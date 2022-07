Ranil Wickremesinghe élu président du Sri Lanka

COLOMBO, Sri Lanka – Ranil Wickremesinghe a été élu mercredi président du Sri Lanka par les législateurs du Parlement, en remplacement de Gotabaya Rajapaksa, qui a été chassé de ses fonctions la semaine dernière par des manifestants qui l’ont accusé d’être responsable de l’effondrement économique du pays.

Élu à une écrasante majorité de 134 sur 219 suffrages valables, il prendra la tête d’un pays en crise.

Autrefois une économie dynamique avec une classe moyenne solide, le Sri Lanka, une nation insulaire de 22 millions d’habitants, a été décimée. La mauvaise gestion du gouvernement et les mauvaises décisions politiques, aggravées par la perte de revenus touristiques vitaux pendant la pandémie et la hausse des prix mondiaux, ont essentiellement mis le pays en faillite. Les gens passent des journées à faire la queue pour acheter du carburant, tandis que les rayons des magasins ont été vidés de nourriture et de médicaments essentiels.