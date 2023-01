Rangers sur la route: Comment les perspectives du Texas se portent dans les ligues d’hiver

Salutations à tous et bienvenue à la réunion annuelle du club “Je sais que nous sommes en janvier, mais je pourrais vraiment utiliser du baseball”. Non, les lanceurs et les receveurs ne sautent pas spontanément le fusil d’un mois, mais cela ne signifie pas que le sport est en complet hibernation. Alors que le jeu aux États-Unis utilise le Hot Stove pour conjurer le temps hivernal, un grand nombre de joueurs ont effectué leur migration annuelle pour suivre le jeu de Summer où qu’il puisse mener.

Les Rangers comptent 10 de ces hommes mystérieux internationaux (en plus des neuf joueurs qui ont participé à la Ligue d’automne de l’Arizona). Vérifions et voyons comment ils s’en sortent.

Toutes les statistiques sont jusqu’à jeudi.

Ligue d’hiver dominicaine

Il n’y a qu’un seul joueur de l’organisation des Rangers qui joue en République dominicaine cet hiver, et c’est le seul grand joueur de cette liste : Ezequiel Durán, qui joue pour Águilas Cibaeñas. Durán frappe .255/.283/.431 (.714 OPS) avec deux circuits en 54 apparitions au marbre en 13 matchs.

Si vous participez à l’activité séculaire de «se souvenir de certains gars», le ballon de la ligue d’hiver est un trésor. Parmi les coéquipiers de Durán: Melky Cabrera, Yoenis Céspedes (tous deux frappant .188) et l’ancien plus proche des Rangers Neftali Feliz (3,46 ERA, mais seulement sept marches contre six marches en 13 manches).

Durán a montré suffisamment d’éclairs de capacité en 2022 pour justifier un regard ce printemps, mais le joueur de champ intérieur naturel a été un peu un homme oublié lors de la projection de la liste des Rangers 2023. Avec le champ intérieur de départ qui semble assez verrouillé – Josh Jung, Corey Seager, Marcus Semien et Nathaniel Lowe, troisième au premier – le meilleur coup de Durán au moment de jouer pourrait être d’apprendre le champ extérieur. Cela semble être exactement ce qu’il fait, avec neuf de ses 13 matchs cet hiver en tant que voltigeur. Il a disputé cinq matchs au champ gauche, un au centre et trois au champ droit. S’il est capable de jouer passablement au champ extérieur, il sera en compétition avec Bubba Thompson, Josh Smith, Brad Miller et Mark Mathias pour le temps de jeu dans le champ gauche et au frappeur désigné.

En supposant, bien sûr, que les Rangers ne renforcent pas leur alignement avec une autre batte de champ extérieur (ce qui semble toujours être le plan, même si cela ne s’est pas produit aussi rapidement que prévu).

Ligue d’hiver portoricaine

C’est la ligue qui compte le plus de représentants des Rangers : cinq membres de l’organisation sont à Porto Rico cet hiver. Le plus intéressant d’entre eux est peut-être Blaine Crim, que beaucoup pensaient avoir une chance d’être pris dans le repêchage de la règle 5 de cette année, étant donné sa ligne de .295/.364/.508 (.871) à Frisco en 2022 (et sa carrière de .305 moyenne au bâton en 295 matchs de ligue mineure). Il a réussi 24 circuits et a réalisé 96 points la saison dernière (les deux ayant mené toutes les ligues mineures des Rangers) tout en éliminant seulement 82 fois en 531 apparitions au marbre. Si vous cherchez un cheval noir pour faire ses débuts dans la ligue en 2023, vous pourriez faire pire que Crim, qui est peut-être à un Nathaniel Lowe d’être le joueur de premier but partant à Arlington.

Hélas, un an après avoir atteint .406/.452/.594 (1.046) pour Indios de Mayagüez, il atteint un bon .000 cette année, n’ayant disputé que deux matchs.

Un autre nom intéressant est Chris Seise, qui a combattu des blessures pour disputer seulement 175 matchs de ligue mineure depuis ses débuts professionnels en 2017. Il joue pour Cangrejeros de Santurce et en 16 matchs, la lutte a été réelle. Jouant aux côtés de noms reconnaissables comme Pablo Sandoval et Didi Gregorius, Seise frappe seulement .158/.180/.211 (.390) en 16 matchs. Après avoir affiché un OPS de seulement 0,703 en 93 matchs l’an dernier – son deuxième à High-A Hickory – 2023 sera une année importante pour Seise, qui aura 24 ans vendredi.

