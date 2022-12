Rangers vs Hibernian: tout ce que vous devez savoir avant la finale de la Sky Sports Cup de dimanche | Nouvelles du football

Les Rangers affrontent Hibernian lors de la finale de la Sky Sports Cup dimanche et voici tout ce que vous devez savoir avant l’énorme affrontement à Tynecastle Park…

Ce sera un match record alors que les Rangers, champions de la Premier League écossaise féminine, participeront pour la première fois à la finale de cette compétition, tandis que Hibernian vise à remporter le trophée pour une huitième fois sans précédent.

Le match sera également le premier affrontement SWPL à être montré en direct sur Sky Sports.

Route vers la finale

Les Rangers ont marqué 14 buts sans réplique en route vers la finale





Les deux équipes ont débuté leur campagne en octobre et, après trois matches chacune, se préparent à s’affronter dans la capitale.

Les Rangers ont débuté avec une victoire 5-0 à Queen’s Park avant de battre Motherwell par le même score en quart de finale.

Ils ont ensuite remporté une victoire 4-0 sur les Spartans pour réserver leur place en finale pour la première fois.

La première victoire de Hibs en Coupe SWPL remonte à 2005





Hibs a atteint les demi-finales avec des victoires consécutives 8-0 contre Hamilton Accies et Kilmarnock.

Ils ont ensuite remporté une victoire choc 2-1 contre Glasgow City en demi-finale, après avoir perdu 4-0 contre l’équipe d’Eileen Gleeson en championnat.

L’autre grande surprise de la compétition est survenue en quart de finale alors que les champions en titre du Celtic ont perdu contre les Spartans aux tirs au but.

Comment puis-je suivre le jeu ?

Tynecastle Park accueillera la finale que vous pourrez suivre sur toutes les plateformes de Sky Sports





Sky Sports News et l’application Sky Sports vous apporteront une accumulation tout au long de la semaine avec un accès aux coulisses.

La finale elle-même sera le premier jeu SWPL à être montré exclusivement en direct sur Sky Sports Premier League et Sky Sports Mix.

Nous vous apporterons également des mises à jour, des faits saillants et des analyses sur notre blog en direct dédié sur skysports.com ainsi que des développements en cours sur notre chaîne Twitter dédiée. @ScotlandSky.

La directrice générale de la SWPL, Fiona McIntyre, a déclaré : “Nous sommes ravis d’avoir sécurisé Tynecastle Park pour la finale 2022/23.

“Les clubs et les joueurs ont tous fait l’éloge de leurs expériences ici, commentant l’incroyable atmosphère qui se crée à Tynecastle, bien connue des fans de football écossais.

“Je suis également ravi que ce soit le premier match diffusé sur Sky Sports depuis l’annonce de notre partenariat record.

“Aux côtés de Sky Sports et des deux finalistes, nous attendons avec impatience un moment historique pour le football féminin et féminin.”

Les billets sont également disponibles à l’achat via la SWPL en cliquant ici.

Que dit le guide de formulaire ?

Malky Thomson a mené les Rangers à leur premier titre SWPL la saison dernière





Les Rangers, champions de la SWPL, sont invaincus dans la ligue jusqu’à présent cette saison, mais se retrouvent deuxièmes après des matchs nuls consécutifs contre Glasgow City et le Celtic.

L’équipe de Malky Thomson a marqué 58 buts en seulement 12 matches de championnat et n’en a encaissé qu’un, contre le leader Glasgow City le mois dernier.

Les Hibs ont connu un début de saison mitigé et occupent la sixième place du classement après quatre victoires et cinq défaites sur 12.

Hibs a battu Glasgow City pour atteindre la finale de cette saison





A 24 ans, l’équipe de Dean Gibson a encaissé deux buts de plus qu’elle n’en a marqué jusqu’ici en championnat.

S’ils veulent réussir un choc, ils devront faire ce qui semble impossible cette saison et briser la défense des Rangers.

Avec neuf buts à eux deux, Hibs se tournera vers les attaquants Freda et Crystal Thomas pour maintenir leur forme dans la compétition de cette saison.

