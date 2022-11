Rangers: Le manque de confiance des joueurs dans l’équipe coûteuse de Giovanni van Bronckhorst, déclare Kenny Miller | Nouvelles du football

Kenny Miller pense que de sérieuses questions doivent être posées sur l’avenir de Giovanni van Bronckhorst chez les Rangers.

Les Rangers ont désormais sept points de retard sur le Celtic dans la course au titre de Premiership écossaise avec deux matchs à jouer avant la pause de la Coupe du monde.

Miller pense que de grandes décisions doivent être prises concernant le Néerlandais, moins d’un an après avoir succédé à Steven Gerrard en tant que manager.

“J’ai mes propres pensées, mais à l’intérieur de ce bâtiment, il faut y réfléchir sérieusement car il semble qu’il y ait quelque chose qui ne va pas à la minute”, a déclaré l’ancien attaquant des Rangers. Sky Sports Nouvelles.

“Nous n’aimons jamais voir des managers perdre leur emploi, mais il faut se poser des questions et il doit y avoir une amélioration.

Les Rangers ont perdu sept points de retard sur le Celtic dans la course au titre





“S’ils peuvent passer les deux derniers matchs avant de rompre avec un maximum de points et de ne pas avoir plus de sept points de retard, cela vous donne cinq semaines pour faire un travail sérieux et remettre les joueurs clés en forme, puis, espérons-le, attaquer la seconde moitié de la saison.

“Gio est venu ici en tant que joueur et maintenant en tant que manager, il va savoir que la pression va tomber sur ses épaules, en particulier lorsque vous avez sept points de retard après 13 matchs.

“Il va savoir qu’on va lui poser de vraies questions.”

Faits saillants du match de Premiership écossaise entre St Johnstone et les Rangers



Les Rangers ont dominé en termes de possession à McDiarmid Park dimanche, mais des buts de James Brown et Nicky Clark ont ​​vu St Johnstone infliger une défaite surprise.

Miller pense que davantage d’équipes pourraient en profiter à moins que les Rangers ne s’améliorent.

“Il manque beaucoup de choses en ce moment”, a-t-il ajouté.

“Au sein de l’équipe, il y a un réel manque de confiance et je pense qu’il y a un manque de confiance les uns envers les autres et potentiellement même envers le manager quant à la façon dont ils gèrent leurs affaires.

Les Rangers avaient besoin d’un but tardif pour faire match nul 1-1 avec Livingston en octobre





“Il y a aussi un vrai manque de créativité et, quand on regarde les joueurs qu’ils ont, c’est incroyable de dire ça.

“Il y a tellement de possession et de territoire et le nombre de centres entrant dans la surface est phénoménal, mais les équipes seront heureuses de gérer cela. St Johnstone avait trois défenseurs centraux qui étaient plus qu’heureux de diriger tout ce qui arrivait dans la surface et défendre cet objectif avec leur vie.

“Pour les Rangers, avec les joueurs qu’ils ont et l’argent qu’ils dépensent, il devrait y avoir plus pour créer cette opportunité ou beaucoup de bonnes opportunités pour votre attaquant afin que quelqu’un marque.

“Quand vous voyez la façon dont le Celtic joue en ce moment, il y a une croyance là-bas et une nature implacable dans leur jeu qu’ils peuvent aller chercher un but à tout moment dans le match.

Van Bronckhorst peut-il survivre chez les Rangers ?

Kris Boyd, James McFadden et Andy Walker discutent des problèmes des Rangers et de la pression croissante sur Giovanni van Bronckhorst



Kris Boyd, James McFadden et Andy Walker ont discuté de la pression croissante sur le manager après avoir regardé la défaite 2-1 à St Johnstone pour Sports du ciel.

Kris Boyd

Oui, il y a beaucoup de blessés mais ils sont tous sur la défensive. Je ne pense pas que ceux qui sont absents feront grand-chose dans la ligne d’attaque. Il y a eu un manque de créativité. De l’argent a été dépensé pendant le mercato d’été, mais beaucoup d’entre eux n’ont pas fonctionné. Il va y avoir une grande refonte nécessaire, la question est de savoir si Giovanni van Bronckhorst verra cela? Je ne sais pas. Le club trouve toujours un moyen s’il veut changer de manager. Je pense que le problème auquel Giovanni van Bronckhorst est confronté en ce moment est que même lorsqu’ils gagnaient et grattaient, il y avait de la frustration chez les fans. Une fois que les fans commencent à exprimer leurs opinions, il est très difficile de se retourner.

Andy Marcheur

Je pense que c’est un gars intelligent et je pense que c’est un entraîneur intelligent. Je pense que quiconque peut se rendre à une finale de Ligue Europa avec une bonne équipe sait ce qu’il fait. Je pense qu’il y a beaucoup de bêtises qui sortent d’Ibrox, en ce qui concerne c’est la meilleure équipe que les Rangers aient eue au cours des dernières années. Je n’y crois pas une seconde. Si les Rangers ne peuvent pas renforcer leur post-qualification pour la Ligue des champions, ils sont sûrement incapables de se débarrasser d’un manager et de son personnel en coulisses, de faire entrer un autre manager et de lui donner des fonds à dépenser.

James McFadden

C’est un manager qui a emmené les Rangers en finale européenne. Si vous aviez dit à ce moment-là qu’en novembre, il serait sous une pression énorme et que beaucoup de fans attendaient qu’il parte, vous penseriez que quelque chose n’allait pas chez vous. C’est le foot. Giovanni van Bronckhorst a dit qu’ils auraient pu gagner le match après une demi-heure, ce n’est pas vrai. Ils ne se sont pas créé beaucoup d’occasions. Ils ne pimentaient pas le but et manquaient des occasions flagrantes.