Rangée d’Adipurush : Aashiesh Sharrma de Siya Ke Ram réagit au contrôle des dégâts par les créateurs de Prabhas ; ‘Ne justifiez pas l’erreur, dites désolé’ [EXCLUSIVE]

Adipurush a fait parler tout le monde. Depuis sa sortie, le film a été un sujet de discussion brûlant car le public est très déçu par la vedette de Prabhas et Kriti Sanon. Adipurush reçoit de sévères contrecoups de tous les coins. Le public est agité par la façon dont le Ramayana est décrit dans le film. Nous sommes entrés en contact avec l’acteur Aashiesh Sharrma qui a joué Rama dans l’émission Siya Ke Ram. Il a partagé ses deux cents sur la controverse autour d’Adipurush et l’a qualifiée de travail paresseux et non recherché. Il a même parlé du contrôle des dégâts que les fabricants essaient de faire. Voici les extraits de l’interview.

Que pensez-vous d’Adipurush ?

Mes pensées sont assez simples et juste après l’avoir regardé. C’est un travail très paresseux, complètement sans recherche. Et cela modifie directement l’Écriture dans son intégralité. Et cela change le récit, ce qui, à mon avis, n’est pas approprié car nous n’avons pas ce genre de liberté et de commandement pour réécrire littéralement nos Écritures. C’est presque comme réécrire nos écritures. Parce qu’aujourd’hui, le cinéma et la littérature ont toujours été les meilleurs outils et médiums pour transmettre notre patrimoine culturel et notre histoire à la prochaine génération. Maintenant que nous savons que notre génération actuelle s’éloigne des livres, le contenu est actuellement le moyen le plus important de transmettre notre patrimoine culturel à la prochaine génération. Et il a également été affirmé que le film avait été fait pour la prochaine génération. Donc, si nous prétendons que nous faisons quelque chose pour la prochaine génération, alors la responsabilité devient encore plus grande de le faire avancer dans sa forme réelle et son récit réel. Et puis en disant cela, en donnant une excuse boiteuse comme la liberté créative, nous modifions son noyau lui-même. Alors je pense que c’est une infraction pénale, je suppose.

Qu’avez-vous à dire sur le fait que Prabhas soit Lord Ram ?

Cela n’a rien à voir avec l’acteur. Cela a à voir avec la façon dont il a été conçu. L’acteur ne peut que faire et ajouter ce qui lui a été fourni ou ce qui a été respiré. Je pense donc que c’est très mal conçu pour commencer. Il semble que cela ait été fait avec des transferts WhatsApp. Ouais, littéralement ça sonne comme ça. Les dialogues sont tels, les caractérisations sont telles. Il semble que l’intention depuis le début était mauvaise. Parce que chaque fois que nous faisons quelque chose comme ça, en particulier à Bharat, quand nous faisons quelque chose sur Lord Ram, le sentiment derrière Sri Ram est énorme. Il n’est pas simplement une autre divinité vénérée. Il est ancré dans notre ADN. Il est ancré dans notre quotidien. C’est comme si notre salut était aussi Ram Ram. Donc, profondément, il se heurte à notre ADN, notre ADN culturel. Donc, si nous faisons quelque chose là-dessus, nous devrions au moins rester fidèles à la description. La description a été écrite dans les Écritures. Dans n’importe quelle version du Ramayana, il est très clairement écrit à quoi ressemblait Lord Ram et comment Lord Ram s’est comporté. Quelles étaient ses caractérisations, tout ce qu’il incarnait. Il est mentionné très clairement dans les Écritures. Je pense donc que nous aurions dû au moins, s’ils l’avaient suivi à ce point, cela aurait été bien. Mais alors je pense que c’est juste fait sur WhatsApp vers l’avant. Ça ressemble à ça.

