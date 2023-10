Rangers-Astros en chiffres : aperçu numérique ALCS

Et puis il y en avait deux.

La Ligue américaine de l’Ouest a fait preuve de force, les deux équipes de l’ALCS représentant la division.

Les Astros sont de retour pour une septième saison consécutive. De l’autre côté, les Rangers sont de retour dans l’ALCS pour la première fois depuis 2011 grâce à une attaque dynamique et des lancers qui ont dépassé les attentes et surmonté les blessures en séries éliminatoires. Ils devront cependant surmonter plus que cela, car ils n’ont affiché qu’un bilan de 4-9 contre les Stros en saison régulière.

Voici quelques autres chiffres qui peuvent aider à comprendre comment cette série se compare :

.251 : Cette série dépendra probablement de qui peut mieux lancer, mais dans les matchs qu’elles ont rencontrés récemment, chaque équipe a produit des résultats offensifs similaires, chacune produisant une moyenne au bâton de .251.

.481 : En raison de leur superbe finition, Houston a le terrain dans l’ALCS, mais ce n’est peut-être pas l’avantage que vous pensez pour eux. Cette saison, les Astros ont été la seule équipe des séries éliminatoires à avoir un record inférieur à 0,500 à domicile cette saison.

.667 : Quand on regarde l’histoire de l’ALCS, les Rangers et les Astros sont deux des meilleurs pour y jouer. En fait, le pourcentage de victoires de 0,667 du Texas est le meilleur parmi toutes les équipes avec un minimum de 10 matchs joués.

1 : Il s’agit de la première rencontre éliminatoire entre les deux franchises.

2 : Yordan Álvarez et Jose Abreu ont chacun réalisé un excellent début de séries éliminatoires, produisant le plus grand nombre de circuits par un duo jusqu’à présent en séries éliminatoires (7). En fait, leurs sept circuits sont autant que toute l’équipe du Texas jusqu’à présent en séries éliminatoires.

1,313 : Le cogneur des Astros, Yordan Álvarez, a affiché un pourcentage de frappes de 1,313 dans l’ALDS, la quatrième note la plus élevée dans une seule série éliminatoire de l’histoire de la MLB.

7 : Houston n’est pas étranger à être l’une des quatre dernières équipes en vie en séries éliminatoires, puisqu’il s’agit de leur septième apparition consécutive dans l’ALCS. Cela améliore le record de la Ligue américaine qu’ils ont établi l’année dernière et n’est plus qu’un derrière les Braves d’Atlanta des années 1990, qui, en raison de la grève de 1994, ont fait huit apparitions consécutives en NLCS.

8 : Bien qu’il n’ait joué qu’un seul match jusqu’à présent au Globe Life Field en tant que membre des Texas Rangers, Corey Seager possède le plus de circuits sur le terrain avec huit. Cela est bien sûr dû en partie à la saison 2020, lorsque les matchs éliminatoires se sont déroulés sur des sites neutres et lui ont permis d’y jouer 16 matchs avant cette année.

+20 : Le Texas a dominé ses adversaires par 20 points au cours de ses cinq premiers matchs en séries éliminatoires, ce qui constitue le deuxième plus grand différentiel au cours des cinq premiers matchs d’une équipe en séries éliminatoires. Cela ne traîne que les Yankees de 2019, qui ont commencé avec un différentiel de +22.

23 : Les Rangers ont réussi 23 coups sûrs supplémentaires en cinq matchs. Il s’agit du maximum enregistré lors des cinq premiers matchs d’une équipe en séries éliminatoires depuis que les Red Sox de 1999 en ont disputé 28 en cinq matchs.

35 : Depuis qu’Alex Bregman a fait ses débuts dans les majors en 2017, les Astros ont disputé 35 matchs dans l’ALCS. 18 de ces matchs se sont déroulés à domicile. Ces 18 matchs à domicile sont plus que toutes les autres équipes de la Ligue américaine combinées (17) sur cette période.

106 : Dans une série qui ne semble même pas en jetant un coup d’œil aux numéros de tête de série, cela a été une impasse récemment. Depuis 2010, les Astros et les Rangers ont disputé 212 matchs. Chaque équipe en a gagné 106.

