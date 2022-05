Range Rover Sport vs The Spillway : Jessica Hawkins relève le défi le plus exigeant à ce jour

Le nouveau Range Rover Sport a fait sa première mondiale avec une ascension spectaculaire d’un déversoir de barrage inondé en Islande.

L’ascension épique a vu le nouveau Range Rover Sport résister au torrent d’eau qui coule le long de la rampe du barrage de Karahnjukar – le plus grand du genre au monde – à un rythme de 750 tonnes par minute. Une perte de traction risquait de faire plonger la périlleuse chute de 90 m à la base du déversoir jusqu’au fond de la vallée en contrebas.

La troisième génération du SUV de performance de luxe de Land Rover est la plus désirable, technologiquement avancée et capable à ce jour, mélangeant une présence imposante sur la route avec des réponses de conduite instinctives en utilisant la combinaison la plus avancée de technologies de châssis jamais montée sur un Land Rover.

L’ascension réussie du déversoir a été projetée pour la première fois lors d’un événement de lancement exclusif au centre de création de produits avancés de Jaguar Land Rover à Gaydon, au Royaume-Uni.

Jessica Hawkins, cascadeuse officielle de James Bond, était au volant lorsque le nouveau Range Rover Sport a démontré son adhérence, sa traction, ses performances et son sang-froid, complétant le dernier d’une série de défis pour le SUV de performance de luxe de Land Rover. Parmi les exploits précédents, citons une ascension record à Pikes Peak, une première traversée enregistrée du désert du «quartier vide» dans la péninsule arabique et une première ascension des 999 marches menant à Heaven’s Gate en Chine, en 2018.

La montée du déversoir était le dernier obstacle sur la route du fond de la vallée au sommet du barrage, englobant un lit de rivière inondé, de longs tunnels escarpés et le mur rocheux du barrage à 40 degrés lui-même. Le tronçon de déversoir de 294 m avait de l’eau en cascade furieuse sur sa chute de 90 mètres, pour fournir le test ultime de traction et de confiance du conducteur.

Hawkins a dit : “La puissance de l’eau dévalant le déversoir était à couper le souffle du côté de la vallée. Conduire en sachant qu’une chute de 90 mètres m’attendait au bas de la pente, si les choses tournaient mal, en ont fait la course la plus difficile que j’aie jamais entreprise. Malgré la pente raide et l’eau tumultueuse, le nouveau Range Rover Sport a fait paraître facile. Sa traction, son sang-froid et sa visibilité imposante ont inspiré tellement de confiance que j’ai pu profiter de toute l’expérience.”

Le nouveau Range Rover Sport est basé sur l’architecture longitudinale modulaire avancée et flexible de Land Rover (MLA-Flex), qui fournit les bases parfaites pour sa dynamique supérieure et son raffinement sans égal. Sa gamme de groupes motopropulseurs puissants et efficaces comprend deux plug-ins hybrides électriques à six cylindres à autonomie étendue, qui offrent une autonomie en mode électrique pur allant jusqu’à 113 km (70 miles) et des émissions de CO2 aussi faibles que 18 g/km1.

Le nouveau V8 Twin Turbo de 530 ch offre les performances d’une voiture de sport, avec un 0 à 100 km/h en aussi peu que 4,5 secondes (0 à 60 mph en 4,3 secondes) avec Dynamic Launch activé. Les clients peuvent également choisir parmi des moteurs Ingenium hybrides essence et diesel puissants et efficaces, tandis que la propulsion purement électrique sera disponible en 2024, alors que Land Rover poursuit son parcours d’électrification.

Des proportions spectaculaires accentuent le design émotif du Range Rover Sport avec une surface tendue, une posture dynamique et un profil immédiatement reconnaissable, parfaitement accentués par ses proportions musclées – donnant l’impression que le véhicule est prêt et prêt.

Le design minimaliste du nouveau Range Rover Sport s’étend à son tout nouvel intérieur. Doté d’une nouvelle interprétation semblable à celle d’un poste de pilotage de la marque Range Rover Command Driving Position, les dernières technologies de confort et d’assistance à la conduite et les meilleurs matériaux se combinent pour garantir que chaque trajet est une expérience à savourer.

S’engager à chaque voyage

Une boîte à outils dynamique complète se combine pour l’expérience de conduite la plus engageante et la plus dynamique, basée sur la force inhérente de l’architecture de carrosserie MLA en métal mixte flexible. Une suite de technologies régie par le système de contrôle de châssis intégré de Land Rover fonctionne en harmonie pour fournir des réponses instinctives et de l’agilité.

