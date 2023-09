Rangers 1 – 0 Real Betis

Le but d’Abdallah Sima en seconde période a permis aux Rangers de s’imposer 1-0 contre le Real Betis lors de leur match d’ouverture de la Ligue Europa à Ibrox.

L’attaquant a réussi un tir à bout portant à la 67e minute pour régler un match compétitif entre les deux favoris pour progresser dans le groupe C.

L’équipe de Michael Beale a également marqué à deux reprises au cours d’une solide deuxième mi-temps et doit remercier le gardien Jack Butland pour avoir réalisé plusieurs arrêts clés, en particulier lors de la première période.

Le Betis a poussé pour un nivellement, mais deux gros arrêts de Butland en fin de match ont empêché le remplaçant Rodri d’arracher un point à son équipe.

Comment les Rangers ont devancé le Betis

Le rabbin Matondo des Rangers s’éloigne de l’arrière droit du Real Betis, Hector Bellerin





Les Rangers auraient pu prendre l’avantage en cinq minutes lorsque la passe de recherche de Kemar Roofe a envoyé le rabbin Matondo se dégager, mais son tir faible a été facilement stoppé par Claudio Bravo.

La réponse du Betis est venue d’un effort poussé d’Abdessamad Ezzalzouli que Butland a bien fait de sauver avant de repousser un autre tir d’Ezzalzouli sous un angle serré.

Actualités de l’équipe : Les Rangers ont effectué quatre changements par rapport à l’équipe qui a battu St Johnstone ce week-end.

Il y avait des places de départ pour Abdallah Sima, le rabbin Matondo, José Cifuentes et Borna Barisic. Danilo, Nicolas Raskin, Sam Lammers et Ridvan Yilmaz ont été éliminés.

Le Real Betis a pu faire appel à l’expérience de Claudio Bravo pour remplacer le gardien titulaire Rui Silva dans le cadre de six changements dans l’équipe battue 5-0 par Barcelone ce week-end.

C’était bout à bout à ce stade et un rare faux pas de l’impressionnant Isco l’a vu tirer un tir large après un bon jeu d’Hector Bellerin sur la droite du Betis.

Ezzalzouli a ensuite décoché un tir par-dessus et a vu un autre effort repoussé par Butland alors que les Espagnols poussaient pour prendre l’avantage.

Sam Lammers (à gauche) et Ben Davies des Rangers célèbrent le but d’Abdallah Sima





De l’autre côté, Sima n’a pas pu obtenir suffisamment d’achat sur son effort avant que Matondo ne gaspille avec une autre tentative avant la pause.

Le Gallois semblait avoir une grande chance au début de la seconde période avec le centre de Sima qui se dirigeait vers lui, mais Bellerin l’écartait en corner.

Tom Lawrence a frappé l’extérieur d’un poteau avec un effort à longue distance et Barisic a ensuite frappé le haut d’une barre transversale sur un coup franc juste à l’extérieur de la surface après Marc.

Le vainqueur des Rangers est finalement arrivé lorsque Sima a lancé un ballon lâche alors que le Betis n’a pas réussi à gérer correctement une bousculade dans le but après que Bravo ait effectué un arrêt superbe pour repousser la volée de Roofe.

Beale: Desire a remporté le match nul contre les Rangers

Michael Beale, manager des Rangers : C’était un très bon adversaire, ça se voyait. En première mi-temps, nous n’avons pas fait preuve d’assez de confiance avec le ballon. Cela dit, les deux grosses occasions étaient avec nous.

« Nous en avons parlé à la mi-temps, plus de conviction, plus de passion, plus d’envie et le but indiquait que grâce aux trois ou quatre premiers contacts dans la surface, nous avions gagné.

« Nous avons eu d’autres occasions, touché la barre et le poteau. Ce n’était pas parfait, nous devons nous améliorer, mais c’était un grand pas dans la bonne direction.

« Dans un match très serré, la volonté de l’équipe dans ce jeu arrêté l’a emporté. »

Opta Stats – Les Rangers prolongent leur invincibilité à Ibrox

Les Rangers ont mis fin à une série de six défaites consécutives en compétition européenne (hors éliminatoires), les géants écossais enregistrant également une cage inviolée pour la première fois en 13 (depuis une victoire 3-0 contre l’Étoile Rouge en mars 2022).

Le Real Betis a désormais perdu trois défaites consécutives en Europe, soit autant de défaites que lors de ses 16 précédentes (9 victoires, 4 nuls).

Les Rangers ont désormais remporté quatre matches consécutifs d’UEFA Europa League à domicile et sont invaincus lors de sept matchs à Ibrox, leur dernière séquence de victoires plus longue dans la compétition (y compris la Coupe UEFA) entre septembre 2006 et février 2007 (4 victoires consécutives). ).

Le Real Betis a perdu huit de ses 11 confrontations européennes contre des équipes britanniques (2 victoires, 1 nul), dont chacun des quatre derniers.

Et après?

