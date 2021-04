Capitaine Rani Rampal fait partie des sept membres de l’équipe indienne de hockey féminin et du personnel de soutien qui ont été testés positifs pour Covid-19, a déclaré lundi l’Autorité sportive indienne (SAI). «Sept membres de l’équipe féminine indienne de hockey et deux membres du personnel de soutien ont été testés positifs pour Covid-19. Ils ont été testés le 24 avril, après la mise en quarantaine après leur retour de leurs villes natales respectives à leur base de formation à SAI Bengaluru, selon le protocole établi », a déclaré SAI dans un communiqué.

« Les sept joueurs qui ont été testés positifs sont Rani Rampal, Savita Punia, Sharmila Devi, Rajani, Navjot Kaur, Navneet Kaur et Sushila », a-t-il ajouté.

L’analyste vidéo Amrutaprakash et le conseiller scientifique Wayne Lombard ont également été testés positifs. Tous les acteurs et le personnel de soutien sont asymptomatiques et ont été isolés et gardés en observation à l’ISC NCOE de Bangalore.

