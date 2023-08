Rangers 2 – 2 PSV

Les espoirs des Rangers d’une autre campagne en Ligue des champions sont en jeu après un match nul 2-2 haletant contre le PSV Eindhoven lors du match aller de leur barrage à Ibrox.

Abdallah Sima a ouvert une brillante ouverture pour les hôtes juste avant la pause, mais Ibrahim Sangare a profité du bon travail d’Ismael Saibari pour égaliser le match.

Le remplaçant des Rangers, le rabbin Matondo, a fait basculer Ibrox quand il est rentré du ballon de Cyriel Dessers, mais il y avait plus de drame à venir.

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible



Kris Boyd n’a pas pu cacher sa déception après l’égalisation immédiate du PSV lors des éliminatoires de l’UEFA Champions League des Rangers



À peine quatre minutes plus tard, Luuk de Jong est parti d’un corner pour s’assurer que l’égalité se terminait 2-2, comme il y a un an.

Les Rangers ont ensuite remporté une victoire 1-0 à Eindhoven et l’équipe de Michael Beale cherchera un résultat similaire aux Pays-Bas mercredi soir prochain.

Une nuit palpitante à Govan

Image:

Abdallah Sima célèbre après avoir marqué pour porter le score à 1-0





Ibrox a résonné de bruit avant le match et dans les premières minutes à bout de souffle, les décibels ont augmenté lorsque Todd Cantwell a presque profité d’une défense bâclée du PSV avant que le ballon ne se détache de Nicolas Raskin et ne vole derrière.

Quelques instants plus tard, le gardien du Gers Jack Butland a effectué un arrêt sur un entraînement de Noa Lang alors que les visiteurs habiles se déplaçaient avec rythme et détermination.

L’équipe locale faisait la majeure partie de la poursuite, mais à la 22e minute, un glissement du défenseur du PSV Olivier Boscagli a permis à Sima de s’accrocher à une tête de Dessers, mais un tir apprivoisé a été facilement capté par le gardien Walter Benitez.

Nouvelles de l’équipe Michael Beale a apporté une foule de changements depuis la victoire 2-1 de la Coupe Viaplay contre Morton ce week-end. Le capitaine James Tavernier, John Souttar, Borna Barisic, les milieux de terrain Ryan Jack, Nicolas Raskin et Todd Cantwell et Sima sont tous de retour. Malik Tillman, prêté au PSV par le Bayern Munich après avoir passé la saison dernière avec les Rangers, était sur le banc.

L’ailier du PSV Johan Bakayoko a réussi deux tirs au but, attaquant directement Butland puis se rapprochant avec un entraînement de curling plus tard dans la mi-temps.

Cependant, juste avant la pause, la défense du PSV s’est à nouveau emmêlée et lorsque la passe de Dessers a atterri à Sima au bord de la surface, le joueur prêté de Brighton a enroulé le ballon devant Benitez pour ravir les supporters locaux.

La seconde mi-temps a commencé avec Benitez bloquant un effort à bout portant de Tavernier alors que les fans du Gers poussaient leur équipe, mais le PSV avait l’air vif dans ses propres attaques.

Image:

Ibrahim Sangare du PSV célèbre avec ses coéquipiers après avoir marqué pour faire 1-1





À la 58e minute, après que Cantwell ait été averti pour une faute cynique sur Ismael Saibari, Butland a repoussé un coup franc décent de 25 mètres de Veerman et à nouveau les Rangers ont défendu le corner.

Mais quelques instants plus tard, lors d’une autre attaque du PSV qui a forcé les Light Blues à revenir dans leur propre surface, Bakayoko a renvoyé le ballon, Saibari l’a simulé et Sangare a martelé le ballon dans le filet.

Matondo a remplacé Sima par John Lundstram à la place de Jack avant que Cantwell n’ait peut-être la chance d’éviter un autre jaune suite à un tacle lourd sur Sergino Dest.

Le rythme de Matondo a rapidement causé des problèmes au PSV, tout comme sa finition.

