Rani Mukerji s’ouvre sur le choix des rôles montrant des femmes adoptant le patriarcat; dit: « J’aime faire partie … »

Rani Mukerji est une icône cinématographique de notre époque et l’une des héroïnes les plus réussies de l’histoire du cinéma indien. Elle a choisi des films et des rôles qui ont défini l’évolution des femmes dans la société. Pour Rani, nous sommes toujours dans une société de travail en cours car elle estime qu’il reste encore beaucoup à faire pour créer une nation qui célèbre les réalisations des femmes. Rani dit qu’elle veut faire sa part en choisissant des rôles qui montrent des femmes prenant le patriarcat et gagnant contre lui.

Rani a révélé que son film préféré de tous les temps est le classique culte Mother India

Rani dit : « J’adore faire partie d’histoires où la femme est l’agent du changement, où une femme est assez forte pour s’attaquer à un système et le modifier pour le bien et où une femme ose s’attaquer au patriarcat, le so- appelé plafond de verre et le briser avec son ambition et son talent.Ce sont les rôles vers lesquels je gravite naturellement parce que j’ai toujours voulu montrer aux femmes des bâtisseurs farouchement indépendants de notre nation.

Elle dit : « Depuis que je suis enfant, mon film préféré était et reste Mother India et ce film montrait l’intégrité d’une femme malgré sa situation et les pressions accablantes de notre société sur les femmes en général. J’ai toujours été inspirée à jouer de tels personnages parce que les femmes ont besoin d’être célébrées pour tout l’héroïsme silencieux qu’elles font dans la vie de tous les jours. »

Le dernier film de Rani, Mme Chatterjee contre la Norvège (MCVN) est devenu un véritable succès dans les salles de cinéma et a mis fin au récit selon lequel le public souhaite consommer des films de contenu uniquement sur OTT. Rani dit qu’elle a toujours été sûre que le public voudrait voir l’histoire d’une femme courageuse au cinéma. Elle dit : « Regardez MCVN, le courage de cette fille dépasse l’imagination parce qu’elle a pris tout un pays pour ses enfants et elle a gagné ! Cela a résonné intensément avec les gens et le résultat est là pour tout le monde! Des films socialement pertinents comme MCVN sont faits pour qu’il puisse, espérons-le, apporter un changement dans la société. Nous sommes conscients de tant de cas de parents indiens dans des pays étrangers qui ont été séparés de leurs enfants. Si notre film peut aider ces parents de quelque manière que ce soit à sensibiliser davantage à ce problème mondial, cela en vaudra la peine. »

Rani ajoute : « Je veux raconter plus d’histoires de ces femmes à l’écran dans ma carrière. Je me sens bien de dire au monde de faire attention aux femmes indiennes. Elles sont faites d’une substance rare qui doit être reconnue. »