Rangers 1-2 Newcastle: Harrison Ashby marque le vainqueur tardif dans le témoignage d’Allan McGregor à Ibrox | Nouvelles du football

Harrison Ashby a marqué un vainqueur à la 87e minute alors que Newcastle battait les Rangers 2-1 dans le témoignage d’Allan McGregor à Ibrox.

Le gardien vétéran McGregor, 41 ans, a quitté les Rangers cet été après avoir fait plus de 500 apparitions et remporté 11 honneurs majeurs en deux séjours à Glasgow, mais son apparition d’adieu s’est soldée par une défaite.

Miguel Almiron a ouvert le score à juste titre pour Newcastle à la 16e minute avec une finition calme du pied gauche, avant que la nouvelle signature des Rangers Sam Lammers n’égalise contre le cours du jeu en seconde période suite à une confusion défensive entre Karl Darlow et Bruno Guimaraes (65 ).

Miguel Almiron a ouvert le score pour Newcastle avec une finition calme à la 16e minute





Les deux équipes changeant entièrement leurs alignements tout au long du match, le match manquait d’occasions nettes jusqu’à ce que le remplaçant de Newcastle, Ashby, monte le plus haut pour atteindre un centre d’Alexander Isak tard et donner la victoire aux visiteurs.

Newcastle a fait ses débuts à l’impressionnant Sandro Tonali après l’arrivée du milieu de terrain de 55 millions de livres sterling de l’AC Milan, tandis qu’Allan Saint-Maximin n’a pas voyagé alors que les spéculations sur son avenir à St James ‘Park continuent de monter.

Mais la soirée elle-même était consacrée à McGregor, qui a reçu une ovation debout lorsqu’il a été remplacé peu avant la mi-temps et à nouveau au coup de sifflet final alors qu’il mettait fin à son association de 15 ans avec les Rangers.

Comment les équipes se sont alignées Rangers première mi-temps : McGregor, Tavernier, Souttar, Davies, Barisic, Lundstram, Jack, Dowell, Cantwell, Lammers, Sima. Rangers seconde mi-temps : Butland, Tavernier, Souttar, Balogun, Barisic, Lundstram, Jack, Cantwell, Sakala, Lammers, Sima. Tous les sous-marins : Butland, Balogun, Sakala, Raskin, Hagi, Yilmaz, Wright, Matondo, Rice, Yfeko, Lowry. Newcastle première mi-temps : Karius, Trippier, Schar, Botman, Targett, Longstaff, Anderson, Tonali, Almiron, Lewis, Wilson. Newcastle deuxième mi-temps : Darlow, Manquillo, Schar, Burn, Lewis, Guimaraes, Anderson, Miley, Gordon, Almiron, Isak. Tous les sous-marins : Isak, Gordon, Miley, Burn, Guimaraes, Manquillo, Darlow, Ashby, A Murphy, Dummett, White.

Allan McGregor a reçu une ovation debout de la foule d’Ibrox alors qu’il faisait ses adieux aux Rangers





Howe : le déménagement à Saint-Maximin semble probable | « Je ne veux pas le perdre »

Allan Saint-Maximin était absent pour le match amical à Ibrox et, s’exprimant après le match, l’entraîneur-chef de Newcastle, Eddie Howe, a confirmé que l’ailier est susceptible de passer à autre chose cet été.

Saint-Maximin suscite l’intérêt de la Saudi Pro League et il est entendu qu’Al Ahli mène la course à la signature du joueur de 26 ans.

Howe a déclaré: « Allan est en discussion concernant un déménagement dans un autre club. Rien n’est confirmé et rien n’est fait. C’est encore un stade précoce et c’est pourquoi il n’était pas là.

« Avec le fair-play financier, il faut échanger, sinon pour nous cet été, vous êtes bloqués et nous ne pourrions pas recruter de joueurs dans l’autre sens.

