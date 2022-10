Rangers: les défaites en Ligue des champions nous rendront plus forts, déclare Giovanni van Bronckhorst | Nouvelles du football

Giovanni van Bronckhorst est convaincu que l’expérience exténuante des Rangers en Ligue des champions cette saison en fera une équipe plus forte sur le front national.

Les hommes d’Ibrox ont jusqu’à présent eu du mal avec les exigences de la compétition d’élite européenne, perdant leurs trois matches de groupe contre l’Ajax, Naples et Liverpool par un score combiné de 9-0.

Cependant, Van Bronckhorst pense que les formidables tests auxquels ils sont confrontés contre les meilleures équipes du continent ont un effet positif sur le développement global de sa propre équipe.

“C’est un énorme processus d’apprentissage pour mes joueurs de jouer au niveau de la Ligue des champions”, a déclaré vendredi le patron du Gers. “Bien que ce soit très difficile et que nous n’ayons gagné aucun point, c’est le niveau auquel nous voulons concourir.

“Nous ne voulons pas le changer pour une autre compétition. Tout le monde veut participer à la Ligue des champions mais c’est vraiment difficile. Nous le sentons et le ressentons en ce moment, mais il suffit de regarder les autres groupes et les équipes qui ont du mal. pour entrer dans les deux premiers, de très bonnes équipes européennes.

“Je pense que nous continuons à nous améliorer au niveau de la Ligue des champions si vous regardez nos matchs depuis notre premier match contre l’Ajax (4-0) jusqu’au match contre Liverpool (2-0). En tant qu’équipe, nous deviendrons plus forts et c’est vraiment bon à reprendre dans les compétitions de championnat et de coupe nationale.”

Image:

Les Rangers ont remporté leurs 12 dernières rencontres de championnat avec St Mirren





Les Rangers viseront à rebondir après leur défaite en milieu de semaine à Liverpool lorsqu’ils accueilleront St Mirren en Premiership. Les Buddies ont été la surprise de la saison jusqu’à présent, l’équipe de Stephen Robinson étant troisième après avoir remporté cinq de leurs six derniers matches.

“Je pense qu’ils ont connu un excellent début de saison”, a déclaré Van Bronckhorst. “Ils sont sur une très bonne course et ont eu d’excellents résultats ces derniers temps.

“C’est une équipe très reconnaissable dans sa façon de jouer, très agressive, elle a beaucoup de coureurs du milieu de terrain et est vraiment forte dans les moments de transition.

“Défensivement, ils sont vraiment compacts. Si vous êtes troisième du championnat, cela signifie que vous avez bien commencé la saison, alors bravo à St Mirren.”

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible



Le patron des Rangers, Giovanni van Bronckhorst, cherche Ryan Kent pour qu’il soit plus constant



Van Bronckhorst a mis au défi l’ailier Ryan Kent d’être plus constant et plus puissant. Le joueur de 25 ans, qui a marqué 13 buts il y a deux saisons, n’a marqué que quatre fois depuis le début du dernier mandat et une seule fois cette année civile.

“Ryan doit apporter plus”, a déclaré Van Bronckhorst. “C’est un joueur exceptionnel avec beaucoup de qualités. La performance qu’il a eue contre Hearts le week-end dernier était vraiment bonne avec beaucoup de menace à l’avenir.

“Je pense que ses qualités n’ont pas été là à chaque match, il a juste besoin d’être constant et d’entrer dans les meilleures positions sur le terrain pour être dangereux, soit pour avoir une passe décisive, soit pour marquer sur une chance qu’il se crée lui-même.

“Le but qu’il a marqué contre Hearts est un excellent exemple lorsqu’il arrive et s’assure qu’il touche la cible. C’est définitivement un joueur qui peut nous donner plus de buts et de passes décisives.”