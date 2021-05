Rangers of the New Republic News et date de sortie

Le Mandalorien a engendré non pas un, mais deux spin-offs – Ahsoka et Star Wars: Rangers of the New Republic. Alors que le premier a déjà annoncé des nouvelles de casting, le second reste assez mystérieux.

Nous avons fait des recherches et des spéculations sur Star Wars: Rangers of the New Republic – lisez la suite pour plus d’informations. Nous avons également une liste de tous les films et émissions Star Wars sur Disney Plus en ce moment, et un guide pour regarder tous les films et séries Star Wars dans l’ordre.

Quand Star Wars: Rangers of the New Republic sera-t-il diffusé? Disney n’a pas encore confirmé la date de sortie des Rangers de la nouvelle république. Cependant, en fonction des dates de sortie de The Book of Boba Fett et The Mandalorian saison 3, nous soupçonnons que les Rangers de la Nouvelle République arriveront soit en 2022, soit en 2023. La date de sortie est plus incertaine après qu’un rapport a indiqué que l’émission pourrait être suspendue. Le rapport a été référencé dans un article de Variety, et il indique simplement que les Rangers de la Nouvelle République « ne sont pas actuellement en développement actif ». Nous imaginons que cela peut être dû au fait que Gina Carano n’est plus impliquée, ce qui signifie que la série peut sous-estimer un processus de réécriture. Une fois que nous en saurons plus, nous mettrons à jour cet article. Qui sont les acteurs et l’équipe? Les seules personnes que nous connaissons qui sont attachées à la série sont Jon Favreau et Dave Filoni, qui agiront tous deux en tant que producteurs exécutifs. Aucun écrivain ni talent n’a été confirmé par Disney. Cependant, The Mandalorian a présenté les pilotes X-Wing Trapper Wolf et le capitaine Carson Teva. Wolf est en fait joué par Filoni, qui est également producteur exécutif sur The Mandalorian et réalisateur sur The Clone Wars. Teva quant à lui est joué par Paul Sun-Hyung Lee, qui est surtout connu pour son rôle dans Kim’s Convenience. Étant donné que cette émission sera liée à The Mandalorian, il est probable que ces deux acteurs puissent apparaître sous une forme ou une autre. À l’origine, lorsque ce spectacle a été annoncé pour la première fois, les gens pensaient qu’il se concentrerait sur Cara Dune. Dune a rejoint la Nouvelle République pendant la saison 2 de The Mandalorian, afin que nous puissions voir son histoire se développer dans une émission qui se concentre sur cette faction. Cependant, si Dune apparaît dans une certaine mesure, elle ne sera pas jouée par Gina Carano. io9 a rapporté que l’actrice avait été abandonnée par Lucasfilm en raison de la diffusion de discours de haine et de croyances racistes sur ses plateformes de médias sociaux. Selon The Hollywood Reporter, Dune ne sera pas refondu. Le site affirme que les informations ont été fournies par un porte-parole de Disney. Star Wars: complot des Rangers de la Nouvelle République Aucun détail de l’intrigue n’a été confirmé pour les Rangers de la Nouvelle République, à part le fait qu’il se déroulera dans la même chronologie que The Mandalorian. Comme le montre The Mandalorian, la plus grande partie de la galaxie est toujours sous le choc des griffes de l’Empire, et beaucoup sont encore sceptiques quant à la Nouvelle République. Luke Skywalker étant l’un des rares Jedi restants, nous supposons que cette émission explorera davantage qui sont les « Rangers » et comment ils continuent à étouffer ce qui reste de l’Empire. Nous savons également que l’Empire finit par évoluer vers le Premier Ordre, alors nous imaginons que ce spectacle pourrait détailler la montée en puissance de cette organisation, et peut-être se plonger dans des figures telles que le guide suprême Snoke et son ascension au pouvoir. Comment regarder Star Wars: Rangers of the New Republic Rangers of the New Republic sera une exclusivité Disney Plus. Pour le regarder, vous aurez besoin d’un abonnement. Au moment de la rédaction de cet article, un compte avec Disney + coûte 7,99 £ / 7,99 $ US par mois, ou 79,90 £ / 79,99 $ par an, et vous pouvez vous inscrire sur le site Web de Disney +.