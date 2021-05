Rangers 4-1 Celtique

Les Rangers ont renforcé leur statut d’équipe dominante en Écosse avec une victoire complète et divertissante de 4-1 contre le Celtic à 10 joueurs à Ibrox, pour se déplacer à moins de deux matchs d’une saison de ligue Invincible.

Dans un sort fou de sept minutes de la première mi-temps, Mohammed Elyounoussi a frappé la barre transversale du Celtic, avant que les Rangers ne prennent les devants grâce à la finition soignée de Kemar Roofe. Callum McGregor a ensuite été expulsé pour une deuxième réservation dans la préparation de l’objectif.

Le Celtic a immédiatement égalisé grâce à Odsonne Edouard, mais Alfredo Morelos a rapidement rétabli l’avance des champions avec une finition éclair.

Roofe a marqué son deuxième peu après la mi-temps pour donner un répit aux Rangers, mais David Turnbull, Edouard, Kristoffer Ajer et Elyounoussi ont tous repoussé de bonnes chances pour le Celtic qui auraient mis en place une finition excitante.

Image:

Callum McGregor a été expulsé pour un deuxième carton jaune après le match d’ouverture des Rangers



Au lieu de cela, Jermain Defoe est sorti du banc tardivement pour ajouter un quatrième temps additionnel pour son premier but Old Firm, alors que les Rangers frottaient du sel dans les blessures des champions déchus.

Alors que l’équipe de Steven Gerrard confirmera une campagne de championnat invaincue – et atteindra peut-être la barre des 100 points – si elle évite la défaite contre Livingston et Aberdeen, le Celtic doit rapidement se concentrer sur la nomination du remplaçant de Neil Lennon. Ayant débuté la saison à la recherche d’un dixième titre consécutif historique, ils ont plutôt subi l’ignominie de ne pas avoir battu leurs rivaux lors d’une campagne pour la première fois depuis 1999-2000.

Comment les Rangers ont rejeté leurs rivaux Old Firm

Image:

Alfredo Morelos célèbre après avoir marqué pour porter le score à 2-1 contre les Rangers en première mi-temps



Avec le titre cousu depuis longtemps et les deux côtés de la Coupe écossaise, cela avait été l’une des constructions les plus décevantes pour un match Old Firm de mémoire d’homme, mais le match a plus que compensé cela.

Les visiteurs ont commencé brillamment avec des incursions prometteuses sur le flanc gauche qui n’ont finalement abouti à rien, avec Jack Simpson – qui faisait ses débuts en derby au cœur de la défense des Rangers – commençant avec confiance face au danger.

Actualités de l’équipe Steven Gerrard a apporté deux changements. Jack Simpson a fait ses débuts dans Old Firm, aux côtés de Kemar Roofe. Filip Helander est blessé, tandis que Ianis Hagi est tombé sur le banc.

Celtic a également fait deux changements. James Forrest et Kristoffer Ajer sont revenus dans le XI, tandis que Nir Bitton et Ryan Christie sont tombés sur le banc.

Le Celtic avait dominé les premiers échanges lors des deux derniers voyages à Ibrox, seulement pour que les Rangers montrent une touche clinique quand cela importait. Il est apparu que ce jeu pourrait suivre un schéma similaire alors que les champions se sont dégagés suite à une erreur de Jonjoe Kenny; La délicieuse croix de Tavernier a été posée sur une assiette pour Morelos, seulement pour que le Colombien fasse une erreur alors que Kenny plongeait devant lui.

Simpson a été réservé après un affrontement inoffensif avec Edouard, avant que McGregor ne le rejoigne cinq minutes plus tard après avoir arrêté les progrès de Kent, mais le jeu manquait de piquant ou de morsure normalement associé à ces matches – puis de nulle part, il a explosé dans la vie.

















0:29



Allan McGregor pointe superbement l’effort d’Elyounoussi sur la barre transversale



Elyounoussi a pris possession du ballon au milieu de terrain et a avancé sans contestation, avant de déchaîner un tir puissant qui était lié au but, seulement pour Allan McGregor pour obtenir un doigt dessus pour le faire dévier sur la barre transversale. Quelques instants plus tard, le Celtic a reçu un double coup en prenant du retard.

















