Rannvijay Singha- Prianka Vohra béni avec un petit garçon, le couple annonce des nouvelles avec un post adorable

Rannvijay Singha et sa femme Priyanka ont eu la chance d’avoir un petit garçon.

L’acteur s’est rendu sur Instagram et a révélé la nouvelle

Il a sous-titré le message avec la prière « #satnamwaheguruੴ »

Voir le post ici-

Des amis et collègues de l’industrie ont inondé le message de Rannvijay de commentaires de félicitations. Son membre de l’équipe Roadies, Nikhil Chinapa, a écrit : « Félicitations les gars !!! Nous vous envoyons tout notre amour pour le petit frère de Kai et le nouvel ajout à votre charmante famille.

Neha Dhupia a commenté « Yayyy !!!!! La meilleure nouvelle de tous les temps, félicitations Rann, Pri et Kai… »

Gauhar Khan a écrit ‘Félicitations’.

Plus tôt cette année en mars, le couple a annoncé sa deuxième grossesse. Partageant une photo avec sa femme et sa fille, Rannvijay a écrit sur Instagram : « Vous me manquez tellement tous les trois… #satnamwaheguru. @priankasingha @singhakainaat. »

Rann et sa fille Kainaat ont été photographiés avec leurs mains posées sur la bosse enceinte de Prianka alors qu’ils posaient pour une photo.

Prianka a également partagé une vidéo d’elle-même avec sa fille Kainaat. Elle a sous-titré la vidéo : « Papa… tu nous manques à 3 @rannvijaysingha… J’ai hâte de te voir bientôt ! Satnam Waheguru «

Dans une précédente interview avec The Indian Express, Rannvijay avait affirmé que la paternité l’avait rendu plus responsable, « Ma fille fait ressortir le meilleur de moi et parfois cela me surprend en fait de voir cette nouvelle version de moi-même. Kainaat m’a rendu plus responsable d’une certaine manière. Chaque jour, après avoir terminé mon travail, j’ai hâte de rentrer à la maison et de passer du temps avec elle. J’essaie de me lancer dans des projets qui la rendront fière de moi et qui me donneront aussi plus de temps avec elle.

Rannvijay et Prianka se sont rencontrés grâce à des amis communs et se sont mariés lors d’une cérémonie secrète au Kenya en 2015 après une brève parade nuptiale.