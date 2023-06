Rangers: Jo Potter nommé patron des femmes après le départ de Birmingham City | Nouvelles du football

Les Rangers Women ont nommé l’ancien international anglais Jo Potter comme nouvel entraîneur-chef.

Le joueur de 38 ans, qui était le plus récemment entraîneur-chef adjoint à Birmingham City, remplace Malky Thomson qui est retourné à l’académie masculine du club.

Potter a connu une carrière de joueur de 21 ans dans plusieurs clubs dont Arsenal, Birmingham, Everton, Leicester City et Reading – et a fait plus de 30 apparitions pour les Lionnes.

Image:

Potter remplace Malky Thomson qui est revenu à l’académie des Rangers après la saison dernière





Elle a remporté la FA Cup avec Birmingham en 2012 et a disputé deux tournois majeurs pour son pays – remportant le bronze à la Coupe du monde 2015.

« Je suis extrêmement heureux d’avoir l’opportunité de travailler pour ce prestigieux club de football », a déclaré Potter.

« Je me sens alignée sur les ambitions et les normes du club pour continuer à grandir et à aller de l’avant, en particulier à une époque aussi puissante du football féminin. J’ai hâte de commencer. »

Les Rangers – qui ont remporté la Scottish Women’s Premier League en 2021/22 – ont terminé troisièmes derrière les champions de Glasgow City et les finalistes du Celtic la saison dernière.

Le club a également souffert de la finale de la Coupe d’Écosse, perdant face à ses rivaux de la Old Firm à Hampden Park, mais a remporté la Sky Sports Cup en décembre.

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible



Leanne Ross a mené Glasgow City au titre SWPL la saison dernière après une victoire le dernier jour à Ibrox



La responsable du football féminin et féminin, Amy McDonald, a ajouté : « Le club est très heureux de nommer Jo comme notre nouvel entraîneur-chef.

« Elle apporte une richesse de connaissances et d’expérience à l’équipe de sa carrière réussie en Angleterre et nous sommes convaincus qu’elle peut apporter plus de succès et d’argenterie alors que nous commençons un nouveau voyage pour essayer de regagner le titre de champion et de concourir pour gagner les deux compétitions de coupe. prochaine saison.

« J’ai vraiment hâte que Jo commence car ensemble, nous commençons une nouvelle ère passionnante pour notre programme féminin. »

Image:

La patronne féminine des nouveaux Rangers, Potter, a fait 35 apparitions pour l’Angleterre





Le PDG entrant des Rangers, James Bisgrove, a déclaré: « Je suis ravi d’accueillir Jo en tant que notre nouvel entraîneur-chef féminin.

« Nous avons organisé un processus de recrutement approfondi, et tout au long, Jo a été la candidate exceptionnelle. Elle apporte une expérience fantastique aux Rangers à un moment extrêmement excitant pour le programme féminin du club compte tenu de l’intérêt et de la foule devant laquelle l’équipe a joué à la fin de la saison dernière.

« Tellement de bon travail a été entrepris au club ces dernières saisons, et nous attendons avec impatience que Jo porte cela à un nouveau niveau au niveau national cette saison, et, espérons-le, en Europe dans les saisons à venir. »

Premiership écossaise et SWPL sur Sky Sports

Image:

Sky Sports diffusera la Scottish Premiership et la Scottish Women’s Premier League la saison prochaine





Sky Sports – La saison prochaine, jusqu’à 48 matchs Cinch Premiership seront disponibles sur les chaînes phares de Sky Sports, y compris Sky Sports Football et Sky Sports Main Event, ainsi qu’au moins cinq matchs SWPL. À partir de 2024/25, jusqu’à 60 Cinch Premiership seront en direct sur Sky Sports, en plus de la SWPL.

Sky Sports Nouvelles – Fonctionnant 24 heures sur 24, sept jours sur sept, les fans de football écossais peuvent profiter de la couverture éditoriale continue de Sky Sports News (canal 409) de la Cinch Premiership et de la SWPL tout au long de la saison.

Sky Sports numérique – Suivez toutes les dernières actualités du football écossais sur SkySports.com et l’application, y compris des fonctionnalités et des interviews exclusives, ainsi qu’une couverture de blog en direct dédiée, des clips dans le jeu des matchs en direct sur Sky Sports et des temps forts gratuits.

Sky Sport social – Outre la couverture et la visibilité de la ligue sur tous les principaux canaux de médias sociaux de Sky Sports, la chaîne Twitter sur mesure @ScotlandSky continuera d’être la maison de tout le contenu de football écossais sur Sky Sports.

Faits saillants montrent – Connectez-vous chaque semaine pour un tour d’horizon dédié de la Cinch Premiership sur Sky Sports Football.

Pour télécharger l’application Sky Sports, cliquez ici, pour visiter le site Web de Sky Sports, cliquez ici.

Sky Sports est le berceau du football national au Royaume-Uni et en Irlande, avec plus de 400 matchs par saison dans la SPFL, la SWPL, la Premier League, la WSL et l’EFL.

