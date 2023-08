Rangers: Ianis Hagi a quitté l’équipe de la Ligue des champions avant le barrage du PSV Eindhoven | Nouvelles du football

Le manager des Rangers, Michael Beale, insiste sur le fait qu’il n’a aucun problème avec Ianis Hagi malgré le retrait du milieu de terrain de son équipe de Ligue des champions pour leur barrage contre le PSV Eindhoven.

Le rabbin Matondo a remplacé le Roumain dans l’équipe, tandis que Ben Davies a repris l’entraînement pour remplacer Ridvan Yilmaz, qui est le seul absent pour cause de blessure avant le match aller de mardi contre le PSV.

Hagi a admis sa frustration face au manque de temps de jeu après avoir quitté le banc lors de la victoire de la Coupe Viaplay samedi contre Morton et Beale admet qu’il pourrait partir avant la fin de la fenêtre de transfert.

« Je n’ai aucun problème avec Ianis. Il veut jouer en tant que titulaire semaine après semaine, donc il se peut que d’ici la fin de la fenêtre, nous examinions cela », a déclaré le manager qui lui a remis un nouveau contrat sous peu. après avoir pris la direction d’Ibrox.

« Il est en compétition avec [Todd] Cantwell et [Sam] Lammers ici. Ianis a travaillé très dur pendant l’été pour être en forme, il n’est pas encore à un niveau de forme optimal.

« Ianis et son agent ont examiné les choses au cours de la semaine dernière et ont eu une discussion en cours. Nous ne pouvons pas lui garantir le football en équipe première ici et personne ne l’est. »

Image:

Malik Tillman pourrait jouer contre son ancien club après avoir été ajouté à l’équipe du PSV





Malik Tillman pourrait affronter son ancien club mardi soir après avoir quitté le Bayern Munich pour le PSV.

Le milieu de terrain a impressionné les Rangers la saison dernière jusqu’à ce qu’une blessure aux ischio-jambiers mette fin à sa saison et à son prêt et le manager admet qu’il était décevant de ne pas le retenir.

« L’accord était en place avant mon arrivée et nous avons respecté notre part de l’accord et, ce qui est assez frustrant pour nous, le Bayern a respecté la leur et a effectué le rachat qu’il avait.

« Malik sait qu’en dehors des matchs contre les Rangers, il a tout notre soutien.

« Il a été fantastique pour nous, je lui ai beaucoup parlé cet été. Il vient de revenir d’une longue blessure et je pense que c’est une bonne décision pour lui. »

Image:

Les Rangers ont battu le PVS Eindhoven lors des barrages de la Ligue des champions la saison dernière





Les Rangers ont battu le PSV au même stade la saison dernière pour assurer un retour en phase de groupes de la Ligue des champions pour la première fois depuis plus d’une décennie.

Beale admet qu’ils devront être à leur meilleur pour en faire une performance répétée.

« Nous sommes contre un adversaire redoutable. Quand je regarde le tirage au sort des autres matches, je pense que nous jouons probablement contre l’équipe la plus forte que nous pouvions jouer », a-t-il déclaré à propos de l’équipe qui a éliminé Sturm Graz lors du match précédent. rond.

« En ce moment, c’est une grande opportunité pour le club, donc je nous attends à ce que nous montrions une base très solide au match aller et que nous organisions le match retour à Eindhoven.

« Ce sera le test le plus sévère auquel nous serons probablement confrontés tout au long de la saison. Ils ont beaucoup investi dans l’équipe, de très bons joueurs. »

