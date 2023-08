Ranjit Bajaj réplique après que le Chennaiyin FC a déposé une plainte contre le propriétaire du Delhi FC pour des propos racistes présumés

Le Chennaiyin FC a pris le dessus sur le Delhi FC lors de son match de la Durand Cup 2023 le 18 août alors que l’équipe basée au Tamil Nadu triomphait 2-1 à Guwahati.

Mais, le match entre les équipes a fait la une des journaux pour l’altercation entre le propriétaire du Delhi FC Ranjit Bajaj et l’entraîneur-chef de Chennaiyin Owen Coyle, qui a vu l’entraîneur du CFC et son assistant brandir des cartons jaunes, tandis que Bajaj a reçu l’ordre de quitter les lieux.

Suite à l’altercation, le CFC a déposé une plainte officielle auprès du comité d’organisation de la Coupe Durand et de l’AIFF alléguant que Bajaj avait lancé des commentaires racistes à l’encontre de l’entraîneur-chef anglais.

Cependant, Bajaj a riposté en déclarant qu’il avait été victime d’insultes racistes de la part de l’entraîneur anglais.

Bajaj s’est tourné vers la plate-forme de médias sociaux X, anciennement connue sous le nom de Twitter, pour défendre son nom.

« Wow, un Anglais venant dans mon pays et me disant, ainsi qu’à mon entraîneur » restez à votre place « et nous traitant de » bouffons sanglants « est littéralement la chose la plus raciste que vous puissiez dire à un Indien compte tenu de notre histoire avec eux – nous donnant également gyan sur pourquoi « Nous INDIENS » n’avançons pas dans le football – puis quand il sait qu’il a foiré alors que je me suis plaint de son comportement raciste juste devant lui, il propose une contre-plainte pour sauver la face .. lui et son l’assistant a reçu un carton jaune de l’arbitre pour son comportement provocateur, et j’ai été expulsé pour avoir réagi à son comportement raciste. défendre votre entraîneur et vous le rendre – n’est pas – ce que vous avez dit est – à bientôt au tribunal – JAI HIND Satyamev Jayte « , lit-on dans le message de Bajaj.

Wow, un Anglais venant dans mon pays et me disant, à moi et à mon entraîneur, « restez à votre place » et nous traitant de « bouffons sanglants » est littéralement la chose la plus raciste que vous puissiez dire à un Indien compte tenu de notre histoire avec eux – nous donnant également des raisons pour lesquelles « Nous INDIENS » n’avançons pas dans… pic.twitter.com/6DLqg1cAGW– Ranjit Bajaj (@THE_RanjitBajaj) 19 août 2023

Le Chennaiyin FC s’est qualifié pour les quarts de finale du prestigieux tournoi avec trois victoires en trois matchs en phase de groupes et cherchera à mener sa course gagnante vers les huitièmes de finale du prestigieux tournoi.