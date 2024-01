Rankin prend des photos percutantes pour la campagne mondiale visant à mettre fin à la violence à l’acide

Le célèbre photographe de mode et de portrait Rankin a contribué à la production d’un « lookbook » qui vise à sensibiliser aux attaques à l’acide – et à contribuer à les prévenir.

Nouvelle campagne d’Acid Survivors Trust International (ASTi), le Tear Couture Look Book utilise un format utilisé dans l’industrie de la mode pour présenter les derniers styles et tissus afin de raconter l’histoire de Patricia Lefranc, survivante d’une attaque à l’acide.

Le lookbook vise à mettre en évidence les effets dévastateurs des attaques acides, qui sont plus répandues dans les régions où sont basées les industries de la mode et du textile – en raison de la nécessité de grandes quantités d’acide sulfurique.

Des photos de Lefranc mannequin pour Rankin illustrent le livre, qui comprend également un avant-propos du mécène de l’ASTi, SAR la Princesse Royale.

Patricia Lefranc, survivante d’une attaque à l’acide, tenant une photo d’elle prise avant qu’elle ne soit attaquée, photographiée par Rankin pour la campagne Tear Couture Look Book (Crédit image : © Rankin / McCann Health Londres)

Notant son affinité de longue date avec l’industrie de la mode, Rankin déclare : « J’ai été ravi de constater les changements qui ont eu lieu au sein de l’industrie ces dernières années pour la rendre plus durable et responsable.

« Quand ASTi m’a expliqué le problème de l’utilisation abusive de l’acide au sein des chaînes d’approvisionnement, j’ai su que je devais agir. »

Rankin photographie Patricia Lefranc, survivante d’une attaque à l’acide, dans son studio du nord de Londres, pour la campagne Tear Couture Look Book (Crédit image : © McCann Health Londres)

Lefranc a posé pour Rankin au studio du photographe au nord de Londres. Elle a déclaré qu’être photographiée « n’était pas facile », mais elle a estimé qu’il était important pour elle de le faire, car de plus en plus d’attaques à l’acide ont lieu à travers le monde.

“Beaucoup de gens ignorent l’énorme douleur et la souffrance que subissent les survivants d’une attaque à l’acide”, a-t-elle déclaré.

“Je suis très reconnaissant envers Rankin pour cette opportunité de sensibiliser l’opinion à notre situation et de prendre des mesures ensemble pour empêcher de nouvelles attaques.”

Jaf Shah, directeur exécutif d’ASTi, a déclaré : « L’industrie a un rôle clé à jouer pour mettre un terme aux attaques à l’acide.

« Nous sommes très reconnaissants envers tous ceux qui ont contribué à mettre cette question sous les projecteurs : SAR la Princesse Anne pour avoir écrit l’avant-propos du Look Book et, bien sûr, Patricia et Rankin.

« Avec leur soutien, nous visons à établir des partenariats avec des entreprises et à apporter les changements nécessaires pour atteindre cet objectif ensemble. »

ASTi est une organisation caritative basée au Royaume-Uni, mais qui travaille au Royaume-Uni et dans le monde entier. Il fait campagne pour mettre fin à l’accès facile aux substances corrosives qui sont utilisées comme armes – le plus souvent contre les femmes.

Patricia Lefranc, survivante d’une attaque à l’acide, photographiée par Rankin pour la campagne Tear Couture Look Book (Crédit image : © Rankin / McCann Health Londres)

Créé avec McCann Health London, le Tear Couture Look Book s’inscrit dans la continuité de la campagne Tear Couture de l’agence de communication ; l’agence a lancé un rapport ASTi au Palais St James en mars 2022 en présence de SAR la Princesse Anne.

En plus de raconter l’histoire de Lefranc, le Tear Couture Look Book explique le rôle que l’acide sulfurique a joué dans la révolution industrielle britannique, comment les attaques à l’acide sont devenues une épidémie mondiale et l’importance de la surveillance de la chaîne d’approvisionnement pour limiter la disponibilité future de liquides corrosifs, notamment le chlorhydrique, acide sulfurique et nitrique.

Cliquez ici pour consulter le Look Book de Tear Couture.

En partenariat avec la Fondation Thomson Reuters, Trustlaw et le cabinet d’avocats international Covington, le rapport d’ASTi sur les considérations liées à la chaîne d’approvisionnement pour les produits corrosifs dangereux, tels que les acides, contient une boîte à outils contenant cinq recommandations clés pour les entreprises.

La photographie de larmes microscopiques de Maurice Mikkers – qui figure également dans le Look Book Tear Couture – a été transformée en une expérience VR immersive où l’utilisateur voyage à travers un paysage de larmes en 3D tout en écoutant les témoignages des survivants et un morceau spécialement composé par les Britanniques. Compositeur indien Nitin Sawhney.

La couverture du Look Book Tear Couture (Crédit image : © Rankin / McCann Health Londres)

ASTI est une organisation caritative à but non lucratif enregistrée au Royaume-Uni et la seule organisation internationale dont le seul objectif est de mettre fin à la violence acide au niveau mondial.

Il s’est associé et a reçu des subventions des Nations Unies, du gouvernement britannique et de nombreuses fondations pour mener des projets médicaux, juridiques, de sensibilisation, de plaidoyer, de réadaptation et de subsistance dans plusieurs pays, dont l’Inde, le Pakistan, le Népal, le Bangladesh, l’Ouganda et le Cambodge.

ASTI a reçu un Impact Award en 2019 par la Fondation Thomson Reuters pour son travail visant à modifier la loi britannique.

