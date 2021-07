Rangers et Celtic reçoivent une augmentation de la fréquentation avant la nouvelle campagne de Premiership | Actualités footballistiques

Les Rangers et le Celtic ont reçu des augmentations de fréquentation avant leurs matchs d’ouverture à Ibrox et Parkhead respectivement.

Les Rangers, champions écossais, auront 6 000 billets supplémentaires pour le match d’ouverture de la Premiership samedi contre Livingston, ce qui fera un total de 23 000 sièges disponibles pour les détenteurs d’abonnements.

Cette décision intervient après qu’une augmentation constante de la foule a permis trois matches amicaux de pré-saison à Ibrox, qui ont culminé avec 12 500 pour la victoire des Rangers sur le Real Madrid dimanche.

Et le Celtic aura 24 500 supporters sur son terrain pour son match d’ouverture à domicile contre Dundee le samedi 7 août, mais il n’y aura pas de fans de Hoops à Tynecastle pour le coup d’envoi de la saison.

Les limites de foule standard pour les événements en plein air dans le cadre des restrictions de niveau 0 du gouvernement écossais sur les coronavirus sont de 2 000, mais les organisateurs peuvent demander à leur autorité locale le droit d’accueillir une plus grande participation.

Les approches différentes des conseils entraînent des déceptions pour certains clubs, notamment les Cœurs.

Les Jambos n’auront que 4 535 détenteurs d’abonnements à l’intérieur de Tynecastle pour leur retour dans l’élite contre le Celtic à la suite d’une décision du conseil municipal d’Édimbourg.

Ailleurs, Motherwell devrait avoir 4 500 fans à domicile à Fir Park dimanche et a alloué 2 000 billets aux fans d’Hibernian.

Le comté de Ross a pu offrir à tous ses détenteurs d’abonnements une entrée pour la visite de St Johnstone, qui ont épuisé leur allocation de Dingwall et ont donné à leurs détenteurs d’abonnements une entrée garantie pour la visite de Motherwell le 7 août.

Aberdeen accueillera une foule de 6 305 personnes pour la visite dimanche de Dundee United – une légère augmentation par rapport à leur récente capacité de qualification européenne – et Dundee reste en discussion avec son conseil municipal avant la visite de St Mirren samedi.

Le Celtic avait 18 000 supporters dans son stade pour le match amical de samedi contre West Ham et a remercié leurs fans de les avoir aidés à obtenir une plus grande capacité.

Le directeur général Dom McKay a déclaré : « Je tiens à remercier nos fans pour tout le soutien fantastique qu’ils nous ont apporté pour atteindre ces niveaux.

« Je tiens également à remercier tout notre personnel pour leurs efforts et leur travail acharné pour nous permettre d’atteindre cette étape, ainsi que le Groupe consultatif sur la sécurité pour toute leur coopération.

« Nous ferons tout notre possible pour travailler en étroite collaboration avec les autorités compétentes et accueillir à nouveau nos fans en plus grand nombre dans les semaines à venir. »

Les autorités écossaises du football s’attendent à ce que des foules complètes soient autorisées lorsque les restrictions sur les coronavirus se relâcheront davantage.

La première ministre Nicola Sturgeon s’est déclarée « optimiste » sur le fait que l’Écosse est restée sur la bonne voie le 9 août après que le nombre de cas quotidiens a continué de baisser – à 1 044 – et le chiffre hebdomadaire de patients hospitalisés avec Covid est tombé à 421 contre 577 la semaine précédente.