Un nouveau Stormer Handling Pack offre la combinaison ultime des technologies de châssis pour la maniabilité la plus dynamique et la plus agile et comprend Dynamic Response Pro, la direction intégrale, un différentiel actif électronique avec vecteur de couple par freinage et des programmes configurables.

Dynamic Response Pro est un système de contrôle de roulis actif électronique de 48 volts, capable d’appliquer jusqu’à 1 400 Nm de couple sur chaque essieu, pour une expérience de conduite inspirante et de nouveaux niveaux de contrôle du corps et de calme dans les virages, tandis que la direction intégrale aide atteindre une agilité et une maniabilité inégalées à basse vitesse, avec une stabilité supérieure à haute vitesse.

Dynamic Air Suspension introduit pour la première fois des ressorts pneumatiques à volume commutable et équipe chaque nouveau Range Rover Sport. Le système intelligent améliore la bande passante de la suspension en faisant varier la pression dans les airbags pour offrir le confort Range Rover traditionnel avec la maniabilité dynamique attendue du Range Rover Sport. Pour optimiser les réponses, le véhicule surveille la route à l’aide des données de navigation eHorizon pour amorcer de manière préventive le véhicule pour les virages à venir.

L’incarnation du luxe sportif

Le nouveau Range Rover Sport fait de chaque voyage un événement et peut être perfectionné pour être aussi dynamique que le conducteur le souhaite, tout en offrant des niveaux de raffinement et de confort améliorés. Cette capacité à combiner deux caractères est rendue possible par un ensemble complet de technologies.

Le système avancé Cabin Air Purification Pro crée et maintient un environnement intérieur optimal pour le bien-être et la vigilance, tandis qu’une sélection d’options audio Meridian puissantes est disponible. Le système audio Meridian Signature est le système audio le plus avancé et le plus puissant jamais installé sur un Range Rover Sport, avec jusqu’à 29 haut-parleurs dont quatre haut-parleurs d’appui-tête pour créer des zones sonores personnelles pour les quatre principaux occupants de la cabine. La suppression active du bruit3 de nouvelle génération joue ici son rôle, réduisant le nombre de sons externes entrant dans l’habitacle pour un raffinement ultime de l’habitacle.

Technologie transparente

La puissante architecture de véhicule électrique de Land Rover (EVA 2.0) prend en charge un écosystème de technologies connectées transparentes, y compris Software Over The Air (SOTA). La technologie intelligente fournit des mises à jour à distance pour 63 modules électroniques, garantissant que le nouveau Range Rover Sport reste à la pointe de l’innovation, de la technologie moderne et des services tout au long de sa vie.

L’infodivertissement Pivi Pro primé comprend un écran tactile haptique flottant haute résolution de 13,1 pouces positionné au centre du tableau de bord moderniste. Contrôlant tout, de la navigation aux médias et aux paramètres du véhicule, il apprend les habitudes de l’utilisateur et personnalise intelligemment l’expérience à bord, devenant un véritable assistant personnel intuitif.

Amazon Alexa2 apporte un nouveau niveau de commodité, offrant la possibilité de contrôler divers paramètres et fonctionnalités à l’aide de commandes vocales naturelles tout en réduisant le potentiel de distraction. Alexa est intégrée à Pivi Pro et l’IA vocale intelligente intègre même l’utilisation d’appareils Alexa à la maison via l’application pour smartphone Land Rover et Remote Skills.

Capacité inégalée

Le nouveau Range Rover Sport est la version la plus dynamique du SUV de performance de luxe de Land Rover et la plus compétente loin des routes pavées, utilisant la dernière traction intégrale intelligente (iAWD) et intégrant les dernières innovations et technologies tout-terrain de Land Rover pour assurer son étendue de la capacité dynamique.

Le régulateur de vitesse adaptatif tout-terrain fait ses débuts sur le nouveau Range Rover Sport et aide les conducteurs à naviguer sur les terrains difficiles en maintenant une progression constante en fonction des conditions du sol. Les conducteurs peuvent sélectionner l’un des quatre réglages de confort et le système ajuste intelligemment la vitesse, permettant au conducteur de se concentrer sur la direction du véhicule.

Le nouveau Range Rover Sport sera exclusivement produit à l’usine de fabrication de Solihull au Royaume-Uni, le siège historique de la production du Range Rover, aux côtés du nouveau Range Rover. Il est disponible à la commande dès maintenant. Allez configurer le vôtre ici : www.landrover.com/new-range-rover-sport