« Maxi est un joueur de haut niveau, nous ne voulons pas le perdre, nous voulons renforcer le groupe. Mais parfois, ces choses arrivent et nous devons l’accepter et il est tôt pour parler de Maxi au passé à Newcastle, mais notre respect et notre amour pour lui sont les mêmes que pour les supporters.

Allan Saint-Maximin devrait quitter Newcastle cet été





« Nous l’aimons et les supporters l’aiment. Certes, s’il part, ce sera un moment difficile pour nous tous.

« Il y avait beaucoup d’émotion entre nous. Je pense qu’Allan, nous nous respectons mutuellement. Quand un joueur a bien fait pour moi, ce qu’il a fait, vous êtes reconnaissant.

« Nous avons eu des conversations ensemble. Je le respecte énormément. Il n’y a eu aucun problème entre nous et nous avons eu une relation vraiment saine dès le premier jour. Parfois, ces choses doivent arriver pour que le club grandisse et qu’Allan vive quelque chose de différent.

« Nous pourrions prendre position pour ne pas vendre Maxi, mais le fair-play financier l’oblige dans une certaine mesure. Nous pourrions être dans une position où nous ne pourrions pas recruter Sandro Tonali ou tout autre joueur. »

Newcastle valorise Saint-Maximin à environ 40 millions de livres sterling et sa sortie potentielle accélérera le déménagement de Harvey Barnes de Leicester, qui est disponible pour 40 millions de livres sterling.

Les Magpies s’envolent pour les États-Unis mercredi, mais Saint-Maximin restera à domicile, tandis que le voyage du milieu de terrain Joelinton sera retardé.

À propos de l’international brésilien, Howe a déclaré: « Il y a eu une complication tardive. Joe a dû se rendre à Londres [on Tuesday] et nous espérons qu’il pourra nous rejoindre en Amérique d’ici quelques jours. »

Comment Tonali s’est-il comporté pour Newcastle?

Dan Sansom de Sky Sports :

« Sandro Tonali a fait une performance impressionnante lors de ses débuts à Newcastle, même s’il n’a joué que 45 minutes.

« Le joueur de 23 ans, qui a été signé de l’AC Milan pour 55 millions de livres sterling plus tôt ce mois-ci, a commencé brillamment sur le côté droit du milieu de terrain de Newcastle et avait l’air confiant et fort en possession.

« Il a été fortement impliqué dans le premier but de Miguel Almiron avec une passe nette à Elliot Anderson et semble avoir les attributs physiques pour s’adapter rapidement au football de Premier League.

« L’international italien était composé et agressif aux bons moments aux deux extrémités du terrain. Il a été remplacé à la mi-temps, mais les premiers signes suggèrent qu’il sera un bon ajout au milieu de terrain de Newcastle alors qu’ils se préparent pour une saison exigeante en Angleterre et à l’étranger. »

Sandro Tonali a impressionné lors de ses débuts à Newcastle après son transfert de 55 millions de livres sterling de l’AC Milan





Beale : les Rangers admirent Danilo et Cifuentes

Le patron des Rangers, Michael Beale, a également évoqué les spéculations sur les transferts après le match, en particulier l’intérêt du club pour l’attaquant de Feyenoord Danilo et le milieu de terrain du Los Angeles FC Jose Cifuentes.

Interrogé spécifiquement sur ces arrivées potentielles, Beale a déclaré: « Danilo est un joueur que nous aimons, je pense que beaucoup de gens l’aiment.

« Ce n’est pas le seul attaquant à qui nous parlons, mais c’est celui qui est là-bas.

« Cifuentes est à nouveau un joueur que nous aimons et nous espérons qu’il pourra passer à autre chose.

« Je pense que nous devons faire venir un milieu de terrain de plus. Il est puissant, il travaille dans le couloir, il peut jouer en profondeur ou il peut jouer en huit. »

On lui a demandé s’il espérait que les joueurs seraient présents avant leur premier match de championnat contre Kilmarnock le 5 août – en direct sur Sports du ciel – Beale a dit : « Oui, définitivement.

