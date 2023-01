Rangers 2 – 1 Aberdeen

La grève dramatique de Kemar Roofe en prolongation a donné aux Rangers une victoire 2-1 sur Aberdeen à 10 à Hampden Park et a organisé une finale de la Coupe de la Ligue écossaise Old Firm le mois prochain.

Dans une demi-finale convaincante sur un terrain gluant, l’attaquant d’Aberdeen Bojan Miovski a profité des hésitations de la défense gersoise à quatre minutes de la pause pour donner l’avantage aux hommes de Granite City.

L’ancien milieu de terrain des Dons Ryan Jack a conduit un niveleur dévié à la 61e minute avant que le skipper de Pittodrie Anthony Stewart ne reçoive un carton rouge direct de l’arbitre Nick Walsh dans le temps supplémentaire pour un tacle choquant sur Fashion Sakala.

Le remplaçant Roofe a donné l’avantage aux Rangers à bout portant quatre minutes après la prolongation et il y a eu plus de drame lorsque VAR a échoué pendant quelques minutes avant de reprendre vie.

Une égalité épuisante s’est terminée avec une équipe des Rangers en lambeaux en finale et ils affronteront le Celtic à Hampden Park le 26 février, avec un autre après-midi rempli d’action probablement.

Les Rangers organisent un rendez-vous celtique avec le destin

Image:

Roofe marque le but crucial de la prolongation





Avant le match, l’accent a été mis sur le terrain de Hampden, qui avait été critiqué à la fois par le patron du Celtic Ange Postecoglou et le manager de Killie Derek McInnes après le dernier affrontement de samedi. Même si la météo était meilleure, la surface s’est découpée dès le coup d’envoi, ne rendant service à aucune des deux équipes.

Aberdeen était inchangé mais le gardien vétéran du Gers Allan McGregor a remplacé Jon McLaughlin et l’attaquant Alfredo Morelos a remplacé Antonio Colak, blessé.

Les Rangers ont menacé le premier à la quatrième minute avec l’attaquant Sakala, dont la tête d’un centre de James Tavernier a battu le gardien des Dons, Kelle Roos, mais a frappé le poteau.

Image:

Bojan Miovski s’est vu refuser un but avant de marquer





La défense des Dons devait rester ferme, mais lentement, ils ont commencé à avancer avec une confiance croissante.

À la 15e minute, Miovski s’est dégagé de la défense gersoise pour s’accrocher à une passe de Leighton Clarkson et a dépassé McGregor sous un angle aigu. Cependant, le drapeau de hors-jeu est levé et VAR a confirmé la décision.

À l’autre bout, Sakala décochait un tir du bord de la surface au-dessus de la barre, avant que Morelos ne tire juste après le deuxième poteau.

Image:

Miovski marque pour porter le score à 1-0





Roos a ensuite paré un effort à longue distance de Ryan Kent avant que Sakala ne coupe le ballon large, puis le gardien d’Aberdeen a effectué un bon arrêt de la tête à bout portant de Morelos.

Cependant, lorsque la défense des Rangers s’est momentanément endormie, les Dons ont pris les devants.

La passe de Clarkson a divisé la ligne de fond et Miovski a semblé hors-jeu, mais Matty Kennedy a continué à dépasser l’arrière gauche Borna Barasic pour prendre possession du ballon. Lorsqu’il a traversé au milieu, l’international non marqué de Macédoine du Nord avait couru pour amortir le ballon devant McGregor, étourdissant les Rangers et leurs fans.

Image:

Miovski célèbre le but





Juste au moment où le patron du Gers, Michael Beale, était sur le point d’apporter des changements, son équipe a égalisé.

Jack a joué un une-deux avec Morelos au bord de la surface et son tir du pied droit est sorti du défenseur celtique prêté Liam Scales et de Roos à contre-pied. Le soulagement parmi le soutien de Light Blue était palpable.

L’excitation a continué. Clarkson a cassé les boiseries avec un tir – mais Kennedy était hors-jeu – avant que Roofe et Glen Kamara ne remplacent Morelos et Malik Tillman, avec Connor Barron d’Aberdeen pour Clarkson, Jonny Hayes ayant déjà remplacé Luis ‘Duk’ Lopes.

Image:

Ryan Jack des Rangers célèbre son 1-1





Le jeu avait basculé vers les Rangers mais ils ne pouvaient pas en profiter.

Deux minutes après le début du temps additionnel, Stewart a été envoyé faire ses valises pour une fente ridicule sur Sakala vers la ligne de touche, tandis que Kent s’en est sorti avec ce qui semblait être un swing hors du ballon à Scales.

Tavernier a coupé la barre avec une frappe déviée deux minutes après la prolongation, mais il ne fallut pas longtemps avant que le vif Roofe ne convertisse une réduction de son compatriote remplaçant Scott Wright de six mètres.

Il y a eu des quasi-accidents aux deux extrémités alors que les Dons continuaient à se battre – McGregor a effectué des arrêts tardifs de Scales et Hayden Coulson – et ce sont les Rangers qui ont été heureux d’entendre le coup de sifflet final.

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible



Le patron des Rangers, Michael Beale, a fait l’éloge de son équipe après avoir battu Aberdeen pour atteindre la finale de la Coupe de la Ligue et a également donné son avis sur le VAR et le terrain de Hampden.



Le patron des Rangers, Michael Beale, a déclaré : “Gagner le match est fantastique mais pour moi, j’ai beaucoup de chance d’accepter une équipe qui est en demi-finale, donc un grand crédit revient à Gio (van Bronckhorst) et à son équipe et aux joueurs avant moi.

“Vous prenez le relais, et je suis juste ravi pour nos fans et nos joueurs que nous puissions revenir ici en finale.

“Je pense que c’est une finale fantastique pour tout le monde, mais c’est loin dans mon emploi du temps maintenant. Mes yeux sont rivés sur [our next match against] Kilmarnock.”

Qu’est-il arrivé au VAR ?

Image:

Malik Tillman et Duk des Rangers en action dimanche





La technologie VAR récemment introduite dans le football écossais a brièvement échoué pendant ce match.

L’arbitre Nick Walsh a semblé avoir des problèmes avec l’équipement de communication sur son bras au début de la prolongation et il y a eu un retard dans les 30 minutes supplémentaires qui ont commencé.

Walsh a quitté le terrain après que Roofe ait mis les Rangers 2-1 devant au début de la prolongation et a semblé vérifier que le but pouvait tenir.

Après un autre retard, le jeu a redémarré et les supporters de Hampden ont rapidement été informés via le système de sonorisation qu’il n’y aurait pas de VAR pour le reste du match.

Image:

Les Rangers ont eu du mal à démarrer en première mi-temps





Cependant, environ quatre minutes plus tard, les fans ont été informés que la technologie d’assistance vidéo fonctionnait à nouveau.

Un porte-parole de la Ligue écossaise de football professionnel a déclaré: “La FA écossaise nous a confirmé qu’un problème technique avec la station VAR de Clydesdale House a entraîné une période de cinq minutes pendant laquelle le VAR n’était pas opérationnel à Hampden Park.

“Le problème a été résolu en se déplaçant vers la station de secours et le VAR a été opérationnel immédiatement après.”

Le VAR a été introduit dans l’élite écossaise à la mi-octobre.

Et après?

Rangers retour à l’action de la Premiership écossaise mercredi à Kilmarnock, en direct sur Sky Sports. Coup d’envoi 20h.

Aberdeen voyager à Cœurs le même soir. Ce match débutera à 19h45.