Rannvijay Singh et Prianka sont adorables lors de sa baby shower à Londres

Rannvijay Singh et sa femme, Prianka Singha, sont tous prêts à accueillir bientôt leur deuxième enfant. Mais avant le bébé, viennent les célébrations de la baby shower. Dimanche 13 juin, Prianka est allée sur son compte Instagram et a partagé d’adorables photos de sa fête prénatale en plein air à Londres.

Prianka a partagé un tas de photos mettant en vedette ses parents, Rannvijay et quelques-unes de ses petites amies. Prianka brillait dans une belle robe mi-longue avec des fleurs rouges et vertes dessus. La table avait divers assortiments de bonbons comme des pots à biscuits, des mini cupcakes et des pains personnalisés en forme de cœur et les initiales « P » et « R ». Il y avait aussi un gâteau avec le message « Un autre pour le Squad Rann ». La chanteuse Kanika Kapoor était également présente pour les célébrations.

Prianka a qualifié sa baby shower de « meilleure surprise de tous les temps ». En partageant les photos, elle a écrit: « On m’a dit « Pri, cela fait 8 mois que vous n’êtes pas sur vos traces tous les jours, le verrouillage ayant été la meilleure raison pour vous d’être paresseux, pas social et de rester, mais pas plus de ça ! Lève tes fesses, habille-toi et sors dans le jardin à ce rendez-vous le matin ! » .. et donc j’ai cédé .. pas besoin d’aller loin vraiment ! MEILLEURE SURPRISE JAMAIS.

Elle a également remercié ses deux amies, Karina et Melissa pour avoir organisé la baby shower. « Merci mon K & M d’avoir organisé la plus belle, la plus délicieuse, la plus belle et la plus attentionnée des baby shower pour Rann et moi! @karinachoudhrie @melissa_kokumar Je vous aime tellement Karina, comme d’habitude, ma supermaman, de tout cœur et 25 ans d’amitié plus tard, vous n’allez pas laisser passer cette année sans quelque chose dans votre style. Melissa, ta chaleur, ton sourire contagieux, nos conversations hilarantes sur des choses aléatoires et notre paranoïa envers tout dans la vie m’ont aidée à rire tout au long de cette grossesse ! Je vous aime tellement tous les deux et vous nous manquez déjà les filles même si nous n’avons pas encore bougé », a-t-elle écrit

« Toutes les filles, merci beaucoup d’avoir fait partie de cette merveilleuse surprise ! @gaurikag & @simrin_singh @simsante que de gourmandises !!! Je vous aime tous Satnam Waheguru », a-t-elle conclu son message.

L’acteur et animateur Rannvijay a annoncé la nouvelle de la grossesse de Prianka sur Instagram en mars de cette année. « Vous me manquez tellement tous les trois… #satnamwaheguru @priankasingha @singhakainaat », a-t-il légendé son message.

Rannvijy et Priyanka se sont mariés en 2014 et ont accueilli leur premier enfant, Kainaat en janvier 2017. Le couple est très heureux d’accueillir le nouveau membre de la famille.