« Vous pouvez voir que nous avons fait beaucoup de notre travail tôt. Les garçons ne sont revenus que depuis deux semaines et ce soir était notre premier match devant le public.

« Je ne mettrai pas de chiffre sur le nombre d’entrées, le marché évolue assez rapidement.

« Nous avons de vrais objectifs fixés et nous avons réussi à en faire certains. Je suis vraiment satisfait du travail que nous avons fait.

« Nous verrons également des sorties dans les prochains jours. Nous sommes en avance sur le calendrier. ».

Les nouveaux Rangers signant Sam Lammers ont égalisé contre Newcastle à Ibrox après une confusion défensive





Sur cette note, Beale a également été interrogé sur le milieu de terrain Glen Kamara, qui a été lié à Leeds.

Il a déclaré: « Il y a eu pas mal de demandes de renseignements pour Glen. Nous lui avons accordé une pause prolongée en raison de ses activités internationales cet été et malheureusement, il est malade depuis quelques jours.

« Il n’est pas venu en Allemagne avec nous, mais il doit reprendre l’entraînement dans les prochains jours. Ce sera en cours, la spéculation. »

Sur Scott Wright, lié à un déménagement en Turquie, l’ancien patron de QPR a déclaré: « Scotty cet été a eu une ou deux demandes de renseignements. Il est à un âge où il veut aller jouer régulièrement.

« Je ne peux pas le garantir – il devra se battre pour ses minutes comme tout le monde ici.

« Je ne veux garantir à personne qu’il va jouer et je pense qu’il est à un âge où il est assez bon pour jouer et il a probablement l’impression qu’il a passé beaucoup de temps ici à essayer d’entrer dans l’équipe.

« Nous sommes en congé mercredi, ce qui lui donne l’occasion de parler à une ou deux personnes et peut-être de prendre des décisions pour lui-même. Mais il n’y a rien de garanti pour celui-là. »

Calendrier de pré-saison des Rangers

7 juillet : Rangers 0-0 Livingston

Rangers 0-0 Livingston 14 juillet : Hallescher 0-2 Rangers

Hallescher 0-2 Rangers 18 juillet : Rangers 1-2 Newcastle

Rangers 1-2 Newcastle 22 juillet : Rangers vs Hambourg, coup d’envoi à 15h (Ibrox)

Rangers vs Hambourg, coup d’envoi à 15h (Ibrox) 26 juillet : Rangers vs Olympiakos, coup d’envoi 19h45 (Ibrox)

Rangers vs Olympiakos, coup d’envoi 19h45 (Ibrox) 29 juillet : Hoffenheim vs Rangers, coup d’envoi à 14h30 (Rhein-Neckar-Arena)

Calendrier de pré-saison de Newcastle

15 juillet : Gateshead 2-3 Newcastle

Gateshead 2-3 Newcastle 18 juillet : Rangers 1-2 Newcastle

Rangers 1-2 Newcastle 24 juillet : Newcastle vs Aston Villa, coup d’envoi à 12h (Lincoln Financial Field, USA)

Newcastle vs Aston Villa, coup d’envoi à 12h (Lincoln Financial Field, USA) 27 juillet : Chelsea vs Newcastle, coup d’envoi à 1h15 (Mercedes-Benz Stadium, USA)

Chelsea vs Newcastle, coup d’envoi à 1h15 (Mercedes-Benz Stadium, USA) 29 juillet : Brighton vs Newcastle, coup d’envoi à 00h30 (Red Bull Arena, USA)

Brighton vs Newcastle, coup d’envoi à 00h30 (Red Bull Arena, USA) 5 août : Newcastle vs Fiorentina, coup d’envoi à 15h30 (St James’ Park)

Newcastle vs Fiorentina, coup d’envoi à 15h30 (St James’ Park) 6 août : Newcastle vs Villarreal, coup d’envoi à 16h (St James’ Park)

