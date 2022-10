Rangers 1 – 7 Liverpool

Mohamed Salah a réussi le tour du chapeau le plus rapide de l’histoire de la Ligue des champions alors que Liverpool l’a activé en seconde période pour battre les Rangers 7-1.

Les Rangers ont pris les devants grâce à Scott Arfield, mais le brillant Roberto Firmino a égalisé et Liverpool a repris la mi-temps, marquant six buts sans réponse – dont trois en six minutes du remplaçant Salah – pour laisser les hôtes incapables de se qualifier pour les 16 derniers. .

Firmino a obtenu son deuxième pour donner l’avantage à Liverpool à 55 minutes avant que le film du Brésilien ne prépare Darwin Nunez pour marquer son deuxième but en autant de matchs. Salah a ensuite pris le relais, marquant le premier de ses trois buts en 75 minutes et s’assurant le ballon du match avec deux autres finitions impitoyables contre la malheureuse défense des Rangers.

Après un départ aussi brillant, la soirée s’est transformée en une nuit embarrassante pour les Rangers, qui ont perdu Connor Goldson et Ryan Jack à cause de blessures et ont concédé un septième à Harvey Elliott qui a finalement été décerné par VAR.

La spectaculaire seconde mi-temps de Liverpool signifiait qu’il s’agissait de la plus lourde défaite des Rangers lors d’un match de compétition à Ibrox.

Après que Naples ait battu l’Ajax 4-2 plus tôt dans la soirée, Liverpool n’a plus besoin que d’un point de ses deux derniers matchs à l’extérieur contre l’Ajax et à domicile contre Naples pour assurer sa qualification. Les Rangers sont en bas après quatre défaites consécutives.

Et après?

Rangers retour à l’action de la Premiership écossaise dimanche alors qu’ils se rendent à Motherwell, en direct sur Sky Sports Football à partir de 11h ; coup d’envoi 12h.

Le côté de Giovanni van Bronckhorst puis le visage Dundee à domicile en quart de finale de Coupe de la Ligue écossaise le 19 octobre à 20h15.

Puis trois jours plus tard, l’hôte gersois Livingstone à Ibrox en Scottish Premiership lors d’un coup d’envoi à 15 heures.

de Liverpool le prochain match est dimanche car ils accueillent des champions Manchester City, en direct sur Sky Sports Premier League à partir de 16h ; coup d’envoi 16h30.

dimanche 16 octobre 16h00



Coup d’envoi 16h30





Les Reds ont un autre match à domicile trois jours plus tard, le 19 octobre, alors qu’ils accueillent West Ham à Anfield lors d’un coup d’envoi à 19h30.

Puis le visage latéral de Jurgen Klopp Forêt de Nottingham loin le 22 octobre dans un coup d’envoi à 12h30.