Rangers 2 – 2 Coeurs

Les Rangers ont mis fin aux espoirs de Hearts de remporter la troisième place de la Premiership écossaise alors qu’ils faisaient match nul 2-2 pour terminer la saison invaincus à Ibrox.

Lawrence Shankland a dirigé les visiteurs dans la première minute alors qu’ils cherchaient à maintenir la pression sur Aberdeen au-dessus d’eux.

Todd Cantwell et Fashion Sakala ont marqué de chaque côté de la mi-temps, alors que les Rangers cherchaient à gagner sur les dernières apparitions d’Ibrox d’Allan McGregor, Alfredo Morelos et Scott Arfield.

Le remplaçant Garang Kuol a marqué un égaliseur dans les arrêts de jeu pour Hearts, qui doit éviter la défaite face aux Hibs lors de leur dernier match pour s’assurer une place dans les éliminatoires de la Ligue de conférence Europa.

Les Rangers, qui seront finalistes derrière le Celtic, terminent leur saison par un voyage à St Mirren samedi, mais la planification est déjà en cours pour le prochain mandat.

Les Rangers invaincus à Ibrox

Les Rangers disent au revoir aux joueurs partants, dont Ryan Kent et Alfredo Morelos, après leur dernier match à domicile de la saison.



Les Light Blues ont annoncé avant le match que le milieu de terrain de 25 ans Kieran Dowell rejoindrait le club depuis Norwich.

Le club a également demandé aux fans de rester pour rendre hommage à McGregor, Morelos, Ryan Kent, Arfield et Filip Helander, qui partiront tous cet été.

McGregor et Morelos ont commencé le match, mais l’idée que ce serait simplement une nuit de réflexion sentimentale s’est terminée en quelques secondes, après un long lancer dans la surface de réparation des Rangers du défenseur des Hearts James Hill.

Lawrence Shankland se dirige de près et donne l’avantage à Hearts contre les Rangers dans la première minute.



Le milieu de terrain des Jambos Peter Haring l’a aidé, le skipper des Rangers James Tavernier a tenté de dégager, mais le ballon est tombé pour Shankland dont la tête a frappé son coéquipier Josh Ginnelly et a rebondi pour qu’il passe au-dessus de la ligne à deux mètres.

Après une longue vérification VAR, l’arbitre John Beaton a pointé le cercle central et Hearts était officiellement devant.

Quelques minutes plus tard, Haring a envoyé Ginnelly et son entraînement après avoir transformé le défenseur Leon King a été battu par McGregor.

Ce n’était pas le début auquel les fans locaux s’attendaient et la réaction des Rangers a été hésitante.

Le gardien des Hearts, Zander Clark, a dû faire face à l’entraînement à longue portée de King qui a dévié Hill et le coup de foudre de Nicolas Raskin à distance avant de faire basculer un entraînement de Sakala sur le poteau et derrière.

Todd Cantwell fait preuve d’un grand sang-froid pour égaliser pour les Rangers.



Le patron par intérim des Jambos, Steven Naismith, un ancien attaquant des Rangers, a été averti pour avoir lancé un ballon pour perdre du temps juste avant l’intervalle, mais Cantwell avait le temps d’obtenir le break du ballon de Hill pour courir et passer en toute confiance le ballon devant Clark. , avec Morelos menant une querelle avec Naismith qui avait duré quelques minutes.

Deux minutes après le redémarrage, Sakala a profité d’une tête lâche du défenseur Toby Sibbick au bord de la surface pour presser le ballon devant Clark, le reculant Hill étant incapable de le retenir.

Fashion Sakala profite d’une erreur défensive de Hearts pour donner l’avantage aux Rangers.



À la 64e minute, Arfield a reçu une énorme acclamation de la part des supporters locaux lorsqu’il est devenu remplaçant avec le rabbin Matondo, Glen Kamara et King faisant place.

Le tir enroulé d’Arfield depuis le bord de la surface à la 73e minute a été repoussé par Clark et les visiteurs ont survécu au corner, même s’ils semblaient manquer de conviction.

Arfield a eu un tir de six mètres bloqué par Clark avant que Cantwell ne tire le rebond à côté de la cible.

Garang Kuol marque un dernier égaliseur pour Hearts à Ibrox !



Morelos a été acclamé lorsqu’il a été remplacé par Scott Wright et l’équipe locale a repoussé plus d’opportunités alors que le match s’épuisait, seulement pour Kuol, à la place d’Alan Forrest à la 83e minute, pour bondir à la fin pour gâcher la fête.

Beale: Ce fut une nuit émouvante à Ibrox

Le patron des Rangers, Michael Beale, a déploré le manque de pointe de son équipe après avoir été retenu à domicile par Hearts en Premiership écossaise.



Le patron des Rangers, Michael Beale :

« Une première minute folle, une dernière minute folle. Entre-temps, nous avons joué du bon football. En première mi-temps, vous pouviez voir qu’ils étaient prêts à chaque plaquage, il y a eu beaucoup d’arrêts de jeu et un peu de perte de temps. aussi.

« Vous pouviez voir ce que cela signifiait pour eux.

« Nous avons ensuite marqué un but fantastique à la mi-temps, ce qui était à peu près correct et je pense que nous avons dominé le match en deuxième mi-temps. Nous avons pris les devants 2-1 et nous avons raté de nombreuses bonnes occasions, notre dernière passe nous laissant tomber.

« Nous nous sommes juste un peu relâchés là-bas à la fin, mais ce fut une soirée émouvante et une soirée étrange comme vous l’avez vu avec les fans et un ou deux joueurs.

« Nous repartons avec un record invaincu dans la ligue à domicile. Nous allons en avoir besoin l’année prochaine et ramasser quelques points de plus à l’extérieur si nous voulons être là où nous devons être. »

Naismith : Nous leur avons donné des chances bon marché

Le manager de Hearts, Steven Naismith, a été déçu par les buts concédés par son équipe lors de leur match nul contre les Rangers.



Le patron de Hearts, Steven Naismith :

« C’était divertissant. C’était un mélange d’émotions car il y a eu de très bons moments dans le match pour nous, mais ensuite nous avons concédé deux buts très doux.

« C’est vraiment décevant parce que nous n’avons pas eu à leur demander de prendre des décisions difficiles pour nous briser ou créer avec de grandes chances. Nous leur avons donné des chances bon marché et ils les ont prises.

« La partie positive est que nous sommes venus avec un style de jeu, nous avons essayé de jouer de cette manière, nous étions disciplinés par manque de possession. J’ai senti que nous étions courageux tout au long des 90 minutes, mais nous manquions juste de ce tranchant et nous sommes allés jusqu’au bout. «

Et après?

des Rangers Le dernier match de la saison en Premiership écossaise est loin Saint Mirren samedi, alors que Cœurs héberger Hibernienne.

Les deux matchs débuteront à 12h30.