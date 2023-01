Rangers v Celtic : Premiership écossaise – en direct

il y a 19 s 07h38 HNE OBJECTIF! Rangers 0-1 Celtic (Maeda 5) Plomb celtique ! Alfredo Morelos vend James Tavernier court avec une passe aveugle et sous-frappée et Daizen Maeda bondit. Grâce au but avec seulement Allan McGregor à battre, il passe le gardien de but pour donner au Celtic une avance rapide.

Mis à jour à 07h38 HNE

il y a 2 m 07h36 HNE 4 minutes : Le jeu est rythmé par une série de touches qui ralentissent le rythme effréné du début de partie. Ah tiens bon…



il y a 4 mois 07h35 HNE 2 minutes : Borna Barisic lance un coup franc depuis la moitié de la moitié celtique jusqu’au bord de la surface de réparation. Les visiteurs dégagent. Comme on pouvait s’y attendre, les débuts ont été animés.



il y a 5 m 07h34 HNE 1 minute: John Lundstram tombe en tenant son genou après que Matt O’Riley en ait laissé un sur le milieu de terrain des Rangers alors qu’il dégageait un ballon sur le terrain. Il va bien.



il y a 6 mois 07h33 HNE Rangers v Coeltic c’est parti… 1 minute: Les Rangers lancent le bal le jour du derby à Glasgow et passent immédiatement à l’attaque. Ryan Kent obtient un tir précoce à distance mais Joe Hart sauve confortablement.



il y a 7 mois 07h32 HNE Pas longtemps maintenant : Les joueurs des Rangers laissent leurs visiteurs attendre quelques minutes dans le tunnel avant de sortir de leur vestiaire. Les deux équipes réunies, James Tavernier et Callum McGregor mènent leurs équipes respectives au signal de l’arbitre Jon Beaton. Simply The Best de Tina Turner retentit sur le système de sonorisation et Ibrox est bourré jusqu’aux plats-bords, avec une petite foule de fans celtiques occupant un coin du terrain. Avant le coup d’envoi, il y a une minute de silence pour les victimes de la catastrophe d’Ibrox en 1971. C’est assez bien observé, mais une poignée d’idiots s’y frayent un chemin.



il y a 20 mois 07.19 HNE Ange Postegolou parle : “Nous devons simplement rester concentrés sur notre football”, a déclaré le manager du Celtic à Sky Sports, après avoir rendu un hommage solennel à Frank McGarvey et présenté ses condoléances à la famille de l’ancien attaquant du Celtic. « Évidemment, c’est un grand match, tout le monde le sait… un lieu difficile et un adversaire coriace. Il n’y a pas de meilleure occasion de nous tester. “Vous pouvez déjà voir les changements qui [Michael Beale] a fait au Celtic. Il a le même personnel, donc il est limité dans ce qu’il peut faire à cet égard. Cela nous revient encore aujourd’hui.



il y a 25 mois 07.13 HNE Michael Beale parle : “C’est au tour des joueurs maintenant”, a déclaré le manager des Rangers dans une interview avec Sky Sports. « Je sens qu’ils sont préparés. Il y a plus d’un mois, il y avait beaucoup d’incertitude sur les blessures et les joueurs comme ça. Nous semblons avoir tout le monde de retour et disponible. Nous avons fait du mieux que nous pouvions, alors maintenant c’est au tour des joueurs et j’ai hâte de regarder le match. «Nous devons jouer sur le pied avant et nous avons choisi une équipe offensive pour le faire. Nous avons évidemment choisi Malik [Tillman] et Mode [Sakala] pour faire ça. Nous n’avons pas opté pour l’un ou l’autre parce que nous voulons viser les trois points. C’est un derby et je veux me concentrer là-dessus plutôt que sur une histoire de fond sur où cela mène la ligue. La chose la plus importante est que nous jouions pour nos fans parce que dans le match plus tôt dans la saison, nous ne l’avons pas fait et c’est un grand regret pour nous.



