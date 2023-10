Rani Mukerji révèle qu’elle n’avait que 17 ans lorsqu’elle joue dans le film Kuch Kuch Hota Hai

Sorti en 1998, « Kuch Kuch Hota Hai » est un drame romantique réalisé par le talentueux Karan Johar. Il présente un casting de stars, dont Shah Rukh Khan, Kajol et bien sûr, l’incroyable Rani Mukharjee. Le film tourne autour de l’amitié, de l’amour et de la complexité des relations.

Rani Mukharjee a joué le personnage de Tina Malhotra, une étudiante élégante et vive qui conquiert le cœur de Rahul (Shah Rukh Khan) et d’Anjali (Kajol). Son portrait de Tina était jeune, énergique et plein de charme, ce qui en fait une favorite instantanée du public.

Penser que Rani Mukharjee a livré une performance aussi puissante à un si jeune âge est vraiment ahurissant ! Son alchimie avec les autres acteurs, en particulier Shah Rukh Khan, était électrique et a ajouté une couche supplémentaire de magie au film. « Kuch Kuch Hota Hai » est devenu un succès à succès et est toujours chéri par les fans du monde entier. La révélation de Rani Mukharjee sur son âge lors du tournage de ce film emblématique ajoute une autre couche fascinante à sa carrière déjà remarquable.