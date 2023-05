Rangers v Celtic : Premiership écossaise – en direct

il y a 7 mois 07.17 HAE C’est au tour de Postecoglou devant les micros. « C’est un match qui vous passionne de toute façon mais, après la fin de la semaine dernière et étant champions, c’est un bon match pour nous », dit-il. « Il pourrait y avoir un peu moins de pression [because of the title win], mais c’est quand même un gros match. Ils auront la foule derrière eux et ça va être tendu, comme d’habitude.



il y a 15 mois 07.09 HAE Beale a apporté deux changements à l’équipe qui a battu Aberdeen 1-0 le week-end dernier, faisant venir John Souttar et Ryan Jack pour Ben Davies et Ianis Hagi. Postecoglou, quant à lui, a apporté trois modifications à la formation qui a lancé la victoire 2-0 du Celtic contre Hearts, avec Alexandro Bernabei remplaçant Greg Taylor à l’arrière gauche, Daizen Maeda laissant la place à Liel Abada et Oh Hyeon-gyu échangeant pour Kyogo Furuhashi devant.



il y a 27 min 06.57 HAE Il est temps pour Beale de donner son avis sur le match. « C’est une salle comble, c’est aussi tous nos fans et ils s’attendent à ce que l’équipe joue sur le pied, pour s’attaquer au Celtic et leur rendre la tâche difficile », a-t-il déclaré à Rangers TV. « Il y a beaucoup de changements dans les deux équipes dans les quatre arrières et les lignes avant, donc il y a des opportunités pour les gens d’avancer dans ce qui est un match fantastique, un gros match, et de montrer leur qualité. Je vais chercher un ou deux dans notre équipe pour le faire aujourd’hui. Michael Beale, le manager des Rangers, a appelé de son côté à « rendre les choses difficiles » pour le Celtic. Photographie : Bruce White/Colorsport/Shutterstock

il y a 31 min 06.53 HAE Il y a tout un segment de punditry dans le studio Sky Sports à propos de Cantwell empêchant Reo Hatate de boire un verre dans l’une des bouteilles d’eau des Rangers lors de la demi-finale de la Coupe d’Écosse. « Nous faisons une montagne d’une taupinière… tout est démesuré en Écosse, cela ne fait aucun doute », déclare Kris Boyd, ce qui semble être la seule prise raisonnable.

il y a 38 mois 06.46 HAE Todd Cantwell a parlé à Sky Sports et l’ancien jeune de Norwich a quelques réflexions sur ses premiers mois chez les Rangers. « Beaucoup de gens ont évidemment dit que cette saison était terminée et des morceaux comme ça, mais pour nous, ce n’est pas le cas », dit-il. « Il est important pour les fans qu’ils voient ce que nous essayons de faire et qu’ils aient un aperçu de la saison prochaine. « Je m’attendrais [a better Rangers next season]. Je pense que ce qui m’a vraiment ouvert les yeux, c’est l’intelligence du manager, la façon dont il veut que le match soit joué – la façon dont le match devrait être joué.



il y a 47 min 06.37 HAE Le titre peut être dans le sac, mais le Celtic a l’œil sur un autre exploit : s’il remporte ses quatre derniers matchs, il terminera la saison avec 107 points, battant son record total de 106, datant de la campagne 2016-17 sous Brendan Rodgers.

il y a 1h 06.28 HAE Nouvelles de l’équipe celtique Onze de départ : Cerf; Ralston, Kobayashi, Starfelt, Bernabei ; McGregor, Hatate, O’Riley ; Abada, Oh, Jota. #CelticFC Nouvelles de l’équipe ! 🟢⚪️ 📋 Voici comment les Champions s’alignent avant le Derby de Glasgow !

#RANCEL | #cinchPrem | #COYBIG🍀 pic.twitter.com/7RrpkbxZ54 – Club de football celtique (@CelticFC) 13 mai 2023

il y a 1h 06.27 HAE Nouvelles de l’équipe des Rangers Onze de départ : McCrorie ; Tavernier, Goldson, Souttar, Yilmaz ; Raskin, Jack; Cantwell, Lundstram, Matondo ; Sakala. 🆕 Aujourd’hui #RangersFC équipe pour affronter le Celtic. 🗒️ Nouvelles de l’équipe complète : https://t.co/3G7b4EDMkX pic.twitter.com/6XFQS7rfDH – Club de football des Rangers (@RangersFC) 13 mai 2023

il y a 1h 06h25 HAE Avant que les choses ne deviennent sérieusement savoureuses, voici une lecture d’avant-match centrée sur le Celtic d’Ewan Murray sur les secrets du succès de Postecoglou. La victoire du Celtic au titre témoigne de l’excellence sans faille d’Ange Postecoglou En savoir plus