Réflexions sur Lankesh/Raavan d’Adipurush…

Aucun personnage ne ressemble à la façon dont il a été décrit dans l’épopée. Raavan, Sita, Lakshman, Hanumanji, Bali, Sugriv, Vibhishan, Meghnath. Aucun d’entre eux ne ressemble à la façon dont ils ont été décrits dans l’Écriture. Raavan, je ne sais pas ce qui ne va pas. Raavan n’a jamais été un méchant. Ram et Raavan étaient les deux faces d’une même pièce. C’est donc ce que dit le Ramayana. Si vous incarnez les qualités de ce que représentait Ram, vous devenez Ram. Et si vous incarnez ce que représente Raavan, vous devenez Raavan. Parce qu’ils étaient tous les deux également compétents et qu’ils étaient également d’excellents guerriers. Mais parce que Raavan avait de la fierté et de l’ego sur ses connaissances, il est devenu Raavan. Et Ram était humble et il avait l’humilité en place et la connaissance l’a rendu plus humble. C’est pourquoi il était Ram. C’est la différence fondamentale. Mais Raavan n’a jamais été le méchant en soi.

Vous pensez que les créateurs se sont davantage concentrés sur les effets visuels que sur le script ?

C’est le gros défaut du film. Je pense que les cinéastes d’aujourd’hui, quoi que je sache, sont un problème pour tout type de contenu que nous voyons, en particulier sur grand écran, j’aimerais vraiment insister sur ce point. Les grands écrans ont maintes et maintes fois échoué à dépeindre une représentation authentique de tout historique et mythologique au fil des ans. Je n’ai pas vu une seule représentation authentique d’un historique sur grand écran. Et lorsque les gens rétrogradent le petit écran, le petit écran a été le plus grand moyen de dépeindre notre histoire et notre mythologie de la manière la plus authentique. Depuis des temps immémoriaux. Si nous en parlons aujourd’hui, le Mahabharata et le Ramayana en sont les plus grands exemples et ils ont été fabriqués dans les années 80. Et depuis lors, la télévision est le moyen le plus utilisé pour représenter les choses de manière authentique. Parce qu’ils en sont fiers. Le problème avec les cinéastes d’aujourd’hui, ce que je vois, c’est qu’on se voit d’un point de vue occidentalisé. Tout le film regarde notre propre écriture d’un point de vue très occidentalisé. Prenez la technique de West, mais dites notre contenu. Maintenant, cela devrait être le processus

Pensez-vous qu’Adipurush mérite la critique?

Je pense que c’est une situation très compliquée. De mon point de vue, je peux dire qu’aucun cinéaste ou acteur ne se lancerait dans un mauvais film. Même pour l’angle commercial, n’importe quel cinéaste voudrait faire un film réussi, un bon film qui rapportera de l’argent au box-office, ou qui impressionnera simplement le public. C’est l’intention de chacun. Mais ensuite, je pense que ce qui se reflète mal sur le contenu, c’est l’approche paresseuse envers le contenu, et le fait d’être trop confiant à propos du contenu, ou simplement de prendre le public pour acquis à certains moments. En ce qui concerne Adipurush, j’ai l’impression que le film a été réalisé avec une approche très paresseuse et trop généreuse. Vous savez, cette vague est en cours, faisons-le en espèces et donnons-le au public. Les gens aimeraient ça parce que c’est juste Shri Ram et ils aimeraient ça. Donc ces excuses arrivent aussi, que nous allons changer le dialogue, ou c’était Ramayan avant et plus tard c’est une adaptation de Ramayan. Ce sont des excuses très ignorantes, essayant toujours de se couvrir. Si vous avez merdé, vous avez merdé. Et accepte ça, d’accord. Et je crois fermement que si vous avez fait quelque chose comme ça, dans une nation comme l’Inde, si vous faites vraiment une déclaration, disant que nous sommes désolés d’avoir hésité, nous sommes désolés d’être humains et que nous avons hésité, les gens pardonneraient toi. Je pense que le contrecoup est devenu encore plus important lorsqu’ils ont commencé à dissimuler leurs erreurs. Ne le justifiez pas, car c’est au grand jour, vous ne pouvez pas cacher ces erreurs, elles sont si évidentes. Et quand l’homme ordinaire le dit, respectez son sentiment, respectez ce qu’il dit. N’essayez pas de justifier l’erreur devant le public, car ils montrent, et ils vous disent par l’action, en n’achetant pas le billet. Et ils vous disent que c’est faux. Alors respectez ce sentiment et excusez-les, car en fin de compte, ce sont eux qui décident en ce moment.