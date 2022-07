Rangers 1 – 2 Tottenham

Harry Kane a marqué un doublé rapide en seconde période pour sceller une victoire 2-1 de pré-saison pour Tottenham contre les Rangers à Ibrox.

Le capitaine anglais a marqué deux fois en six minutes pour marquer cinq buts en trois matches de pré-saison alors que l’attaquant des Spurs semble en pleine forme avant la nouvelle saison.

Les Spurs avaient besoin de l’acte de sauvetage de Kane après qu’Antonio Colak ait donné l’avantage aux Rangers à la 24e minute, alors que le Croate marquait son premier but depuis qu’il avait rejoint le club plus tôt ce mois-ci du côté grec du PAOK.

Mais cinq minutes après le début de la seconde mi-temps, l’équipe d’Antonio Conte égalisait grâce à un but fabuleux de Kane. Le joueur de 28 ans a affronté le défenseur des Rangers Connor Goldson à l’intérieur de la surface, a déplacé le ballon sur son pied droit, puis a déclenché un puissant effort de curling devant Allan McGregor.

Image:

Kane célèbre son premier but qui a égalisé Tottenham en seconde période





À la 56e minute, Kane a combiné avec Heung-Min Son pour battre McGregor et s’assurer que les Spurs restent invaincus cet été. Telle était la performance de Kane, il a été applaudi par la foule d’Ibrox lorsqu’il a été remplacé à la 71e minute.

Le remplaçant des Rangers James Sands a raté la meilleure chance de l’équipe locale d’égaliser tard alors qu’il se dirigeait droit sur l’ancien gardien du Celtic Fraser Forster, qui a été hué par le public local lors de ses débuts avec les Spurs alors qu’il remplaçait Hugo Lloris en seconde période.

C’est la seule défaite de l’équipe de Giovanni van Bronckhorst en pré-saison alors qu’ils se préparent maintenant pour le match d’ouverture de la Scottish Premiership samedi prochain à Livingston, en direct sur Sky Sports.

Les six signatures estivales des Spurs figurent toutes dans la victoire

Tottenham a été occupé cet été avec six nouvelles recrues avec les arrivées d’Ivan Perisic, Forster, Yves Bissouma, Richarlison, Clement Lenglet et Djed Spence.

Avant le match à Ibrox, seul Richarlison avait participé à la tournée de pré-saison en Corée du Sud, où les Spurs ont battu l’équipe K League 6-3, puis ont fait match nul 1-1 contre Séville.

Mais la victoire sur les Rangers a vu les six signatures impliquées en tant que remplaçants, Bissouma étant le premier à apparaître au début de la seconde période.

Perisic et Richarlison étaient les suivants à la 60e minute alors que la paire se combinait bien dans le temps additionnel, le Croate traversant de la gauche uniquement pour que le Brésilien passe la barre. Perisic avait également vu un effort acrobatique passer par-dessus la barre transversale quelques minutes plus tôt.

Forster, Lenglet et Spence ont tous eu 20 minutes, ce dernier ayant un impact instantané sur la défensive alors qu’il effectuait un tacle important pour couper un mouvement dangereux des Rangers.

Kane et son retour au meilleur télépathique

Le journaliste de Sky Sports News Mark Benstead à Ibrox :

“Les deux hommes principaux de Tottenham – Kane et Son – ont passé une excellente journée au bureau.

“Ce n’est peut-être que la pré-saison, mais il y a déjà des signes que le duo est de retour à son meilleur niveau télépathique pour la nouvelle campagne.

Image:

Kane et Heung-Min Son se sont à nouveau combinés superbement à Ibrox





“Certaines de leurs touches et de leur jeu de liaison étaient excellentes, et la façon dont ils se sont combinés pour le deuxième but des Spurs était superbe.

“Cependant, quand Richarlison était brièvement sur le terrain avec eux, on pouvait dire qu’il avait un peu de mal à trouver comment il devait s’intégrer et où trouver de l’espace.”

Les Rangers sont-ils légers à l’avant?

Le journaliste de Sky Sports News Mark Benstead à Ibrox :

“Les Rangers ont bien concouru dans l’ensemble tout au long du match – surtout si l’on tient compte du fait qu’ils ont perdu quelques joueurs importants au cours de l’été et qu’ils sont toujours en train de découvrir de nouveaux visages.

“Cela dit, je me demande s’ils sont un peu plus légers à l’approche de la nouvelle saison. Avec Kemar Roofe et Alfredo Morelos toujours absents, une grande responsabilité incombe à la nouvelle recrue Antonio Colak.

Image:

La nouvelle signature des Rangers, Antonio Colak, a marqué son premier but pour le club contre les Spurs





“Vous imaginez qu’ils pourraient se débrouiller lors des premiers matchs de championnat, mais auront-ils suffisamment de puissance de feu pour les faire passer les éliminatoires de la Ligue des champions?”

Et après?

La pré-saison est maintenant terminée pour Rangersqui entame sa nouvelle campagne de Premiership écossaise le 30 juillet à Livingstone, en direct sur Sky Sports; coup d’envoi 12h. L’équipe de Van Bronckhorst joue alors Union Saint-Gilloise au troisième tour de qualification de la Ligue des champions avec le match aller en Belgique le 2 août.

Tottenham ont encore un match de pré-saison avant le début de leur nouvelle campagne, alors que l’équipe de Conte se rendra en Israël le 30 juillet pour affronter Rome, qui sont dirigés par leur ancien patron Jose Mourinho. Après ce match, les Spurs entament alors leur saison de Premier League le 6 août à domicile contre Southampton.

