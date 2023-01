Rangers dans la fenêtre de transfert: Michael Beale admet que le club veut signer des «joueurs passionnants» au milieu des liens Cantwell, Whittaker | Nouvelles du football

Michael Beale dit que les Rangers veulent signer des joueurs “excitants” ce mois-ci, au milieu des informations selon lesquelles le club serait intéressé à signer Todd Cantwell et Morgan Whittaker.

Le club a déboursé plus de 10 millions de livres sterling pour les signatures cet été, mais doit encore se renforcer dans la fenêtre de transfert de janvier.

Cantwell, 24 ans, sera en fin de contrat à Norwich cet été, tandis que Whittaker de Swansea, 22 ans, a été rappelé par un prêt en Ligue 1 avec Plymouth plus tôt ce mois-ci, mais n’a pas encore joué pour l’équipe de Russell Martin.

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible



Le patron des Rangers, Michael Beale, attend le match de mercredi contre Kilmarnock, en direct sur Sky Sports, et fait le point sur les transferts à Ibrox.



Sky Sports Nouvelles a rapporté la semaine dernière qu’un club de championnat anonyme avait fait une offre pour Cantwell, mais cette offre a été rejetée par les Canaries, sans aucune autre offre depuis.

“Ce sont tous les deux d’excellents joueurs et nous recherchons d’excellents joueurs”, a déclaré Beale. Sky Sports Nouvelles.

“Ils sont légèrement à des stades différents de leur carrière, mais ce sont deux joueurs dont nous sommes conscients qui sont de bons joueurs et qui évolueront probablement dans cette fenêtre.

Image:

Todd Cantwell est en fin de contrat à Norwich cet été





“Évidemment, j’ai plus de perspicacité que tout le monde et je me rends compte que les fans veulent vraiment de nouveaux joueurs. Nous travaillons certainement pour faire venir les bons et, dès que nous aurons des nouvelles, nous allons l’envoyer certainement vers l’extérieur.”

“Aucune nouvelle ne sort [regarding transfers] ne veut pas dire mauvaise nouvelle. Nous sommes tous sur la même page, nous travaillons loin, nous sommes au milieu du mois et je suis vraiment satisfait de la façon dont les choses se passent.

Image:

Morgan Whittaker n’a pas encore joué pour Swansea ce trimestre après avoir été rappelé d’un prêt à Plymouth





Beale a également fait le point sur l’attaquant Kemar Roofe, qui s’est blessé à l’épaule après avoir marqué le vainqueur des prolongations contre Aberdeen dimanche, qui a organisé une finale de la Coupe de la Ligue écossaise avec le Celtic le mois prochain.

S’exprimant avec un niveau d’optimisme raisonnable, il a déclaré: “Il a passé un scanner. Il va aller voir quelqu’un d’autre pour avoir un avis à ce sujet. Il a en fait eu la même blessure de l’autre côté plus tôt dans sa carrière.

“Nous attendons juste le diagnostic complet en termes de temps. C’est douloureux, mais il n’y a rien de cassé pour le moment.

Image:

Kemar Roofe a subi un scanner sur la blessure à l’épaule qu’il a subie contre Aberdeen





“[It’s frustrating] pour tout le monde. Pour Kemar surtout, mais pour moi, ses coéquipiers et les fans aussi parce que nous savons à quel point il est un joueur fantastique.

“J’ai pensé que c’était une excellente finition. Son mouvement dans la préparation pour manquer … était fantastique.

“Le record de buts de Kemar pour les Rangers ne fait aucun doute, nous voulons juste qu’il soit en forme pendant une période prolongée. C’est vraiment dommage, mais il a eu un impact énorme dans ce match et nous a emmenés en finale.”

Suivez le mercato de janvier avec Sky Sports

Qui va bouger cet hiver ? La fenêtre de transfert de janvier se termine à minuit en Ecosse le mardi 31 janvier 2023.

Tenez-vous au courant de toutes les dernières nouvelles et rumeurs de transfert dans notre dédié Blog du centre de transfert au Sky Sports’ plateformes numériques. Vous pouvez également rattraper les tenants, les aboutissants et l’analyse sur Sky Sports Nouvelles.

Suivez les Rangers avec Sky Sports

Suivez chaque match des Rangers en Scottish Premiership cette saison avec nos blogs en direct sur le site Web et l’application Sky Sports, et regarder les résumés des matchs gratuitement.

Vous voulez les derniers Rangers ? Marquez notre Page d’actualités des Rangersvérifier Calendrier des Rangers et Derniers résultats des RangersRegardez Objectifs et vidéo des Rangersgarder une trace de Tableau de la Premiership écossaise et découvrez les jeux des Rangers à venir en direct sur Sky Sports.

Obtenez tout cela et plus encore – y compris les notifications envoyées directement sur votre téléphone – en téléchargeant le Application Sky Sports Scores et définir les Rangers comme votre équipe préférée.