Seise n’est pas le seul Cangrejero qui vient de l’organisation des Rangers. Il est rejoint par Kellen Strahm, le voltigeur de 25 ans qui a passé la saison dernière avec les Frisco RoughRiders et a affiché un .799 OPS. Comme Seise, Strahm ne semble pas vraiment prospérer cet hiver, atteignant .180/.317/.200 (.517 OPS).

Il y a cependant une réussite intéressante dans l’équipe de Santurce: Grant Anderson, le RHP de 25 ans que les Rangers ont acquis début 2019 des Mariners pour Connor Sadzeck. Anderson a partagé 2022 entre Frisco et Round Rock et passe un hiver brillant, affichant une MPM de 0,47 avec 24 retraits au bâton contre seulement trois marches en 19 manches. Les Rangers ont toujours besoin d’aide en 2023, il pourrait donc être utile d’ajouter Anderson à la liste des candidats internes aux côtés de Chase Lee.

Enfin, le portoricain Abimelec Ortiz, originaire de Porto Rico, le voltigeur de 20 ans et joueur de premier but joue pour Gigantes de Carolina après avoir passé la saison 2022 à Low-A Down East. Il a vu peu d’action (deux matchs et cinq apparitions au marbre), mais en a profité au maximum, atteignant 0,500 avec un doublé et un but sur balles.

Ligue d’hiver vénézuélienne

Angel Aponte est originaire d’Ocumare del Tuy, au Venezuela, il est donc logique qu’il joue son ballon d’hiver pour Leones del Caracas. Le joueur de 22 ans a réalisé un .731 OPS pour Hickory la saison dernière à 21 ans, et jusqu’à présent cet hiver, il a été un peu en dessous de ce niveau de production, atteignant .238/.304/.333 ( .638) en 16 matchs. Jouant aux côtés de vétérans de la MLB comme Gleyber Torres, Oswaldo Arcía et Eugenio Suárez, le temps de jeu d’Aponte est loin d’être celui du chef d’équipe (José Rondon, ancien des Cardinals, qui a disputé 55 matchs).

Ligue australienne de baseball

On n’entend pas beaucoup parler de la Ligue australienne de baseball quand vient le temps de parler du ballon d’hiver, mais les Rangers ont trois joueurs là-bas cet hiver, qui jouent tous pour les Auckland Tuatara. Le nom le plus reconnaissable est probablement le joueur de champ intérieur Jax Biggers (car, avouons-le, vous n’oublierez jamais le nom Jax Biggers, surtout une fois que vous avez pris conscience du fait qu’il ne mesure que 5 pieds 11 pouces et 175 livres). Biggers, mis à part cinq matchs à Round Rock, a passé les deux dernières saisons à Frisco. Ses chiffres de puissance cet hiver sont sombres – il n’a pas de coups sûrs supplémentaires en 96 apparitions au marbre – mais il atteint 0,286 avec un pourcentage impressionnant de 0,396 sur la base. C’est assez conforme à sa ligne de ligue mineure de .255/.328/.340 (.667 OPS) en quatre saisons.

Josh Gessner était l’un des deux joueurs non-Spencer-Howard acquis des Phillies dans le commerce de Kyle Gibson en 2021, et a lancé 42 de ses 47 manches à Low-A Down East la saison dernière. Il est encore jeune (22 ans), alors peut-être que nous ne devrions pas trop lire dans ses statistiques de ballon d’hiver cette année (0-2, 15,75 ERA en quatre manches, trois circuits autorisés, six retraits au bâton et quatre marches).

Enfin, il y a Keyber Rodriguez, un autre espoir de 22 ans. Le natif du Venezuela a passé la saison dernière à Hickory et n’a réussi qu’un .638 OPS en 103 matchs. C’est assez comparable à ses statistiques de balle d’hiver – il frappe .269/.289/.387 (.676) pour le Tuatara.

(Photo d’Ezequiel Durán: Carmen Mandato / Getty Images)