il y a 50 m 06h49 HNE Une journée du souvenir à Ibrox Avant le coup d’envoi, il y aura une minute de silence pour se souvenir des 66 victimes de la catastrophe d’Ibrox qui a eu lieu ce jour-là en 1971. Il y aura également des hommages à feu Pelé, ainsi qu’à la légende celtique Frank McGarvey, décédé parti hier. Frank McGarvey, ancien attaquant du Celtic et de St Mirren, décède à l’âge de 66 ans Lire la suite

Mis à jour à 07.04 HNE

il y a 54 mois 06h44 HNE Ces équipes : Alistair Johnston commence pour le Celtic après que son transfert au club le mois dernier ait été ratifié par l’ouverture de la fenêtre de transfert. Son compatriote arrière droit Josip Juranovic débute sur le banc. Le milieu de terrain Aaron Mooy cède la place à James Forrest et Liel Abada, qui a marqué deux fois contre les Rangers en septembre, est une omission quelque peu surprenante de la formation de départ du Celtic. Il doit se contenter d’une place sur le banc. Le patron des Rangers, Mick Beale, effectue également deux changements par rapport à l’équipe qui a battu Motherwell mercredi dernier. Glen Kamara et Fashionm Sakala entrent au milieu de terrain à la place d’Alex Lowry et Ryan Jack. Alfredo Morelos démarre devant, tandis qu’Antonio Colak est sur le banc.

Mis à jour à 07h20 HNE

il y a 1h 06h38 HNE Alignements Rangers vs Celtic Rangers : McGregor, Tavernier, Goldson, Davies, Barisic, Kamara, Lundstram, Tillman, Kent, Sakala, Morelos. Sous-titres : McLaughlin, Jack, Colak, Sands, Wright, Roofe, Arfield, King, Devine. Celtique: Hart, Johnston, Carter-Vickers, Starfelt, Taylor, McGregor, Hatate, O’Riley, Forrest, Maeda, Kyogo. Sous-titres : Bain, Giakoumakis, Abada, Mooy, Jota, Kobayashi, Bernabei, Abildgaard, Juranovic. Arbitre: Jean Beaton

Mis à jour à 06h39 HNE

il y a 1h 06h35 HNE Premières nouvelles de l’équipe Les défenseurs des Rangers John Souttar et Filip Helander restent absents à long terme, tandis que les milieux de terrain Steven Davis et Ianis Hagi sont également écartés indéfiniment. À l’avant, Alfredo Morelos devrait être en forme malgré la récente victoire de son équipe contre Motherwell en raison d’un problème aux ischio-jambiers, mais pourrait laisser la place à Antonio Kolak, qui est de retour de blessure. Kemar Roofe est également de retour en pleine forme et pourrait figurer sur le banc. En l’absence de l’arrière droit Andrew Ralston, qui est blessé, l’international canadien Alistair Johnston devrait faire ses débuts au Celtic après avoir signé avec Montreal Imp, mais les Hoops sont privés du milieu de terrain suspendu David Turnball et de l’ailier blessé Sead Haksabanovic. Le défenseur canadien Alastair Johnston fera ses débuts au Celtic lors d’un baptême du feu à Ibrox aujourd’hui. Photographie : Mike Egerton/PA



il y a 1h 06h35 HNE VAR : Introduit en Premiership écossaise en octobre pour aider les arbitres à faire moins d’erreurs et, espérons-le, mettre fin aux théories du complot souvent ridicules concoctées par des fans plus paranoïaques des deux plus grandes équipes écossaises, il va sans dire que les arbitres assistants vidéo n’ont rien fait du gentil. En effet, au contraire, ils n’ont fait que verser plus d’huile sur les incendies conspirateurs. Pour tout le bien que cela fera, avant le match d’aujourd’hui, Ange Postecoglou a appelé les officiels du match à s’assurer que les retards du VAR ne perturbent pas le match de chapiteau. Ewan Murray rapporte… Ange Postecoglou demande que le match Old Firm soit exempt de gros retards VAR Lire la suite