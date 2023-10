Rangers contre Rays, scores des jokers, calendrier

Après avoir remporté leurs premiers matchs de wild card, les Texas Rangers, les Minnesota Twins, les Arizona Diamondbacks et les Philadelphia Phillies peuvent se qualifier pour la Division Series avec des victoires aujourd’hui.

Dans une première journée folle d’une quadruple tête, les Rays de Tampa Bay cherchent à rebondir après une défaite bâclée 4-0 contre les Rangers devant une petite foule locale. Pendant ce temps, les Twins ont mis fin à une séquence de 18 défaites consécutives en séries éliminatoires avec leur victoire contre les Blue Jays de Toronto.

Dans la Ligue nationale, les Brewers de Milwaukee ont perdu une bagarre contre les Diamondbacks après avoir pris rapidement les devants. Et enfin, les Phillies ont maîtrisé les Marlins de Miami lors de leur victoire 4-1 derrière la sortie dominante de Zack Wheeler.

Aujourd’hui, quatre équipes risquent l’élimination. Suivez le quadruple en-tête d’aujourd’hui avec les mises à jour en direct de USA TODAY Sports :

Calendrier des séries éliminatoires de la MLB : horaires des matchs du mercredi

Texas Rangers INathan Eovaldi) contre Tampa Bay Rays (Zach Eflin) – 15 h 08 HE, ABC

Blue Jays de Toronto (Jose Berrios) vs Twins du Minnesota (Sonny Gray) – 16 h 38 HE, ESPN

Diamondbacks de l’Arizona (Zac Gallen) contre Milwaukee Brewers (Freddy Peralta) – 19 h 08 HE, ESPN2

Marlins de Miami (Braxton Garrett) contre Phillies de Philadelphie (Aaron Nola) – 20 h 08 HE, ESPN

Qui est Evan « Full Count » Carter des Rangers ?

Evan Carter, qui a fait ses débuts dans les ligues majeures avec les Rangers du Texas le 8 septembre, a joué un rôle majeur dans les deux matchs de wild card contre les Rays de Tampa Bay.

Lors du premier match, il est devenu le plus jeune joueur de l’histoire de la MLB à atteindre la base en toute sécurité quatre fois lors de ses débuts en séries éliminatoires, selon les Rangers. À 21 ans et 35 jours, Carter a doublé deux fois et marché deux fois, marquant l’un des quatre points du Texas.

Lors du deuxième match, il a frappé un circuit de deux points en quatrième manche pour donner aux Rangers une avance de 4-0.

Le voltigeur a été félicité pour sa capacité à contrôler la zone de frappe. Lors de l’entraînement du printemps, il a réussi sept buts sur balles en 18 apparitions au marbre, ce qui lui a valu le surnom de « Full Count Carter » en raison de son talent pour travailler en profondeur.

Carter a connu une ascension rapide vers les majors, passant seulement trois ans chez les mineurs après avoir été sélectionné au deuxième tour du repêchage de 2020. En 23 matchs dans les majors, il a frappé .307 et a fait 12 buts sur balles en 75 apparitions au marbre.

–Scott Boeck

Evan Carter marque pour donner une avance de 4-0 aux Rangers

Après trois manches sans but, les Rangers ont marqué quatre fois en début de quatrième, couronné par le circuit de deux points d’Evan Carter contre Zach Eflin avec deux retraits.

Adolis Garcia a commencé la manche avec un circuit et Josh Jung a réussi un triple RBI avec deux retraits avant que Carter, 21 ans, n’en lance un par-dessus le mur du champ droit.

Carter a disputé 23 matchs en tant que recrue en saison régulière, impressionnant avec cinq circuits, 12 points produits et 1,058 OPS en 62 présences au bâton. Lors du premier match de mardi, il a réalisé un 2-en-2 avec deux doubles et deux buts sur balles. Carter avait marché lors de son premier déplacement au marbre mercredi et, avec le circuit, il a atteint la base lors de ses six premières apparitions au marbre en carrière en séries éliminatoires.

Le home run d’Adolis Garcia sort de l’impasse des Rays-Rangers

En début de quatrième période, le voltigeur droit des Rangers Adolis Garcia a percé un circuit pour laisser Zach Eflin ouvrir le score.

Garcia, un All-Star cette saison, a déclenché un retournement de batte épique après avoir donné l’avantage au Texas 1-0 – dans l’espoir de décrocher la série de wild-card avec une victoire lors du deuxième match mercredi.

Il s’agissait du premier circuit en carrière en séries éliminatoires pour Garcia, qui a établi des sommets en carrière avec 39 circuits et 107 points produits en 2023.

Rangers et Rays sans but en trois

Lors du premier match de la journée, le partant des Rays Zach Eflin a travaillé autour de deux doubles – Corey Seager en première manche et Josh Jung en troisième – pour garder les Rangers hors du tableau.

Le Texas est à 0 sur 4 avec des coureurs en position de but pendant trois manches – y compris Marcus Semien qui a lancé un double jeu avec des coureurs en première et en deuxième et aucun retrait en troisième. Eflin a retiré Robbie Grossman sur des prises avec des hommes aux premier et troisième rangs pour terminer le cadre.

Le partant des Rangers Nathan Eovaldi a réussi cinq retraits au bâton en trois manches.

Compositions de départ de la MLB aujourd’hui

Rangers à Rayons

Blue Jays chez Twins

Qui est « Front Row Amy » des Brewers ?

Au premier rang de la soirée d’hier Le jeu de joker Brewers-Diamondbacks était plein de personnages bien connus.

