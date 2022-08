Rangers contre Union St.-Gilloise – Rapport de match de football – 9 août 2022

Malik Tillman célèbre après avoir marqué le but qui envoie les Rangers en ronde éliminatoire de la Ligue des champions. Getty Images

Les Rangers ont surmonté un déficit de 2-0 au match aller pour battre l’équipe belge de l’Union Saint-Gilloise 3-2 au total et se qualifier pour les éliminatoires de la Ligue des champions après une victoire 3-0 à Ibrox mardi.

Après que des buts de James Tavernier et d’Antonio Colak aient ramené les Rangers au niveau global, le milieu de terrain international américain Malik Tillman s’est hissé le plus haut au deuxième poteau pour se diriger vers le filet à la 79e minute et envoyer les géants de Glasgow à moins d’un tour du groupe lucratif de la Ligue des champions. organiser.

Le but était le premier de Tillman pour les Rangers depuis sa signature en prêt du Bayern Munich le mois dernier.

Le retour a commencé lorsque Tavernier s’est converti du point de penalty juste avant la mi-temps suite à une faute de Siede van der Hayden. Colak a ensuite inscrit le score cumulé de 2-2 à la 58e minute avant l’intervention tardive de Tillman suite à un centre en profondeur de Borna Barisic.

Les Rangers affronteront le PSV Eindhoven lors du tour éliminatoire, après la victoire des Néerlandais sur Monaco, les vainqueurs gagnant une place parmi l’élite européenne. Les Rangers n’ont pas atteint la phase de groupes de la Ligue des champions depuis 2010.