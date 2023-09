Rangers contre Celtic : Premiership écossaise – mises à jour en direct

Surpris, Ryan Jack n’a pas commencé ce soir. Les Rangers perdent rarement quand il joue et lors des trois pires résultats de la saison dernière, il n’a pas débuté contre le Celtic (0-4) ou l’Ajax (0-4) et est parti à 1-2 contre Liverpool (1-7). Ils manquent de contrôle sans lui. Je n’ai toujours pas apporté un bon 6.

Une formation gersoise un peu plus offensive que ce à quoi nous nous attendions que Michael Beale nomme, avec Kemar Roofe et Rabbin Matondo tous deux nommés parmi les trois premiers et Todd Cantwell est revenu au milieu de terrain.

il y a 1h 05h55 HAE Préambule

Bonjour et bienvenue dans notre couverture du derby Old Firm d’aujourd’hui – le premier de la nouvelle saison et celui qui voit les deux géants de Glasgow entrer dans le match un peu blessés et incertains d’eux-mêmes. Les hommes de Mick Beale ont été secoués par la défaite du PSV en milieu de semaine en qualifications pour la Ligue des champions, tandis que le Celtic a fait match nul 0-0 contre St Johnstone la semaine dernière et semble manquer de fluidité sous la direction du nouveau patron Brendan Rodgers. La lutte de cette année pour le droit de se vanter dans le football écossais semble intrigante, le résultat de l’affrontement d’aujourd’hui à Ibrox étant susceptible de donner le ton pour les mois à venir. Nous aurons des nouvelles de l’équipe dans quelques minutes ; puis on attend le coup d’envoi de midi.

En attendant, voici l’aperçu d’Ewan Murray sur le grand match à Ibrox.

Même dans un environnement de football aussi fébrile que celui de Glasgow, le changement du droit de se vanter dans les jours qui ont précédé un affrontement avec Old Firm semblait nouveau. Les supporters des Rangers ronronnaient d’attente après que St Johnstone ait tenu le Celtic à un match nul et vierge samedi dernier. Le retour de Brendan Rodgers avait déjà été ponctué par une faible sortie de Coupe de la Ligue à Kilmarnock. La moitié bleue de la ville se léchait les lèvres à l’idée que Rodgers amène son équipe à Ibrox. Le changement d’attitude s’est produit après les événements en milieu de semaine à Eindhoven. La manière dont le PSV a humilié les Rangers 5-1 a laissé Michael Beale désireux de défendre sa « nouvelle équipe ». C’est un système qui a montré d’anciens échecs. Soudain, la dynamique du derby de dimanche a encore changé. Les deux managers se retrouvent sous étroite surveillance. Si le Celtic l’emportait, la patience de Beale depuis les tribunes s’évaporerait.

