Rani Rampal et Saina Nehwal dirigent les célébrations des pères des sportifs indiens

Les athlètes indiens se sont joints aux célébrations de la fête des pères en publiant d’adorables photos d’eux-mêmes avec leurs pères, les félicitant pour leur soutien indéfectible.

Les pères sont tout aussi essentiels que les mères dans la vie d’un enfant, et les athlètes ont montré leur appréciation pour tout ce qu’un père fait et se sacrifie pour ses enfants.

Capitaine de l’équipe indienne de hockey féminin Rani Rampal s’est adressée à Twitter pour exprimer son amour pour son père et a déclaré que ses sacrifices, son soutien et sa motivation l’avaient aidée à atteindre sa situation actuelle.

« Venant d’un petit village et compte tenu des circonstances familiales de mon enfance, je n’aurais jamais pensé pouvoir atteindre ce stade où je suis aujourd’hui. C’est toi papa qui a rendu cela possible avec tes sacrifices, ton soutien et ta motivation. Merci papa », a tweeté Rani.

Venant d'un petit village et compte tenu de la situation familiale de mon enfance, je n'aurais jamais pensé pouvoir en arriver là où je suis aujourd'hui. C'est toi papa qui a rendu cela possible avec tes sacrifices, ton soutien et ta motivation. Merci papa. #HappyFathersDay2021♥️ pic.twitter.com/ysqwq1cwub– Rani Rampal (@imranirampal) 20 juin 2021

La médaillée de bronze aux Jeux olympiques de Londres et as de la navette indienne Saina Nehwal a également prolongé ses vœux pour la fête des pères, elle a tweeté : « Derrière chaque grande fille se cache un père vraiment incroyable… Je vous souhaite à tous une très bonne fête des pères. »

La gardienne de l’équipe indienne de football féminin Aditi Chauhan a également partagé une photo avec son père et l’a légendé : « Bonne fête des pères à celui qui m’a toujours fait passer mon bonheur et mes ambitions au-dessus des siens ».

Le lutteur Bajrang Punia a également souhaité son père en ce jour spécial.

Sprinter Hima Das a posté une photo avec ses parents et a écrit: «Beaucoup de gens me demandent d’où je tiens ce courage et cette détermination à bien faire, c’est grâce à toi papa. Il est toujours là pour moi et continue de me motiver. »

Beaucoup de gens me demandent d'où je tiens ce courage et cette détermination à bien faire, tout ça grâce à toi papa. Il est toujours là pour moi et continue de me motiver. pic.twitter.com/QwOnb0CgLl– Hima (mon jai) (@HimaDas8) 20 juin 2021