Image:

Le rabbin Matondo des Rangers célèbre après avoir marqué pour porter le score à 2-1





Un mouvement radical des Rangers a vu Cantwell avancer et jouer à Dessers, dont la brillante passe a éliminé la défense du PSV avec Matondo qui a dirigé le ballon devant Benitez.

Un Ibrox extatique a rapidement été réduit au silence une fois de plus lorsque De Jong a tiré une balle de la tête depuis un corner de Bakayoko.

Dans une finale effrénée, le remplaçant du Gers Danilo a vu un tir au but bloqué en corner et Matondo a roulé juste au-dessus, mais tout s’est terminé et les deux équipes ont pu recommencer la semaine prochaine.

Beale : le PSV ne doit pas nous sous-estimer

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible



Michael Beale insiste sur le fait que les Rangers iront à Eindhoven en confiance après avoir fait match nul contre le PSV 2-2.



Le patron des Rangers, Michael Beale :

« Nous devons y entrer avec le match de championnat [against Ross County] ce week-end, nous irons là-bas et c’est une fusillade directe.

« Je pense que les trois premiers ont travaillé très dur, Cyriel Dessers, c’est sa meilleure performance pour les Rangers jusqu’à présent. J’étais ravi pour Abdallah Sima avec le but.

« Il y a eu des moments où je voulais que nous gardions davantage le ballon, mais il faut comprendre l’ampleur du match.

« C’est une équipe extrêmement talentueuse à l’avenir, vous pouvez le voir, si forte défensivement.

« La semaine prochaine, ils devront venir nous chercher car c’est dans leur stade et nous aurons des espaces différents.

« Nous allons avoir besoin de joueurs dans de grands espaces qui peuvent courir derrière et c’est ce que les deux buteurs nous donnent ce soir.

« Je ne pense pas qu’ils nous sous-estimeront, mais ils feraient mieux de ne pas le faire. C’est une équipe du PSV qui n’a pas été battue depuis février et nous avons failli le faire ce soir. »

Bosz : Pas de surprise à Ibrox

Image:

L’entraîneur du PSV, Peter Bosz, n’était pas satisfait de certains des défenseurs de son équipe.





Peter Bosz, entraîneur du PSV Eindhoven :

« C’est ce à quoi nous nous attendions. Je pensais que nous serions dominants ici et ils peuvent bien contrer et très vite.

« L’énergie dans l’équipe quand la foule est là derrière eux alors l’ambiance était là

« D’un autre côté, je pense que nous avons bien joué, un bon jeu de position et ça descend un peu. Donc plus ou moins ce à quoi je m’attendais.

« Je suis content que nous n’ayons pas de match ce week-end afin que nous puissions nous préparer pour la semaine prochaine. »

Interrogé sur ce qu’il attend de son équipe pour le match retour, Bosz a répondu : « Marquez plus de buts et n’encaissez pas les buts que nous avons concédés aujourd’hui. Le football est facile. »

Boyd : Les Rangers seront une menace

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible



Boyd donne son avis alors que le match de qualification des Rangers pour l’UEFA Champions League contre le PSV se termine 2-2 à Ibrox



Kris Boyd de Sky Sports :

« Dans l’ensemble, le PSV était la meilleure équipe en termes de possession, mais les Rangers semblaient être une menace lors de la contre-attaque.

« Le PSV est une bonne équipe, mais défensivement, ils sont faibles et les Rangers peuvent les atteindre. Ils l’ont montré ce soir et ils chercheront à faire exactement la même chose à Eindhoven la semaine prochaine.

« Il ne fait aucun doute que le PSV sera le favori pour passer le match nul, mais ils étaient également à ce stade la saison dernière.

« Les Rangers devront absorber beaucoup de pression mais, en contre-attaque, ils ont l’air dangereux. »

Et après?

Les Rangers sont partis dans le comté de Ross en Premiership écossaise samedi, en direct sur Sky Sports. Coup d’envoi 12h30.

Ils se rendront aux Pays-Bas pour le match retour de leur barrage contre le PSV le mercredi 30 août. Ce match débutera à 20 heures.