Rani Mukerji révèle pourquoi elle trouve plus gratifiant de travailler avec de jeunes réalisateurs

Rani Mukerji au cours de sa brillante carrière dans l’industrie cinématographique hindi, a travaillé avec certains des meilleurs nouveaux réalisateurs que ce pays a produits. Son dernier film, le tube dormant de l’année Mme Chatterjee contre la Norvège, a été réalisé par un nouveau réalisateur Ashima Chibber. Rani a reçu des éloges unanimes pour le film dans le monde et a livré une performance incroyable pour les âges.

Rani pense que tous les nouveaux arrivants avec lesquels elle a travaillé tout au long de son parcours à Bollywood ont une chose en commun. Ils sont toujours plus avides de perturber car ils cherchent à marquer le plus l’industrie avec leurs premiers films.

Rani déclare : « J’ai toujours été enthousiasmé par les nouveaux réalisateurs parce que je pense qu’ils ont toujours plus envie de perturber et j’adore les perturbations. C’est certainement la raison pour laquelle j’ai travaillé avec tant de réalisateurs nouveaux ou débutants et je me considère comme avoir la chance de les avoir trouvés et d’avoir échangé avec eux des énergies créatrices. »

Elle ajoute : « Ma collaboration avec des réalisateurs pour la première fois a commencé depuis le début de ma carrière avec Karan Johar sur Kuch Kuch Hota Hai (KKHH) qui a donné à la jeunesse du pays une pertinence à l’époque. C’était incroyable de collaborer de manière créative avec lui parce que il avait une histoire tellement incroyable à raconter et avec quelle maîtrise il a fait KKHH ! »

Rani ajoute en outre : « J’ai travaillé avec Shaad Ali sur son premier film Saathiya et lui aussi m’a donné un petit bijou de film dont je suis fier dans ma filmographie ! Gopi Puthran est un autre réalisateur exceptionnel qui a réalisé le deuxième volet de Mardaani ! Il a créé une femme farouchement indépendante et courageuse à l’écran et je le respecte pour cela car le cinéma peut faire beaucoup pour bien représenter les femmes ! »

Rani pense que ces jeunes esprits enflammés ont façonné sa carrière de la manière la plus incroyable. Rani dit: « Si vous regardez la liste des nouveaux réalisateurs avec lesquels j’ai collaboré, vous verrez comment ils ont contribué à façonner ma carrière, mon métier et m’ont permis d’obtenir l’amour que j’ai eu tout au long de mon parcours au cinéma. . »

Elle ajoute: « Des piliers comme Pradeep Sarkar, qui m’a dirigé dans Laaga Chunari Mein Daag, à des visionnaires comme Kamal Hassan monsieur avec qui j’ai collaboré pour Hey Ram, ou des esprits avant-gardistes comme Siddharth Anand dans Ta Ra Rum Pum ou Raj Kumar Gupta dans No One Killed Jessica ou Reema Kagti dans Talaash, les conteurs sensibles comme Siddharth P Malhotra dans Hichki & Ashima Chibber dans MCVN, travailler avec toutes ces personnes a élargi mon horizon en tant qu’acteur. »

Rani ajoute : « Chacun de ces films m’a façonné pour devenir l’acteur que je suis aujourd’hui et je sais que j’ai aussi donné tout mon cœur à ces rôles ! Je suis constamment à la recherche d’un défi et de nouveaux esprits posent devant moi ce qui est pourquoi j’aime travailler avec eux. J’aime à quel point les nouveaux esprits peuvent être subversifs. Ils me nourrissent d’une énergie contagieuse que je prospére sur le plateau. Je chercherai toujours à m’unir à de tels talents dans les années à venir.