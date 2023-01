Rangers vs Celtic: Ange Postecoglou dit que “l’un des plus grands matchs du calendrier mondial du football” sera très spécial | Nouvelles du football

Le manager du Celtic, Ange Postecoglou, a déclaré que jouer à un match de Old Firm au début de la nouvelle année rend l’un des plus grands matchs du football mondial encore plus spécial.

Les Rangers et le Celtic s’affrontent à Ibrox lors de leur deuxième affrontement de la saison en Premiership écossaise, exclusivement en direct sur Sports du ciel, avec les Rangers visant à récupérer un écart de neuf points avec leurs rivaux au sommet.

L’équipe d’Ibrox a remporté tous les matchs sous le nouveau patron Michael Beale, depuis sa nomination début décembre, et Postecoglou sait que le Celtic devra faire de son mieux pour tenir à distance les Rangers rajeunis.

“Cracking game! C’est l’un des plus grands matchs du calendrier mondial du football”, a déclaré le manager du Celtic à Sky Sports.

“Pas seulement en Écosse, mais tout le monde dans le monde sait que Celtic vs Rangers à tout moment de l’année est spécial, mais surtout au moment du nouvel an.

“J’ai hâte d’y être, ça devrait être une bonne ambiance, ils sont prêts, ils ont une bonne forme donc ça devrait être un bon match.”

“Ils ont légèrement changé au niveau de leur forme. De toute évidence, Michael n’a pas encore eu l’occasion de changer trop de personnel, mais chaque fois que vous avez un nouveau manager, il y a une nouvelle énergie dans le bâtiment et vous pouvez voir que lors des trois premiers des quatre matchs, il a été aux commandes.”

Le Celtic vient de signer sa troisième signature hivernale, avec le joueur japonais de l’année Tomoki Iwata rejoignant l’ancien club de Postecoglou Yokohama F Marinos après l’arrivée d’Alistair Johnston et Yuki Kobayashi.

Postecoglou : Iwata était une cible à long terme

Iwata est la sixième recrue du Celtic en provenance de l’élite japonaise depuis que Postecoglou a pris le relais après son départ de la J-League au début de la saison dernière.

“Je suis vraiment content d’avoir Tomoki. C’est quelqu’un que je connais très bien”, a déclaré Postecoglou.

“Je l’ai entraîné à Yokohama et je l’ai amené à Yokohama et c’était probablement l’un de ceux que je voulais faire venir l’année dernière, mais nous avions déjà emmené Daizen Maeda et par respect, je ne voulais plus y retourner, mais il a pris la décision qu’il allait définitivement partir cette année.

“C’est un très bon footballeur, il peut jouer à plusieurs postes différents pour nous, un travailleur très acharné à l’entraînement et quelqu’un qui ajoutera de la qualité non seulement au onze de départ mais à l’équipe.

“Il a passé une excellente année. Ils ont remporté le championnat et il a fini joueur de l’année. Cela ne me surprend pas car c’est le genre de joueur qui va constamment travailler dur et s’améliorer. Il ne va pas rester immobile et c’était évident. avec sa forme cette année.”

Lorsqu’on lui a demandé si les autres joueurs japonais aideraient Iwata à s’adapter, Postecoglou a répondu : “Oui dans une certaine mesure, mais Tomoki a travaillé son anglais parce qu’il savait que ce mouvement allait arriver à un moment donné et que ce n’était pas nécessairement le cas. au celtique.

“De nos jours, beaucoup de ces joueurs se préparent à déménager à l’étranger, quel que soit l’environnement.

“Nous avons eu quelques joueurs qui nous ont rejoints, pas seulement du Japon mais du monde entier. Nous avons un très bon environnement ici où nous nous occupons d’eux sur et en dehors du terrain, mais les joueurs ont pris sur eux de assurez-vous que lorsqu’ils entrent dans un nouvel environnement, ils peuvent s’installer le plus rapidement possible.”

Le compatriote d’Iwata, Kobayashi, et l’arrière droit canadien Johnston pourraient potentiellement faire leurs débuts contre les Rangers, et Postecoglou a déclaré qu’il était heureux d’avoir effectué les transferts clés tôt.

“Cela dépend de ce que vous essayez d’accomplir, mais je pense que cela a bien fonctionné pour nous l’année dernière”, a-t-il ajouté.

“Nous savons que janvier est un mois où ces choses se produisent, mais invariablement, elles finissent par se produire vers la fin janvier et vous manquez en quelque sorte un mois entier de football.

“Pour nous, nous avons déjà Ally Johnston et Yuki Kobayashi, ils s’entraînent avec nous depuis quelques semaines, donc ils seront prêts et disponibles tout de suite et Tomoki ne sera pas trop loin non plus. Donc cela vous donne simplement l’opportunité d’amener les gars et d’être prêt à jouer sans avoir à attendre un mois entier.”

Postecoglou a minimisé la perspective que quiconque quitte bientôt le Celtic, malgré le fait que des joueurs comme Josip Juranovic, qui ne seront pas disponibles lundi, auraient suscité l’intérêt d’autres équipes.

“Il n’y a eu aucun contact [for any of our players] pour le moment”, a-t-il ajouté. “Si cela se produit, nous nous en occuperons et je suppose qu’ayant déjà recruté trois joueurs, nous sommes plutôt à l’aise avec la position dans laquelle nous nous trouvons.

“Si les clubs viennent chercher nos joueurs, nous évaluerons chaque situation individuellement et verrons quels sont les avantages pour nous, le joueur et le club, mais l’essentiel pour moi est que nous n’avons pas à être trop stressés à propos de les recettes, parce que nous avons déjà fait nos affaires.”

Le monde a été sous le choc de la mort du légendaire Pelé, et Postecoglou a été sans équivoque dans son évaluation du Brésilien, le décrivant comme “le plus grand joueur de football de tous les temps”.

“Je n’ai jamais rencontré le grand homme”, a déclaré le patron du Celtic.

“C’est difficile pour nous d’envisager de nos jours, parce que nous nous émerveillons en quelque sorte de voir Lionel Messi gagner une Coupe du monde à 35 ans, mais gagner une Coupe du monde à 17 ans, c’est quelque chose qui, comme je l’ai dit, nous ne pouvons pas vraiment conceptualiser dès maintenant.

“Il a remporté trois Coupes du monde, a eu une carrière si unique parce qu’il était le genre de joueur dont nous dirions maintenant qu’il doit venir en Europe pour faire ses preuves. C’était une personne tellement patriotique, a eu une carrière de football unique et pour être honnête est le plus grand joueur de football de tous les temps.”

