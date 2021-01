Le Mandalorien a engendré non pas un, mais deux spin-offs – Ahsoka et Star Wars: Rangers of the New Republic. Alors que le premier a déjà annoncé des nouvelles de casting, le second reste assez mystérieux.

Nous avons fait des recherches et des spéculations sur Star Wars: Rangers of the New Republic – lisez la suite pour plus d’informations. Nous avons également une liste de tous les films et émissions Star Wars sur Disney Plus en ce moment, et un guide pour regarder tous les films et séries Star Wars dans l’ordre.