Rangers: les pourparlers contractuels ont un «angle différent» depuis ma nomination, insiste Michael Beale | Nouvelles du football

Le manager des Rangers, Michael Beale, estime que les pourparlers contractuels ont un “angle différent” depuis sa nomination, car il insiste sur le fait qu’il ne peut pas reprocher l’engagement d’Alfredo Morelos.

L’attaquant est l’un des 11 joueurs d’Ibrox sans contrat cet été, l’ailier Ryan Kent étant également parmi ceux qui peuvent entamer des négociations avec d’autres clubs le mois prochain.

La spéculation entoure les deux joueurs, mais Beale dit aux fans de ne pas “paniquer” car il laisse entendre que les pourparlers pourraient aller dans une direction différente car il a insisté sur le fait qu’il était heureux d’avoir des joueurs motivés par leur situation contractuelle.

“Je dirai toujours que si vous avez un joueur avec six mois ou six ans, alors je prendrai celui avec six mois parce qu’ils ont tendance à être en forme, concentrés et à essayer de faire de leur mieux sur le terrain pour l’équipe et eux-mêmes”, a-t-il déclaré à Sky Sports News.

“La situation d’Alfredo, comme une ou deux autres, nous donne également l’occasion de regarder. Il y a eu un changement de manager et un changement de regard, cela mélange les choses et il est juste de dire que les conversations qui auraient pu avoir lieu ont un autre angle maintenant avec moi entrant.

“Chaque personne est unique et la chose la plus importante que les fans doivent entendre et que les gens doivent savoir, c’est que nous jouerons ces matchs pour récolter trois points.”

“Je pense que vous avez vu un saut dans la forme de Ryan Kent, Ryan Jack est dans l’équipe et joue bien.

“Scott Arfield ne s’est pas fait de mal avec deux buts (contre Aberdeen) et il rejoindra l’équipe.

“Je pense qu’il est trop tôt pour paniquer sur quoi que ce soit, voyons voir.”

“Je ne blâmerais pas l’engagement d’Aldredo”

Image:

Alfredo Morelos a commencé les deux derniers matchs des Rangers





Avec le meilleur buteur Antonio Colak blessé, Morelos a marqué le vainqueur contre Hibs la semaine dernière alors que Beale a pris un départ gagnant chez les Rangers et a commencé la spectaculaire victoire 3-2 de mardi à Aberdeen.

“Il a eu sa première blessure gênante à la fin de la saison dernière et est entré dans cette saison avec lui. Antonio cachait ce fait parce qu’il se débrouillait si bien”, a ajouté l’ancien patron de QPR.

Image:

Antonio Colak devrait revenir pour le match des Rangers contre Motherwell





“Alfredo est de retour, il marque le vainqueur contre Hibs et il a contribué l’autre soir lorsque des joueurs moins importants ne pourraient pas jouer.

“En termes d’engagement autour de l’endroit, je ne lui en voudrais pas.

“Le garçon que je vois tous les jours s’entraîne bien, il essaie donc c’est tout ce que je peux demander.

“Dans les sept prochains jours, Antonio et Kemar Roofe reviendront dans l’équipe pour le match de Motherwell, puis tout d’un coup, nous serons particulièrement forts à ce poste.”

Changements pour le comté de Ross

Image:

Le capitaine des Rangers James Tavernier s’est rendu seul à Aberdeen en raison d’une maladie





Beale a confirmé qu’il apporterait “cinq changements” pour le voyage dans le comté de Ross vendredi soir, en direct sur Sky Sports, après avoir révélé que plusieurs membres clés de son équipe de Rangers jouaient à travers la barrière de la douleur.

“Tavernier s’est rendu (à Aberdeen) seul. Il était un gros doute pour le match et vous en avez probablement vu des parties dans sa performance. Mais il va bien maintenant”, a-t-il déclaré.

“Connor Goldson a joué son premier match (contre Aberdeen après une blessure), Ben (Davies) revient mais il a eu quelques problèmes.

“Glen Kamara aurait probablement dû subir une opération au cours des deux derniers mois, mais il a joué (problème de jambe). C’est gérable. Quand il joue, ça gonfle, nous devons donc faire attention au type d’entraînement.

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible



Faits saillants du match de Premiership écossais entre Aberdeen et Rangers.



“Nous gérons les minutes de Ryan Jack et John Lundstram a pris une injection pour être sur le banc mardi soir.

“Ce que vous ne saurez pas, c’est qu’Alfredo Morelos a également dû revenir de l’entraînement la veille du match d’Aberdeen et a joué alors qu’il n’aurait pas dû le faire. Je dois le gérer.

“Il est l’un des joueurs qui traversent la barrière de la douleur pour l’équipe, donc je ne le questionnerai jamais en termes de mentalité. Vous ne pouvez pas remettre en question son engagement.

“Si nous laissions tous ceux qui ont un problème, un nez qui coule ou un peu mal à la gorge ne pas jouer, nous aurions du mal à sortir un 11, c’est donc la situation dans laquelle nous nous trouvons.

“C’est pourquoi je ne remettrai jamais en question la mentalité du groupe, en particulier pour obtenir les deux résultats car certaines personnes ont joué là où peut-être que si tout le monde était disponible, elles n’auraient pas.

“Quand vous êtes entré, c’était comme une boîte de Pandore à laquelle vous ne vous attendiez pas mais jusqu’ici tout va bien.

“Pour le moment, les résultats sont importants pour le club de football. C’est un emploi du temps chargé, nous devons donc tous mordre le protège-dents et partir.”

Suivez les Rangers avec Sky Sports

Suivez chaque match des Rangers en Scottish Premiership cette saison avec nos blogs en direct sur le site Web et l’application Sky Sports, et regarder les résumés des matchs gratuitement.

Vous voulez les derniers Rangers ? Marquez notre Page d’actualités des Rangersvérifier Calendrier des Rangers et Derniers résultats des RangersRegardez Objectifs et vidéo des Rangersgarder une trace de Tableau de la Premiership écossaise et découvrez les jeux des Rangers à venir en direct sur Sky Sports.

Obtenez tout cela et plus encore – y compris les notifications envoyées directement sur votre téléphone – en téléchargeant le Application Sky Sports Scores et définir les Rangers comme votre équipe préférée.