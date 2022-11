Rangers 1 – 3 Ajax

Les Rangers ont enregistré la pire campagne de l’histoire de la Ligue des champions en perdant 3-1 contre l’Ajax lors de leur dernier match de groupe.

Les Rangers avaient besoin d’un swing de cinq buts pour battre l’Ajax à la troisième place et la Ligue Europa tout en sachant qu’une défaite de deux buts leur laisserait le pire tag en Europe.

Les buts de Steven Berghuis, Mohammed Kudus et Francisco Conceicao ont fait six défaites consécutives pour les hommes d’Ibrox, car une pénalité de James Tavernier n’a pas pu les empêcher d’enregistrer une différence de buts de moins 20.

L’équipe de Giovanni van Bronckhorst est la première équipe écossaise à perdre tous ses matches de groupe dans la meilleure compétition européenne, tandis que l’Ajax a terminé troisième pour s’assurer une place dans les huitièmes de finale de la Ligue Europa.

Comment les Rangers ont mis fin à une campagne lamentable avec un record indésirable

Image:

James Tavernier a donné aux fans des Rangers quelque chose à encourager avec un penalty





Constituer une équipe était un défi en soi pour van Bronckhorst, qui a vu le milieu de terrain John Lundstram suspendu et neuf joueurs blessés – dont les défenseurs Ben Davies et Ridvan Yilmaz lors de la victoire du week-end contre Aberdeen.

L’arrière gauche Borna Barisic et les milieux de terrain vétérans Steve Davis et Scott Arfield ont été les remplaçants.

L’ancien défenseur du Gers Calvin Bassey faisait partie d’une solide équipe de l’Ajax qui a frappé en premier et tôt pour atténuer l’optimisme des débuts à domicile.

Image:

L’Ajax fête son avance 2-0 dans la soirée





À la quatrième minute, pour mettre fin à une attaque habile sur la gauche, Kudus a préparé Berghuis pour battre le gardien du Gers Allan McGregor depuis le bord de la surface.

Cela semblait déjà inquiétant pour les Rangers – McGregor a dû revenir en arrière pour attraper un lob de Berghuis sous sa barre transversale – mais l’équipe locale en sous-effectif s’est finalement composée et est allée à la recherche d’un niveleur.

La pire campagne de l’histoire de la Ligue des champions Les Rangers sont la première équipe écossaise à traverser le groupe sans marquer de point.

Le Dinamo Zagreb détenait auparavant le pire record indésirable avec une différence de buts de moins 19 par rapport à la saison 2011-12 – un total égalé par Viktoria Plzen cette saison mais éclipsé par l’équipe de Premiership écossaise.

À la 13e minute, le couvreur Bassey a dirigé une tête de Fashion Sakala hors de la ligne après un bon travail de l’ailier Ryan Kent pour obtenir son centre depuis la gauche.

Cependant, un autre manque de concentration a permis à l’Ajax d’étendre son avance, cette fois Owen Wijndal, le fournisseur de Kudus – dont le tir dévié est sorti du défenseur adolescent Leon King pour battre McGregor.

Le gardien a réussi un bel arrêt de Steven Bergwijn quelques minutes plus tard et les premiers huées de frustration des tribunes sont venues peu de temps après lorsque Kudus a tiré un effort juste à côté du deuxième poteau.

Image:

Les Rangers ont encaissé 22 buts en six matches





Des huées plus sourdes ont accueilli le coup de sifflet à la mi-temps, mais les fans ont tenté de se ressaisir au début de la seconde mi-temps, même si un retour était hautement improbable.

Kudus avait le ballon dans le filet à la 55e minute après un mouvement de balayage, mais l’arbitre suédois Glenn Nyberg l’a exclu pour hors-jeu après un contrôle VAR.

Juste avant l’heure de jeu, Glen Kamara, Alfredo Morelos et Scott Wright ont remplacé Davis, Antonio Colak et Malik Tillman mais l’Ajax, soutenu par un grand et bruyant soutien itinérant, est resté aux commandes.

Un formidable tir au tournant d’Arfield à la 70e minute a été renversé par le gardien sous-employé de l’Ajax, Remko Pasveer, mais le corner a été défendu.

Image:

Alfredo Morelos a laissé passer une chance de marquer pour les Rangers





À la 84e minute, Morelos a profité d’une erreur de Pasveer mais n’a pas touché le cadre avec le but béant.

Quelques instants plus tard, le remplaçant des Rangers, le rabbin Matondo, pour Kent, a été renversé par Edson Alvarez à l’intérieur de la surface et Tavernier a tiré sur le penalty.

Cependant, Conceicao, seulement sur le terrain depuis une minute, a tiré à bout portant et l’arbitre Nyberg a rapidement sifflé pour signaler la fin d’une campagne qui entre dans l’histoire pour toutes les mauvaises raisons pour le club de Glasgow.

Et après?

Les Rangers ont encore trois matchs de Premiership écossaise avant la Coupe du monde. Ils se rendent à St Johnstone dimanche, en direct sur Sky Sports; coup d’envoi 12h. Les Rangers affronteront ensuite Hearts le mercredi 9 novembre; coup d’envoi 19h45.

Leur dernier match avant le tournoi aura lieu le samedi 12 novembre lorsqu’ils se rendront à St Mirren, en direct sur Sky Sports ; coup d’envoi 12h30.

L’Ajax a également trois autres matches d’Eredivisie avant la Coupe du monde, face au PSV Eindhoven, Vitesse Arnhem et Emmen.