Laurence Leavy, mieux connue sous le nom de Marlins Man, était assise entre M&Ms Veste Guy ― un incontournable des matchs des White Sox de Chicago ― et Front Row Amy, une fervente fan des Brewers et détentrice d’un abonnement qui est assise au premier rang de l’American Family Field lors de la plupart des matchs depuis plus d’une décennie.

Amy est bien connue pour assister aux matchs des Brewers, où elle marque chaque lancer de son livre de scores. Elle est également devenue reconnue pour sa tenue vestimentaire le jour du match et le fait qu’elle reste pendant tout le match et semble ne jamais quitter son siège.

Amy est rapidement devenue une sensation en ligne et lors des jeux Brewers, où d’autres fans l’approchaient régulièrement et lui demandaient une photo. − Claire Reid

Les Diamondbacks prolongent le directeur général Mike Hazen jusqu’en 2028

MILWAUKEE — Les Diamondbacks, qui sont à une victoire de se qualifier pour la série de division de la Ligue nationale, ont prolongé le contrat de Mike Hazen, enfermer leur directeur général dans un accord garanti jusqu’en 2028 avec une option club pour une année supplémentaire, selon des sources.

Hazen était déjà sous contrat jusqu’à l’année prochaine avec une option d’équipe pour 2025. Ce contrat, d’une durée de cinq ans, remplace son ancien contrat. Cela a été réglé au cours des deux dernières semaines, selon des sources. − Nick Piecoro

La recrue des Twins, Royce Lewis, était « faite pour ça »

MINNEAPOLIS – Quand Royce Lewis s’est dirigé vers le marbre mardi, écoutant l’ovation tonitruante, il s’est en fait arrêté avant d’entrer dans la surface du frappeur. Il a regardé autour de Target Field la foule de 38 450 personnes à guichets fermés. Il regarda vers les fans au-dessus de l’abri des Twins. Il s’est retourné et a regardé vers les fans assis dans le troisième but au-dessus de l’abri des Blue Jays de Toronto. Lewis, 24 ans, est intervenu et six lancers plus tard, est immédiatement entré dans l’histoire en tant que plus jeune joueur de l’histoire de la franchise à réussir un circuit en séries éliminatoires. dans 100 ans.

Il est revenu au bâton en troisième manche et a de nouveau réussi un circuit, cette fois au champ droit, devenant ainsi le troisième joueur de l’histoire du baseball à réussir des circuits lors de ses deux premières apparitions au marbre en séries éliminatoires.

Juste comme ça, Lewis sera à jamais connu comme l’homme qui a personnellement mis fin à la plus longue séquence de défaites en séries éliminatoires dans les sports nord-américains, une équipe de démolition composée d’un seul homme lors de la victoire 3-1 des Twins contre les Blue Jays.

« J’ai dû tout absorber », a déclaré Lewis, debout tranquillement devant son casier après le départ de la plupart de ses coéquipiers. « J’ai reçu ce conseil de [Twins Hall of Famer] Joe Mauer. Le premier match, je devais faire ça. Vous ne savez jamais quand vous vous retrouverez dans cette situation.

«C’est un moment dont je rêvais. J’ai pensé à ce circuit de Kirk Gibson. J’ai pensé à la séquence. J’ai pensé à tout. »

−Bob Nightengale

Les Phillies dominent les Marlins lors du premier match des séries éliminatoires, une victoire avec une approbation sans faille

PHILADELPHIE — Une nuit, leur stade de baseball bruyant au pied de South Broad Street est officiellement devenu le lieu de séries éliminatoires le plus difficile pour les adversaires de l’histoire du baseball, les Phillies de Philadelphie à la fois a submergé les Marlins de Miami et s’est également perdu dans l’hystérie du Citizens Bank Park.

Vous avez pu le voir lorsque Nick Castellanos a réussi un doublé crucial en quatrième manche contre le partant des Miami Marlins Jesus Luzardo, s’est hissé en deuxième position et a serré la main dans un poing.

Seulement pour qu’un majeur émerge – heureusement, pour la FCC et les parents qui regardent à la maison, l’annulaire.

« Je me suis retrouvé à le faire », a déclaré Castellanos dans la brume d’un club-house des Phillies qui était le théâtre d’un spectacle de fumée d’après-match. « Et je me suis demandé : est-ce que je viens de faire ça ? C’est juste sorti. »

En octobre, ils ne font que commencer. Mais mardi soir, avec une victoire 4-1 contre les Marlins lors du premier match de leur série de wild-cards en NL, ils ont enregistré la première de ce qu’ils espèrent être 13 conquêtes en route vers un championnat.

− Gabé Lacques

Comment fonctionne le tour de wild-card de la MLB ?

Le Le format wild card meilleur des trois en est à sa deuxième saison. Le format a été modifié en 2022 par rapport au format d’un match à mort subite qui était en place depuis 2012, à l’exception de la saison 2020 affectée par la pandémie de COVID-19.

Six équipes chacune de la Ligue américaine et de la Ligue nationale qualifié pour les séries éliminatoires, y compris les trois vainqueurs de division de chaque ligue. Les trois équipes wild card de chaque ligue sont les équipes avec les meilleurs records qui n’ont pas remporté leur division.

Les deux premiers vainqueurs de division avec les meilleurs records dans chaque ligue ont obtenu un laissez-passer et ne sont pas obligés de participer au tour des wild card. Un gros avantage pour les têtes de série les plus élevées de ces séries de wild card est qu’elles peuvent accueillir les trois matchs.

Le vainqueur des Rangers-Rays affronte Baltimore dans la Division Series, le vainqueur des Twins-Blue Jays joue à Houston, le vainqueur des Phillies-Marlins commence à Atlanta et le vainqueur des Brewers-Diamondbacks obtient un affrontement avec les Dodgers. − Presse associée