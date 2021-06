Rangoli Chandel qualifie Taapsee Pannu de « fan effrayant » de Kangana Ranaut pour avoir « copié » le look de sari de ce dernier

« Vous ne vous en sortez pas avec ce miel »: Rangoli Chandel qualifie Tappsee Pannu de « fan effrayant » de Kangana Ranaut

Nous connaissons tous la guerre des mots de Taapsee Pannu et Kangana Ranaut sur Twitter lorsque ce dernier a décrit Pannu comme un acteur de « catégorie B », l’a qualifiée de « pique-assiette » et l’a qualifiée de « copie conforme » par rapport à la star de « Thappad ». réaction au tweet de l’icône de la pop Rihanna en faveur des agriculteurs indiens protestataires.

« Logon de grade B ki pensée de grade B, il faut défendre sa foi patrie et sa famille, yehi Karm hai yehi Dharm bhi hai …. fonds gratuit ka sirf khane wale mat bano… iss desh ka bojh… c’est pourquoi je les appelle grade B… ignorez-les gratuitement… », avait tweeté Kangana. Dans un autre tweet, Kangana a ajouté: « Oui, sa seule réussite est d’être une copie sasti (copie bon marché)…. depuis qu’elle se présente comme moi, les gens ont commencé à la remarquer, librus r heureux de trouver non seulement sasti aussi atroce, moche et plus que disposé à être anti-national aussi, je n’ai jamais vu un crétin aussi aspirant, désespéré et désemparé… »

Et maintenant, la sœur de Kangana, qui a déjà critiqué Pannu, a déjà appelé l’acteur de ‘Naam Shabana’ pour avoir copié les looks de saree de sa ‘légende’ soeur Kangana, en les associant à une paire de lunettes de soleil et en essayant de les rendre cool. .

Prenant des histoires sur Instagram, Rangoli a partagé plusieurs looks de sari de Kangana, puis a partagé une photo de Taapsee Pannu de ses récentes vacances en Russie où cette dernière est vue marchant dans une rue avec un sari.

La qualifiant de » fan effrayante » qui copie obsessionnellement Kangana, Rangoli a écrit à côté de la photo: » Ce qui n’est pas cool d’être, c’est un fan effrayant qui copie obsessionnellement non seulement chaque interview et a l’air stylé mais tout le modèle de travail mais à petite échelle et va sur pour faire des remarques méchantes et méchantes sur la légende. Encore aujourd’hui, quand je vois cela, je me demande que la copie a l’air bien, mais prétendre être celui qui a rendu le sari cool… hmmm vous ne vous en sortez pas avec ce miel @taapsee. ( sic) »

Pour prouver son point de vue, à côté de photos de saris sportifs de Kangana à diverses occasions, Rangoli a écrit: « Kangana est une grande icône de style pour tous », tandis que sur une autre photo, elle a écrit: « Son seul objectif est d’inspirer les femmes à porter des saris et à raviver notre propre industrie du tissage à la main. Elle a légendé une autre photo comme suit : « Cela me fait très plaisir de voir comment les jeunes femmes s’inspirent et la suivent, nous le faisons tous. » Un autre post disait: « Je veux dire, regardez-la qui ne serait pas inspirée par elle. »

Jetez un oeil ici :

Pendant ce temps, sur le plan du travail, alors que Kangana attend la sortie de son « Thalaivi », où on la verra essayer le rôle de J Jayalalithaa, Taapsee Pannu se prépare pour la sortie de « Haseen Dilruba » sur Netflix.