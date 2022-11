Rangers 1 – 0 Coeurs

Le but de Malik Tillman en deuxième mi-temps a donné aux Rangers une courte victoire 1-0 en Scottish Premiership contre Hearts à Ibrox et a relâché la pression sur Giovanni van Bronckhorst.

Le patron du Gers sous le feu est venu pour un examen plus approfondi après la défaite à l’extérieur contre St Johnstone dimanche avec une amélioration exigée par les fans fatigués de Light Blues.

Une performance en première mi-temps dépourvue de confiance et de créativité s’est terminée sans but et cela ne s’est pas amélioré après la pause jusqu’à la 66e minute lorsque le milieu de terrain Tillman, prêté par le Bayern Munich, a poussé le ballon à partir de 12 mètres.

L’équipe de Govan reste à sept points des rivaux d’Old Firm, le Celtic, en tête du classement, avec un match à l’extérieur à St Mirren à venir le week-end avant la pause de la Coupe du monde.

Il y avait un malaise à l’intérieur d’Ibrox avant le match alors que les supporters du Gers – dont beaucoup pensent que les jours de leur manager sont comptés – se demandaient dans quelle direction ce match allait se dérouler.

Les deux équipes étaient privées de plusieurs joueurs clés et les Rangers ont remplacé Fashion Sakala, blessé, par le rabbin Matondo.

Pour les visiteurs, Kye Rowles et Nathaniel Atkinson ont remplacé Barrie McKay et Jorge Grant, suspendu.

Après une minute de silence pour commémorer le jour du Souvenir, les locaux ont pris le contrôle du ballon.

Cependant, à la cinquième minute, le gardien du Gers Allan McGregor a dû sortir de sa surface de réparation pour attaquer l’attaquant de Gorgie Josh Ginnelly au détriment d’un corner, qui n’a finalement rien donné après une mêlée de but.

La frustration n’était jamais loin de la surface alors que l’équipe de Govan avait du mal à atteindre le gardien des Jambos Craig Gordon.

Image:

Borna Barisic des Rangers célèbre avec Tillman





À la 18e minute, l’ailier des Rangers Ryan Kent, dont le début de match n’avait pas impressionné les supporters locaux, a pris une passe de James Sands à l’intérieur de la surface et a carré pour John Lundstram mais le milieu de terrain a enroulé son tir au-dessus de la barre.

Hearts, avec le vétéran Robert Snodgrass tirant les ficelles au milieu de terrain, semblait imperturbable alors que le match se poursuivait.

Juste après la demi-heure de jeu, le meilleur buteur du Gers Antonio Colak a guidé un corner du capitaine James Tavernier directement vers le reconnaissant Gordon, qui a fait un meilleur arrêt aux pieds de l’attaquant croate quelques minutes plus tard pour un corner, qui a été défendu.

Scott Arfield a remplacé Sands pour le début de la seconde mi-temps et, en deux minutes, Gordon a fait un arrêt de Tillman à bout portant, le corner s’avérant à nouveau infructueux.

À l’autre bout, Ginnelly a fait pétiller le ballon à travers la surface de réparation qui a échappé à Andy Halliday, qui a rapidement été remplacé par un autre ex-Ranger, McKay.

Les gémissements des supporters gersois ont pris de l’ampleur.

Scott Wright a remplacé l’inefficace Matondo, avant que Colak ne force un arrêt de Gordon avec un tir décent, mais lorsque l’arrière gauche Borna Barisic a pris une passe de Kent et a renvoyé le ballon pour Tillman, le gardien écossais n’avait aucune chance avec le faible entraînement et les acclamations. étaient empreints de relief.

Alfredo Morelos a immédiatement remplacé Colak par l’ailier des Hearts Allan Forrest pour Atkinson et l’équipe de Tynecastle a commencé à faire pression pour le niveleur.

Cependant, à la 75e minute, Tillman a placé Morelos à huit mètres du but, mais son tir est allé directement à Gordon avant que l’attaquant colombien n’envoie un tir du bord de la surface au-delà du poteau.

Les cœurs sont revenus avec rythme, à la recherche de l’égalisation et à nouveau les nerfs ont commencé à s’effilocher, mais les Rangers ont vu le match se terminer pour une victoire bienvenue.

Et après?

Rangers prendre en charge Saint Mirren dimanche dans leur dernier match avant la Coupe du monde, en direct sur Sky Sports Football. Coup d’envoi 12h30.

Cœurs dernier match avant la pause est à domicile pour Livingstone Samedi. Ce match commence à 15h.