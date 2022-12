Rangers 3 – 2 Hibernian

Michael Beale a pris un départ gagnant en tant que patron des Rangers après que le but d’Alfredo Morelos a assuré une victoire 3-2 contre Hibernian à Ibrox.

Ce fut une occasion difficile pour Beale – qui a remplacé Giovanni van Bronckhorst le mois dernier – avec Hibs menant deux fois dans les 16 premières minutes, d’abord par Ryan Porteous, puis Kevin Nisbet après le nivellement de Fashion Sakala.

Les Rangers semblaient plus brillants après la pause et Ryan Jack a fait 2-2 avant que James Tavernier et Malik Tillman ne se combinent pour préparer Morelos pour le vainqueur.

Le départ victorieux de Beale réduit l’avance du Celtic au sommet de la Premiership écossaise à six points avant leur match contre Aberdeen samedi, en direct sur Sky Sports.

Les Hibs restent huitièmes avec une seule victoire lors de leurs huit derniers matches de championnat.

Plus à venir…

Et après?

Les Rangers sont partis à Aberdeen le 20 décembre, en direct sur Sky Sports. Coup d’envoi 20h.

Le prochain match d’Hibernian aura lieu à domicile contre Livingston le 24 décembre. Ce match débutera à 14 heures.