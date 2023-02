Rangers: l’ancien président Dave King met fin à l’accord de partage avec le groupe de fans Club 1872 | Nouvelles du football

Un accord potentiel entre Dave King et le Club 1872 pour la vente des actions de l’ancien président des Rangers a échoué.

La proposition, qui aurait vu le groupe de supporters des Rangers détenir la majorité des actions du club, a maintenant pris fin.

King a révélé dans un communiqué que les plans d’accorder plus de temps au Club 1872 pour finaliser l’achat se sont avérés “inutiles”, les sommes financières versées d’ici décembre 2022 étant bien en deçà de l’accord initial.

Parmi les raisons potentielles invoquées pour la résiliation de l’accord, King a blâmé “la récente campagne du club contre le Club 1872 et ses dirigeants”.

Il a déclaré: “C’est avec déception que j’informe que l’accord pour que le Club 1872 acquière ma participation dans les Rangers a été résilié.

“Cette année devait être la dernière année de l’accord et malgré mes intentions précédemment déclarées de prolonger l’accord (pour donner plus de temps au Club 1872), il est devenu clair que cela sera futile.

“Un examen des achats d’actions entrepris le mois dernier révèle que la prise en charge pour les deux années jusqu’en décembre 2022 est si loin des montants convenus que de nouvelles extensions n’auront aucun impact significatif au cours des prochaines années.

Image:

King a démissionné de son poste de président des Rangers en 2020





“Lorsque j’ai lancé la campagne Never Again, j’avais espéré que les supporters profiteraient de mon offre pour devenir le principal actionnaire du club, mais cela ne s’est jamais concrétisé malgré les efforts de moi-même et du Club 1872 pour promouvoir cette campagne.

“Mes commentaires sur les raisons possibles à cela sont :

1. Certains supporters préfèrent détenir directement des actions.

2. Certains supporters soutiendraient la propriété conjointe des supporters, mais pas au sein du Club 1872.

3. Les conditions économiques difficiles.

4. Les supporters n’ont plus le sentiment que le club est menacé.

5. La récente campagne du club contre le Club 1872 et ses dirigeants.

“Je pense qu’une combinaison de ce qui précède est correcte et le restera dans un avenir prévisible.

“Au cours des dernières semaines, j’ai réfléchi à la possibilité de réaliser mon rêve de propriété des supporters en étendant l’offre à d’autres groupes de supporters en plus du Club 1872, mais rien n’indique que cela fera une différence matérielle.

“De plus, le succès du club avec sa résolution restrictive lors de la récente assemblée générale met en péril tout actionnaire potentiel.

“Je continuerai à voter mon actionnariat en tant que supporter et dans le meilleur intérêt du club.”

Suivez les Rangers avec Sky Sports

Suivez chaque match des Rangers en Scottish Premiership cette saison avec nos blogs en direct sur le site Web et l’application Sky Sports, et regarder les résumés des matchs gratuitement.

Vous voulez les derniers Rangers ? Marquez notre Page d’actualités des Rangersvérifier Calendrier des Rangers et Derniers résultats des Rangersmontre Objectifs et vidéo des Rangersgarder une trace de Tableau de la Premiership écossaise et découvrez les jeux des Rangers à venir en direct sur Sky Sports.

Obtenez tout cela et plus encore – y compris les notifications envoyées directement sur votre téléphone – en téléchargeant le Application Sky Sports Scores et définir les Rangers comme votre équipe préférée.