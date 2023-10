L’apparition d’une croix et d’un drapeau communautaire au sommet d’une colline près de la ville de Moirang, dans le Manipur, a soulevé une énorme controverse, car la colline abrite un site sacré pour les habitants de ce district au bord d’un lac, à 60 km de la capitale de l’État, Imphal.

La communauté Meitei de Moirang partait en pèlerinage sur la colline de Thangjing, la demeure de la divinité Ibudhou Thangjing. Ils pensent que le site de la colline Thangjing a au moins 2 000 ans. Les tribus appellent cette chaîne de collines Thangting. Le changement de nom de l’État en Thangting en décembre 2015 par le gouvernement du Congrès de l’époque avait provoqué des tensions entre les communautés.

Les empiètements présumés ont été filmés pour la première fois le 11 septembre, a déclaré un habitant de Moirang à NDTV. Le drapeau communautaire, également porté comme insigne sur l’épaule par un groupe d’insurgés, a été retiré, bien que la croix demeure, a déclaré l’habitant, demandant l’anonymat.

La porte-parole du Forum des chefs tribaux autochtones (ITLF), Ginza Vualzong, a nié tout empiètement sur le site sacré de la communauté Meitei.

« La croix est un signe du christianisme ; on la voit dans de nombreuses régions de notre pays, que ce soit dans les églises ou les maisons. Comme c’est un symbole de notre religion, ériger une croix sur la chaîne de Thangting est normal et une expression de notre Puisqu’il n’empiète sur les terres de personne, je ne vois pas de problème ici », a déclaré M. Vualong à NDTV, niant les empiètements sur le site sacré des habitants de Moirang.

Colline de Thangting (ou Thangjing) et ville de Moirang (en cercle rouge), près du lac Loktak à Manipur. Cliquez sur ici pour une photo haute résolution

Plusieurs groupes de la société civile, dont l’Association des Meiteis des Amériques (AMA), ont cependant demandé au gouvernement de supprimer l’empiétement présumé sur la colline de Thangjing.

« Pour faire une comparaison sur les raisons pour lesquelles il s’agit d’une affaire extrêmement grave, nous aimerions souligner que la profanation de la colline de Thangjing serait la même que la profanation des lieux saints de Bharat dans les montagnes comme Kedarnath, Badrinath ou le sanctuaire d’Amarnath. « , a déclaré AMA dans le communiqué.

Cette chaîne de collines se situe entre les districts de Moirang et de Churachandpur, distants de 40 km. Churachandpur est le lieu où les violences ethniques entre les tribus Kuki, majoritaires dans les collines, et les Meiteis, majoritaires dans les vallées, ont commencé le 3 mai.

Les habitants de Moirang, dans le district de Bishnupur, qui abrite le plus grand lac d’eau douce du nord-est, Loktak, considèrent la divinité Ibudhou Thangjing comme la gardienne de la région. Des photos prises avec de puissants zooms et des images de drones montrent les objets sur la colline, lui donnant l’apparence d’un lieu qui a été profané, a déclaré le député de Moirang Thongam Shanti à NDTV.

M. Shanti a affirmé que la croix et le drapeau avaient été hissés au même endroit où se trouve le sanctuaire d’Ibudhou Thangjing, bien que M. Vualzong ait nié une telle chose.

« C’est ce que font les terroristes, en empiétant sur la terre sacrée des autres. Nous avons grandi en vivant en harmonie avec d’autres communautés et oui, nous vivons également en paix avec les tribus. Ce n’est que récemment que de nombreuses infiltrations ont eu lieu depuis le Myanmar. « Ces gens ne connaissent pas la terre, ne la respectent pas. Ils veulent diviser le Manipur. Les tribus avec lesquelles nous vivons ne profaneraient pas notre sanctuaire le plus sacré », a déclaré le député à NDTV.

M. Vualzong a déclaré que les allégations des habitants de Moirang selon lesquelles le drapeau d’un groupe insurgé aurait été installé au sommet de la colline de Thangjing sont un mensonge flagrant.

« Quant au drapeau, ce n’est pas le drapeau de la ZRA, mais un drapeau Zomi ou communautaire », a-t-il déclaré.

