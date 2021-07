Rangoli Chandel appelle Taapsee Pannu « oncle », dit « féminin » Aditi Rao Hydari serait parfait pour « Haseen Dillruba »

Après que « Haseen Dillruba » de Taapsee Pannu ait reçu de légères critiques après sa sortie, la sœur et manager de Kangana Ranaut, Rangoli Chandel, s’est maintenant penchée sur l’acteur. Rangoli a qualifié Taapsee d' »oncle » et estime que la « féminine » Aditi Rao Hydari aurait dû être choisie dans le film à sa place.

S’inspirant de ses histoires sur Instagram, Rangoli a déclaré qu’elle estimait que Taapsee avait été mal choisie pour le film et « avait l’air trop athlétique et forte » pour le rôle alors qu’Aditi aurait été parfaite pour le rôle de « femme au foyer vulnérable ».

En partageant une photo d’Aditi, Rnagoli a écrit: « Je ne comprends vraiment pas pourquoi de belles actrices talentueuses comme Aditi ne reçoivent pas de films comme Haseena Dilruba, elle aurait été parfaite dans un rôle de femme au foyer moderne mais vulnérable qui a désespérément besoin d’amour. , qui est belle mais complexe, féminine mais fragile… pourquoi oncle Tapasee ?? elle avait l’air trop athlétique et forte pour ce rôle … pourquoi cette gueule de bois Kangana yaar … s’il vous plaît, il ne peut y avoir qu’un seul Kangana et ne peut pas être un sasti Kangana à coup sûr, s’il vous plaît regardez d’autres talents, aussi, ne vous ruinez pas films avec un mauvais casting. «

Dans une autre histoire Instagram, elle a écrit: « Je veux la voir comme Rani dans Haseena Dilruba et pas comme un oncle s’il vous plaît. Épargnez-moi la torture.

Kangana et Rangoli font souvent des fouilles à l’acteur Taapsee Pannu. Vendredi, alors que le film de l’acteur « Haseen Dillruba » sortait sur Netflix, Rangoli a partagé un article de critiques que le film a reçu. Lors de la mise en scène de Taapsee dans le post, elle a écrit: « La fraude créée par la mafia est exposée, mais seulement dans des chuchotements discrets, personne ne le dit ouvertement, alors j’ai décidé de faire l’acte, un acteur à un ton qui n’a absolument aucune présence à l’écran non gamme sans véritable personnalité ou présence à l’écran, est confrontée à l’un des plus grands acteurs du cinéma indien jamais vu … non seulement elle imite et copie ouvertement Kangana, mais l’appelle également non pertinente et double filtre, aaj isko bhi critiques ne nanga kar diya. Ye gubbara bhi footna salut tha, foot gaya (les critiques lui ont montré la vérité. Ce ballon a dû éclater un jour et il l’a fait).

« Haseen Dillruba » met en vedette Taapsee Pannu, Vikrant Massey et Harshvardhan Rane dans les rôles principaux. Le film parle d’une femme dont le cœur aspire à vivre comme les mots capturés dans un roman, mais qui se retrouve empêtrée dans le meurtre de son mari.