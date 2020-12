Ranjitsinh Disale a quitté ses études techniques à mi-parcours en raison de brimades et de bavardages, mais cela n’a pas brisé sa foi dans le système éducatif. Au lieu de cela, il a choisi de devenir enseignant afin de l’améliorer et de changer la vie des enfants.

Sa détermination à injecter de nouvelles idées dans l’éducation, à faire entendre la voix des enseignants et à servir la communauté, a valu à l’enseignant du primaire de 32 ans du Maharashtra le très convoité Prix mondial des enseignants d’un million de dollars.

«J’ai quitté l’ingénierie à mi-parcours parce que je ne pouvais pas faire face à l’intimidation et aux plaisanteries. Je n’ai aucun regret. J’ai la chance d’avoir choisi d’enseigner et de changer la vie des étudiants», a déclaré Disale, qui a aidé 12 000 autres personnes du monde entier. monde vaincu pour le prix.

L’enseignant de l’école élémentaire de Zilla Parishad de Paritewadi, un petit village de moins de 2000 habitants dans le district de Solapur dans le Maharashtra, a été reconnu pour ses efforts visant à promouvoir l’éducation des filles et à provoquer une révolution des manuels codés en réponse rapide (QR) en Inde. apporter.

Il a annoncé qu’il distribuerait 50 pour cent du prix en argent à parts égales entre ses collègues finalistes.

Lors d’une conversation téléphonique avec PTI depuis son domicile de Solapur, Disale a déclaré: « Je suis reconnaissant à la Fondation Varkey et à l’UNESCO d’avoir reconnu les enseignants d’une si grande manière. »

« En plus du prix en argent, il y a un énorme prestige associé à ce prix. Je suis fier d’être le premier Indien à le recevoir », a-t-il déclaré.

Disale ne veut pas quitter Paritewadi d’où sa révolution des manuels codés à réponse rapide (QR) s’est étendue à tout l’État, puis à tout le pays. « Je suis enseignant et je le serai désormais toute ma vie. Je dédie mon prix à tous les enseignants du monde entier. Je crois fermement que le gouvernement, toutes les parties prenantes et les enseignants doivent travailler ensemble pour apporter des changements dans le secteur de l’éducation. » Si nous travaillons tous ensemble, nous pouvons obtenir de meilleurs résultats », a-t-il déclaré.

«Les enseignants qui font du bon travail doivent être reconnus pour être motivés à faire quelque chose de différent. Leurs voix doivent être entendues, respectées et amplifiées», a déclaré Disale.

Il y a de nombreux défis dans le secteur de l’éducation et ceux-ci peuvent être relevés si toutes les parties prenantes travaillent ensemble, a-t-il déclaré.

«L’éducation des filles est un gros problème. Le décrochage en est un autre. Il y a tellement de défis dans ce secteur. Les enseignants ont des solutions et de l’expérience à un niveau de base. Je peux le dire sur la base de mon expérience personnelle. J’ai partagé mon idée avec le gouvernement. QR Code Revolution) et ils l’ont mis en œuvre et un grand changement a été opéré. J’espère qu’il y en a beaucoup comme moi qui ont de nouvelles idées qui doivent être entendues », a déclaré le lauréat du Global Teacher Prize.

Interrogé sur sa décision de partager le prix en argent avec les finalistes du concours, il a répondu qu’elle était prédéterminée.

« Lorsque vous vous inscrivez pour ce prix, vous devez indiquer comment vous allez dépenser l’argent. C’était donc une chose prédéterminée, et je n’ai pas pris cette décision spontanément ou après une vague d’émotions », a déclaré Disale.

Les enseignants travaillent pour les résultats, pas pour les revenus, et ces enseignants font un excellent travail et ils devraient également obtenir la récompense, a-t-il déclaré.

«Je veux qu’ils se sentent gagnants et qu’ils soient tout aussi heureux», a déclaré Disale, ajoutant qu’il s’agissait de sa deuxième tentative de récompense et que le processus avait été retardé par le COVID-19[feminine pandémie.

Le processus comprenait des entrevues, un audit et une vérification par PWC et d’autres agences.

« J’ai été rejetée lors de mon premier essai lorsqu’un de mes amis étrangers m’a proposé. Puis elle m’a dit de postuler à nouveau. Ce fut un processus long et a pris près d’un an en raison de la pandémie. J’ai fait des interviews et montré mon travail. en détail. Je pense que c’est mon profil général, pas un seul aspect qui m’a valu le prix », a-t-il déclaré.

Ce n’est pas la première reconnaissance internationale pour Disale. Il était auparavant reconnu par Microsoft en tant qu’expert Microsoft Innovative Educator et a également remporté le prix de l’Innovateur de l’année de la National Innovation Foundation en 2018.

Disale ferait également don d’une partie du prix en argent pour créer un fonds d’innovation pour les enseignants, qui aidera les enseignants comme lui à apporter des idées aux élèves.

Depuis qu’il a remporté le prix, le nom de Disale est populaire sur les réseaux sociaux et il a reçu les félicitations de célébrités, dont Amitabh Bachchan, mais il est très heureux de célébrer cet exploit avec ses élèves à Paritewadi.

«Je vais les rencontrer dimanche et fêter avec eux. J’ai déjà partagé la nouvelle avec eux et ils sont trop heureux. Maintenant, je veux voir le bonheur sur leurs visages », dit-il.