Colline Thangting (Thangjing), Churachandpur (cercle rouge en bas) et Moirang (cercle rouge en haut). Cliquez sur ici pour une photo haute résolution

En octobre de l’année dernière, le cabinet du Manipur a pris la décision d’inclure quatre hectares d’Ibudhou Thangjing, deux hectares de Koubru Laipham et quatre hectares de Lai Pukhri dans l’article 4 de la loi de 1976 sur les monuments anciens et historiques et les sites et vestiges archéologiques du Manipur, qui protège ces lieux contre les empiètements.

Un comité Moirang chargé de protéger les chaînes de Koubru et de Thangjing a déposé un premier rapport d’information sur cet empiètement présumé. Le comité a affirmé que l’organisation des étudiants de Kuki avait demandé en mai de l’année dernière aux habitants de Moirang de demander leur permission s’ils voulaient offrir des prières au sanctuaire situé au sommet de la colline. Cela a conduit à des tensions entre les deux communautés.

Le sanctuaire d’Ibudhou Thangjing sur la colline n’était pas visible depuis la vallée de Moirang dans le passé, mais il est désormais visible avec des jumelles car une grande partie du flanc de la colline a été déboisée, a déclaré un habitant de Moirang qui a grandi dans la ville au bord du lac et qui a réalisé des études sur la déforestation. a déclaré à NDTV, demandant l’anonymat.

Il a expliqué que les communautés vivaient en paix jusqu’à ce que la subdivision de la colline de Thangjing soit rebaptisée Thangting, un nom reconnu par les tribus montagnardes. « Je pense que cela a créé le terrain d’une confrontation au sujet de la colline de Thangjing. Même alors, par le biais de négociations, le comité Ibudhou Thangjing s’est rendu au sanctuaire de la colline l’année dernière », a déclaré un habitant de Moirang, ajoutant que la déforestation était clairement évidente.

Les gens doivent traverser quelques premières chaînes de hauteur inférieure, puis un point intermédiaire avant d’atteindre enfin le sanctuaire au sommet de la colline. Après que le gouvernement ait construit une route du côté de Kwakta jusqu’au sommet de la colline, les insurgés ont commencé à abuser de la route pour monter et descendre rapidement, a affirmé l’habitant de Moirang. Auparavant, seul un chemin de terre existait jusqu’au sommet de la colline. Kwakta a été le théâtre d’affrontements ethniques majeurs au cours des derniers mois ; il se situe entre Moirang et la colline de Thangjing.

« On pense que la colline de Thangjing est la demeure de l’Ibudhou Thangjing, l’une des divinités les plus vénérées du clan Meiteis et Moirang en particulier depuis plus de 2 000 ans. La légende de Khamba et Thoibi et l’ancienne principauté de Moirang sont indissociables de cette ancienne principauté. site », a déclaré à NDTV le lieutenant-général Konsam Himalay Singh, PVSM, UYSM, AVSM YSM (à la retraite) – le premier officier du nord-est à devenir lieutenant-général de l’armée indienne.

« Situé dans les collines du Manipur, ce site sacré a été inclus dans le district de collines nouvellement créé de Churachandpur en 1969. Ce site sacré est devenu un point de friction au cours des dernières années, lorsque les droits et les revendications contestés se sont durcis sur le site entre quelques collines. villages et les croyants de la divinité. Je suis convaincu que les parties impliquées respecteront la foi de plus d’un million de personnes », a déclaré le lieutenant-général Singh.

Maheshwar Thounaojam, un résident de Manipur et secrétaire général du Parti républicain indien (Athawale), a déclaré que la colline de Thangjing est un site du patrimoine culturel des Meiteis.

« Ibudhou Thangjing est une divinité primordiale des Meiteis, pour laquelle nous célébrons le premier dimanche du Nouvel An Meitei ou Cheiraoba. Moi et chaque Meitei condamnons fermement le hissement du drapeau ZRA sur notre site du patrimoine culturel », a déclaré M. Thounaojam à NDTV, faisant référence au drapeau du groupe insurgé Zomi Revolutionary Army, dont le porte-parole de l’ITLF, M. Vualzong, a déjà nié qu’il ne s’agisse pas du drapeau du groupe insurgé mais d’une communauté, indiquant que le lien entre le drapeau et le groupe insurgé est trompeur.