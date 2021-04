Gary McAllister dit que les Rangers ne seront peut-être pas confrontés à un dilemme de sélection face au skipper James Tavernier et au jeune prometteur Nathan Patterson.

Le patron adjoint a plutôt suggéré que le manager Steven Gerrard pourrait être en mesure de faire entrer les deux dans son alignement.

Le capitaine d’Ibrox, Tavernier, est un joueur de l’année, ayant marqué 17 buts de l’arrière droit cette saison dans sa campagne victorieuse du titre.

Cependant, la blessure au genou qui l’a empêché de sortir depuis février a donné à Patterson, 19 ans, la chance de montrer ses talents.

Et le jeune a excellé ces dernières semaines, avec des appels pour qu’il soit inclus dans l’équipe écossaise de Steve Clarke pour l’Euro 2020 de plus en plus de semaine.

Avoir deux arrières latéraux en forme pourrait laisser Gerrard avec un mal de tête alors qu’il réfléchit à qui laisser de côté, mais McAllister a suggéré que Gers pourrait revoir sa tactique pour s’assurer que Patterson, qui a joué en tant qu’ailier droit pour les U21 d’Écosse, puisse continue son développement.

Image:

Nathan Patterson frappe à la porte de l’équipe écossaise



« Quelle merveilleuse position pour le manager et tout le monde ici au club, d’avoir deux joueurs exceptionnels au même poste », a déclaré McAllister.

«Cela pourrait-il évoluer et pourrait-il y avoir un petit changement là-bas? Le temps nous le dira.

« La beauté est que nous avons un jeune exceptionnel et un joueur dont les chiffres sont probablement parmi les meilleurs au monde dans cette zone du terrain.

« En tant que club, nous sommes très heureux d’avoir deux joueurs exceptionnels dans ce domaine. Il existe différentes formations qui, on ne sait jamais, nous pourrons peut-être les amener sur le terrain en même temps. »

Gerrard espère que Tavernier est prêt à faire son retour en Premiership lorsque les Rangers affronteront le premier de deux affrontements consécutifs avec St Johnstone mercredi soir.

Patterson et ses coéquipiers Bongani Zungu et Calvin Bassey attendent le résultat de leurs appels contre des interdictions de six matches pour avoir enfreint les règles de Covid, mais ils risquent de rater le voyage à Perth.