0:29



Kemar Roofe tire les Rangers en tête avant que Callum McGregor ne reçoive un deuxième carton jaune pour laisser le Celtic à terre



Les Rangers ont travaillé dans l’espace à 40 mètres du but et Kamara a glissé un ballon avant d’être éliminé tardivement par McGregor. L’arbitre Nick Walsh a joué l’avantage alors qu’Aribo passait de la gauche, Kent envoyait le ballon vers le but et Roofe passait le ballon devant Scott Bain. Alors que les Rangers célébraient, Walsh a produit un deuxième carton jaune pour McGregor et le Celtic était, pour la deuxième fois à Ibrox cette saison, un homme léger.

















0:21



Le Celtic répond avec brio avec Edouard à la tête de l’égalisation quelques minutes seulement après avoir pris du retard



C’était une période de jeu qui résumait la saison décevante du Celtic, mais ils ont répondu immédiatement. Le coin de Turnbull était renvoyé au but par Ajer, et Edouard a été le plus rapide à réagir dans la surface de réparation des six mètres, acquiesçant malgré les efforts désespérés de Davis pour dégager la ligne.

Le jeu était maintenant grand ouvert. Aribo a forcé Bain à effectuer un bon arrêt à son premier poteau, avant qu’Edouard ne bloque la tête de Goldson. Pourtant, les Rangers ont rapidement repris la tête grâce à Morelos et à son premier but à Ibrox contre le Celtic.

















0:25



Trois buts en six minutes, alors qu’Alfredo Morelos marque une seconde sensationnelle des Rangers



La tête dégagée de Welsh a été reprise par Kamara qui a nourri Morelos sur le bord droit de la surface de réparation. Il a eu la chance de couper à l’intérieur de Brown avec une noix de muscade, mais son tir était puissant et haut à gauche de Bain au premier poteau; c’était une finition époustouflante, mais la tentative molle d’Ajer de bloquer le tir n’a pas aidé son gardien de but.

Avec l’avance et un avantage d’homme, les Rangers ont épinglé le Celtic en début de seconde période, sans produire initialement un moment décisif. Kent a laissé Taylor pour mort avec une compétence sublime, mais Roofe n’a pas pu en profiter, car le Celtic avait du mal à sortir de sa moitié de terrain. Quand ils l’ont fait, Turnbull a jeté un coup d’œil à la tête de Forrest au-delà du poteau le plus éloigné lorsqu’il n’était pas marqué.

















0:19



David Turnbull se donnera des coups de pied en mettant sa tête de plongée large



Ce fut un échec coûteux, car les Rangers se sont dégagés après 56 minutes à Roofe. C’est lui qui a nourri Barisic sur la gauche, puis a dérivé sans marque pour passer devant Bain à huit mètres. La finition clinique qui avait autrefois été la marque de fabrique de Celtic était maintenant montrée par leurs rivaux.

















0:27



Roofe place les Rangers 3-1 dans le jeu Old Firm alors que les Rangers cherchent maintenant à s’enfuir avec lui



La fin de la route dans les matchs Old Firm pour le capitaine du Celtic était arrivée. Scott Brown, jouant dans son 44e et dernier derby, avait été en grande partie un spectateur alors que le match faisait rage autour de lui, et il a été remplacé à l’heure par Ismaila Soro, Forrest étant également retiré pour Ryan Christie. La plus grande préoccupation du Celtic semblait maintenant être de limiter les dommages causés au score et à sa fierté, mais ils étaient toujours capables de créer des occasions claires.

















0:29



Le but de Jermain Defoe complète une victoire dominante des Rangers contre leurs rivaux Old Firm



Edouard a failli produire un moment de magie alors qu’il écorchait Simpson, mais son tir croisé s’échappait du deuxième poteau. Ajer a ensuite accroché le ballon largement après une poussée typique de la profondeur, avant qu’Elyounoussi ne réussisse à appliquer une finition arrière au centre de Kenny.

Defoe a eu le dernier mot alors que la ligne de score devenait catégorique, retournant Stephen Welsh avant de passer le ballon dans le filet devant Bain. L’incapacité du Celtic à prendre des risques dans les grands moments, un échec répété toute la saison, était une fois de plus revenu les hanter, alors que les Rangers avaient réussi six derbies sans défaite remontant à plus de dix-huit mois.

Et après?

Les Rangers se déplaceront pour affronter Livingston dans la Premiership écossaise mercredi à 18 heures. L’hôte celtique St Johnstone le même soir à 19h45.