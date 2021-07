Rangoli Chandel ridiculise le rôle de Taapsee Pannu dans « Haseen Dillruba », la qualifie d’acteur « à un seul ton »

Ce n’est un secret pour personne que Taapsee Pannu et Kangana Ranaut sont en désaccord depuis assez longtemps et ce dernier ne laisse aucune chance de critiquer le Taapsee. Malheureusement, pour Taapsee, son film « Haseen Dillruba », sorti le 3 juillet, ne recueille pas de bonnes critiques et une personne qui se réjouit d’eux est la sœur de Kangana, Rangoli Chandel.

Le film est critiqué pour avoir dépeint des personnages typiques et la livraison des dialogues, ce qui le rend extrêmement ennuyeux et cliché. Rangoli a profité de l’occasion pour partager un extrait d’une telle critique sur Instagram Stories et a écrit: « La fraude créée par la mafia est exposée mais seulement dans le silence – le silence murmure que personne ne le dit ouvertement, alors j’ai décidé de faire l’acte, un seul ton un acteur qui n’a absolument aucune présence à l’écran, aucune portée, aucune véritable personnalité ou présence à l’écran, est opposé à l’un des plus grands acteurs du cinéma indien jamais vu … non seulement elle imite et copie ouvertement Kangana, mais l’appelle également non pertinente et double filtre, aaj isko bhi critiques ne nanga kar diya. Ye gubbara bhi footna salut tha, foot gaya », a-t-elle également tagué Taapsee dans le post.

Taapsee joue une femme au foyer dans le film qui est accusée du meurtre de son mari. La critique de DNA ‘Haseen Dillruba’ disait : » Vikrant Massey est bon. En fait, il est même génial dans la plupart des cas mais a été déçu par un scénario qui ne rend pas justice à son talent. Taapsee n’apporte en revanche rien de nouveau à la table. De ses dialogues à ses expressions, c’est comme la regarder dans n’importe lequel de ses films précédents. Les personnages secondaires ne sont pas géniaux non plus. «

Taapsee a été vue pour la dernière fois dans « Thappad » d’Anubhav Sinha, où elle jouait le rôle d’Amrita, une femme au foyer qui demande le divorce après que son mari l’a giflée. Elle a commencé à tourner pour ‘Looop Lapeta’, qui est un remake officiel du film allemand de 1998 ‘Run Lola Run’ et du thriller d’Anurag Kashyap produit par Cult Movies d’Ekta Kapoor.