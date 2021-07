Rannvijay Singha-Priyanka Singha révèle le nom de son fils avec un message adorable, partage une photo avec un nouveau-né, sa fille Kainaat

Rannvijay Singha et sa femme Priyanka ont eu la chance d’avoir un petit garçon il y a quelques jours.

L’acteur a partagé la bonne nouvelle avec un message sincère qui est rapidement devenu viral. Il a révélé à Internet qu’il s’agissait d’un garçon. Son nom, cependant, n’avait pas encore été révélé.

Aujourd’hui, Ranvijay s’est rendu sur son Instagram et a partagé une autre publication qui a révélé le nom du bébé.

Il a sous-titré la photo comme « #kainaat et #jahaan, #myuniverse et #myworld, #merikainaat et #merajahaan #satnamwaheguru ».

Sur la photo, on voit Rannvijay embrasser Kainaat sur le front tout en tenant Jahaan dans son bras. Sa photo avec ses enfants est époustouflante.

Réagissant à la publication, Varun Sood, le joueur de cricket Harbhajan Singh, Ananya Birla et bien d’autres ont envoyé de l’amour à Rannvijay et à sa famille.

Ils ont laissé tomber des emojis coeur rouge sur le poste. De nombreux fans ont également envoyé de l’amour à Jahaan, Kainaat et Rannvijay. Pendant ce temps, ce n’est que récemment que Rannvijay avait partagé une jolie photo de son petit.

Sunny Leone a également commenté la publication. Elle a écrit: ‘Tellement si gentil Rann !! Que Dieu vous bénisse tous!!’

Dans une précédente interview avec The Indian Express, Rannvijay avait affirmé que la paternité l’avait rendu plus responsable, « Ma fille fait ressortir le meilleur de moi et parfois cela me surprend en fait de voir cette nouvelle version de moi-même. Kainaat m’a rendu plus responsable d’une certaine manière. Chaque jour, après avoir terminé mon travail, j’ai hâte de rentrer à la maison et de passer du temps avec elle. J’essaie de me lancer dans des projets qui la rendront fière de moi et qui me donneront aussi plus de temps avec elle.

Rannvijay et Prianka se sont rencontrés grâce à des amis communs et se sont mariés lors d’une cérémonie secrète au Kenya en 2015 après une brève parade nuptiale.