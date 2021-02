Rangers RHP Arihara entame la transition vers les majors du Japon

SURPRISE, Arizona: le lanceur japonais Kohei Arihara dit qu’il s’est installé sur les Texas Rangers parce qu’ils ont dit au droitier ce qu’ils pensaient pouvoir faire mieux en plus de mentionner les choses qu’ils aimaient.

Le processus de travail sur certaines de ces choses a commencé avec des lanceurs et des attrapeurs qui se sont rendus à l’entraînement de printemps en Arizona.

Je pense qu’une partie de mon travail de joueur consiste à m’habituer à toutes les différences entre le Japon et ici, a déclaré Arihara par le biais d’un interprète jeudi lors de sa première réunion virtuelle avec des journalistes depuis la signature d’un contrat de 6,2 millions de dollars sur deux ans en décembre. Je le regarde tous les jours et j’espère m’habituer à tout.

Arihara a passé six ans avec les Hokkaido Nippon Ham Fighters de la Ligue japonaise du Pacifique. Le joueur de 28 ans est sur le point de devenir le huitième natif du Japon à participer à un match de saison régulière pour les Rangers. Yu Darvish (2012-17) et Yoshinori Tateyama (2011-12) ont également lancé pour Hokkaido avant de venir au Texas.

Arihara a déclaré qu’il n’avait pas parlé à Darvish avant de signer avec les Rangers et qu’il n’avait pas besoin de visiter le club avant de prendre la décision.

Lors des réunions que j’ai eues avec les Rangers, leur analyse était phénoménale, a déclaré Arihara. Je pensais que si je pouvais continuer à pratiquer comme ça dans cette équipe, je pourrais grandir en tant que personne et en tant que joueur.

Plus précisément, Arihara a déclaré que les Rangers lui avaient dit qu’ils pensaient qu’il pourrait utiliser sa balle rapide plus élevée contre les frappeurs des ligues majeures.

C’était vraiment intéressant pour moi, a déclaré Arihara. Si je pouvais travailler sur les choses qu’ils soulignaient, je pensais que je pourrais évoluer en tant que joueur et jouer à un niveau supérieur.

Les Rangers paient des frais d’affichage de 1,2 million de dollars pour Arihara. Les premiers 600000 dollars étaient dus le mois dernier, 300000 dollars de plus à payer d’ici le 26 décembre 2021 et les 300000 dollars finaux le 26 juin 2022.

Arihara reçoit 3,6 millions de dollars en 2021 et 2,6 millions de dollars en 2022 et peut gagner 50000 dollars de primes de performance chaque année: 25000 dollars chacun pour 24 et 28 départs.

La recrue de l’année de la Pacific Leagues en 2015 avait une fiche de 8-9 avec une MPM de 3,46 en 20 départs pour Hokkaido au cours de la saison 2020 écourtée par la pandémie.

Arihara a mené la Ligue du Pacifique avec trois matchs complets et a terminé deuxième des manches avec 132 2/3 par an après avoir enregistré 15 victoires, un sommet en carrière, à égalité pour la tête de la ligue tout en terminant deuxième en ERA avec 2,46.

Il n’a jamais lancé dans les ligues majeures, donc il y aura une courbe d’apprentissage, a déclaré le manager Chris Woodward. Mais on a l’impression qu’avec ses trucs et son maquillage et sa capacité dans le passé à faire des changements et à s’ajuster à la volée, parfois des changements plus importants que d’autres, il s’est fait un grand succès au Japon.

Parmi les ajustements déjà, Arihara a déclaré qu’il s’habitue à une balle de baseball plus lisse pour la prise sur sa balle rapide et ses lancers à doigts fendus. Et avec les discussions sur l’élévation de sa balle rapide, le séquençage du terrain sera également un problème pour Arihara.

J’ai définitivement des modèles de pitch avec lesquels je me suis distingué au Japon, donc je veux vraiment voir à quel point ces modèles seront efficaces ici en premier, a déclaré Arihara, qui avait 60-50 avec une ERA de 3,74 en 129 apparitions en carrière au Japon, dont 125 départs. .

Les Rangers pensent qu’Arihara peut gérer une charge de travail plus lourde, mais il devra s’adapter à des rotations de cinq hommes dans les majors. Les lanceurs au Japon ont généralement au moins cinq jours de repos entre les départs. Woodward a déclaré que les Rangers donneraient parfois un repos supplémentaire à Arihara.

Au Japon, j’ai parfois eu cinq jours de repos, a déclaré Arihara. J’ai une vague image de ce que cela va faire. Mais je sais que ce sera une longue saison et je serai fatigué vers la fin, je suis sûr. Je souhaite communiquer avec mes coéquipiers et mon personnel d’entraîneurs pour minimiser le stress sur mon bras afin de pouvoir performer au plus haut niveau.

